Членство України в ЄС і НАТО не з "царини фантастики", - Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що досвід вступу балтійських країн до ЄС і НАТО дає підстави для оптимізму щодо майбутнього членства України в цих альянсах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Кулеба заявив у програмі BBC HARDtalk.

Ведучий Стівен Сакур зазначив, що членство України в ЄС і НАТО - це "фантазії", тому що це - "червоні лінії" для Путіна. Він запитав, чому українська влада не визнає неможливість вступу в союз перед українським народом.

"На початку 90-х центральноєвропейські країни, включно з балтійськими, чули тверде "ні" на своє бажання приєднатися до НАТО і ЄС. Росія говорила: це наша "червона лінія", вони ніколи не приєднаються, вони ніколи цього не зроблять. Але зараз це відбулося. Небо не впало на землю. Це зайняло час, потрібні були політичні зобов'язання, але тут немає нічого з царини фантастики", - відповів Кулеба на аргументи ведучого.

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Він також зазначив, що український народ вважає НАТО джерелом безпеки і стабільності, тому вірить у членство в Альянсі незалежно від персоналій при владі.