Членство Украины в ЕС и НАТО не из "области фантастики", - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что опыт вступления балтийских стран в ЕС и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства Украины в этих альянсах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Кулеба заявил в программе BBC HARDtalk.
Ведущий Стивен Сакур отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО - это "фантазии", потому что это - "красные линии" для Путина. Он спросил, почему украинская власть не признает невозможность вступления в союз перед украинским народом.
"В начале 90-х центральноевропейские страны, включая балтийские, слышали твердое "нет" на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС. Россия говорила: это наша "красная линия", они никогда не присоединятся, они никогда этого не сделают. Но сейчас это произошло. Небо не упало на землю. Это заняло время, потребовались политические обязательства, но здесь нет ничего из области фантастики", - ответил Кулеба на аргументы ведущего.
Он также отметил, что украинский народ считает НАТО источником безопасности и стабильности, поэтому верит в членство в Альянсе независимо от персоналий у власти.
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дипломатический источник в Ватикане (с).
Фейк, скажете. А мне так не кажется. Я уже ожидаю всякого, от этих бравых трускавецких парнишек. Особенно, после супер-операции с Чаусом. Какие-то идиотские самоподставы. Зачем???!!!
"По плодам их узнаете их" Евангелие от Матфея 7 глава
В Офисе президента прекрасно понимают, что никакой встречи с Путиным не будет, против нее выступят и украинская оппозиция (уже) и представители Запада, и сам Путин. Реплика про Ватикан запущена с целью заглушить в информпространстве другую новость - крайне неприятную для ЗЕленой команды: компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн. И это - первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко.
И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли.
Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убытки - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
Однако, очевидно, политтехнологи Миши Подоляка в кои то веки сработали грамотно. Их план удался. Украинцы обсуждают не дикие убытки «Нафтогаза». Они обсуждают вояж Зеленского в Ватикан, которого не будет.
(с) ТК Печерский холм.
Це - українцям втирають у вуха.
сказал бы что сейчас готовятся документы для вступления в блок
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Критерии членства[править | править код]
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:
расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
После сегодняшней замены главы Нафтогаза вопросов быть уже не может
Украина в ЕС и НАТО - это уже из серии не просто фантастики, а сюрреализма.
Осталось еще вколотить последний гвоздь в НАБУ, чтобы просто перестать даже думать про ЕС.