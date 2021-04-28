Військова загроза для України збережеться до осені, - посли ФРН і Франції

Попри заяви Кремля про відведення військ від українських кордонів, військова загроза для України зберігатиметься щонайменше до запланованих на осінь російських військових навчань "Захід-2021".

Таку думку посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила під час онлайн-дискусії YES на тему "Загрози безпеці України і що може зробити міжнародне співтовариство", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я зовсім не впевнена, що це (початок відведення російських військ – ред.) кінець історії. Я гадаю, що нарощування військ Росією і її військової потужності відбуватиметься ще певний час, принаймні до закінчення навчань "Захід-2021 ", і це буде залишатися загрозою для України. Ми маємо дуже пильно за цим стежити", - сказала Фельдгузен.

Вона припустила, що збереження військової загрози є складовою намірів президента РФ Володимира Путіна.

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"Він хоче, щоб ми (західні партнери України – ред.) витрачали багато часу на спостереження за ним, що дозволяє йому робити висновки щодо нашої стратегії", - зазначила дипломат.

Посол Франції в Україні Етьєен де Понсен погодився з німецькою колегою, що відведення Росією військ є тактичним кроком.

"Ми маємо розрізняти відведення військ і військової техніки. Особовий склад відведено, а техніка залишилася… Ми також маємо брати до уваги, що в серпні відбудеться святкування 30-річчя незалежності України. Тому, я вважаю, що російські війська на якийсь час відійшли, але вони можуть повернутися", - зазначив дипломат.