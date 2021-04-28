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Новости Агрессия России против Украины
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В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ, – Минобороны

В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ, – Минобороны

Впервые в Украине разработана Доктрина Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Документ подготовлен с использованием опыта стран-членов и стран-партнеров НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Документ разработан Институтом ВМС Национального университета "Одесская морская академия" совместно с кафедрой ВМС Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и командованием ВМС ВСУ.

"В условиях продолжающейся агрессии со стороны РФ, которая имеет целью вернуть Украину в свою сферу влияния, в условиях временной оккупации АР Крым, активной деятельности Черноморского флота РФ на морских коммуникациях в исключительной морской экономической зоне Украины перед руководством государства возникло немало вопросов, прежде всего по обеспечению национальной безопасности с морского направления", - заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

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Он подчеркнул, что будущее Украины как суверенного государства напрямую зависит от способности свободно использовать море в рамках международного права, соблюдение которого в Черноморском регионе могут обеспечить, прежде всего, страны-члены НАТО и непосредственно само членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Как подчеркнули в ведомстве, раскрытие значения морской среды для экономики Украины и ее национальной безопасности в целом является важной составляющей этой доктрины.

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Доктрина представляет собой совокупность положений об основах применения и роли ВМС в защите интересов Украины на море и базируется на положениях законов Украины, стратегии национальной безопасности Украины, Военной доктрины Украины (Стратегии военной безопасности Украины), Доктрины применения сил обороны государства, Морской доктрины Украины, а также включает выводы из опыта отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и т.д.

"Доктрина, прежде всего, освещает вопросы оперативно-стратегического уровня. Тактические вопросы сознательно оставлены за рамками публикации, поскольку их раскрытие и всестороннее освещение предусмотрено рядом других доктринальных документов", - говорится в сообщении.

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Таким образом, Доктрина предусматривает ее применение личным составом органов военного управления, соединений и частей ВМС, научно-педагогическими и научным работниками научных учреждений и высших учебных заведений.

Автор: 

ВМС (1461) Военная доктрина (32) ВСУ (6547) Неижпапа Алексей (74)


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Топ комментарии
+7
Самая главная философия военной доктрины Владимира Зеленских
В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 4422
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28.04.2021 15:39
+5
Ура. Доктрина и видосики величайшего заменят нам средства поражения врага. Один видосик -- один дивизион "Нептунов".
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28.04.2021 15:40
+3
Главная доктрина ЗЕ-нарика "просто перестать стрелять" - до сих пор НЕ ОТМЕНЕНА!
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28.04.2021 16:01
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Самая главная философия военной доктрины Владимира Зеленских
В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 4422
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28.04.2021 15:39 Ответить
Ура. Доктрина и видосики величайшего заменят нам средства поражения врага. Один видосик -- один дивизион "Нептунов".
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28.04.2021 15:40 Ответить
доктрина наших ВМС проста як двері:

"Сиди на березі та мочи каців "Нептунами"
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28.04.2021 16:00 Ответить
вот только "Нептуны" для ВМС никто покупать не собирается.
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28.04.2021 16:02 Ответить
Кива, перелогинься, доктор морських наук хєров.
Якшо ти будеш сидіти виключно на березі і срати в штани, то твої нептуни нікого не замочать.
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28.04.2021 16:24 Ответить
давай корветів нафігачим без ПВО та протичовнового захисту

замість ПВО країни

да ?
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28.04.2021 16:27 Ответить
Главная доктрина ЗЕ-нарика "просто перестать стрелять" - до сих пор НЕ ОТМЕНЕНА!
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28.04.2021 16:01 Ответить
И на чем основана новая доктрина? На что делается основной упор - на подводные лодки, ракеты, морскую авиацию или надводные корабли или на уход хана орды из власти в ближайшее время?
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28.04.2021 16:15 Ответить
Толсто, а кто Крым и ОРДЛО освобождать будет, дети или внуки?
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28.04.2021 16:26 Ответить
Спочатку доктрина по посадці, бариг, суддів, колаборантів на нари, а пізніше доктрина ЗСУ в тому числі і ВМС.
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28.04.2021 17:16 Ответить
Доктрина - призначити 100 адміралів на дві старі шлюпки та айда на Дунай за рибою
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28.04.2021 17:47 Ответить
 
 