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Новини Агресія Росії проти України
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Військова загроза для України збережеться до осені, - посли ФРН і Франції

Військова загроза для України збережеться до осені, - посли ФРН і Франції

Попри заяви Кремля про відведення військ від українських кордонів, військова загроза для України зберігатиметься щонайменше до запланованих на осінь російських військових навчань "Захід-2021".

Таку думку посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила під час онлайн-дискусії YES на тему "Загрози безпеці України і що може зробити міжнародне співтовариство", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я зовсім не впевнена, що це (початок відведення російських військ – ред.) кінець історії. Я гадаю, що нарощування військ Росією і її військової потужності відбуватиметься ще певний час, принаймні до закінчення навчань "Захід-2021 ", і це буде залишатися загрозою для України. Ми маємо дуже пильно за цим стежити", - сказала Фельдгузен.

Вона припустила, що збереження військової загрози є складовою намірів президента РФ Володимира Путіна.

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"Він хоче, щоб ми (західні партнери України – ред.) витрачали багато часу на спостереження за ним, що дозволяє йому робити висновки щодо нашої стратегії", - зазначила дипломат.

Посол Франції в Україні Етьєен де Понсен погодився з німецькою колегою, що відведення Росією військ є тактичним кроком.

"Ми маємо розрізняти відведення військ і військової техніки. Особовий склад відведено, а техніка залишилася… Ми також маємо брати до уваги, що в серпні відбудеться святкування 30-річчя незалежності України. Тому, я вважаю, що російські війська на якийсь час відійшли, але вони можуть повернутися", - зазначив дипломат.

Автор: 

Німеччина (7326) посол (1096) росія (64946) Франція (3048) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+13
Загроза наступу касапів буде зберігатися аж до розвалу ерефії.
Дядьку Джо, вали їх! Бо наші 73/43%зебілів - кончені дебіли.
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28.04.2021 19:03
+7
Ха-ха,подхуйловники российские из Европы считают,что до осени?А как по мне,до тех пор,пока паРаша не сгниёт вместе со своим быдлоскотом.
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28.04.2021 19:31
+5
пока зеленский -Военная угроза для Украины сохранится
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28.04.2021 19:02
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ну и что помешает оркам хотя бы в сентябре нападать ?
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28.04.2021 19:02 Відповісти
не проходимость чернозема для танков
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28.04.2021 19:14 Відповісти
пока зеленский -Военная угроза для Украины сохранится
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28.04.2021 19:02 Відповісти
Загроза наступу касапів буде зберігатися аж до розвалу ерефії.
Дядьку Джо, вали їх! Бо наші 73/43%зебілів - кончені дебіли.
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28.04.2021 19:03 Відповісти
Військова загроза і не лише Україні буде, доки існує РФія(РІ) !!!)))
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28.04.2021 19:18 Відповісти
безспірно
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28.04.2021 19:19 Відповісти
Зачьот,володіння Азірівкою на відмінно !!!)))
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28.04.2021 19:23 Відповісти
Ні, звичайно ж більш вживане слово - безперечно, пюале і слово "безспірно" теж має право на існування. Не як елемент азіровкт, а як складене з двох широко вживаних. 😁
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28.04.2021 19:42 Відповісти
Да нема у Осла 73% уже два года как , да и те 20% шо сей час за него ,про него забудут , как только появиться следующий популист , который им пообещает газ на шару , за квартиру доплачивать и зарплату с пенсией в 10 штук баксов .И главное каждой бабе по непьющему мужику , а каждому мужику по работящей бабе и 5 бутылок водки
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28.04.2021 19:27 Відповісти
і будуть ті самі 73%.
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28.04.2021 19:32 Відповісти
Неее на этот раз точно не будет , те из 73% которые похоронили своих родственников от Короны или других болезней , бо осел тупо спер бабло , теперь будут бить морду каждому кто будет им обещать золотые горы .
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28.04.2021 20:21 Відповісти
Біда не в Віслючку,а в численному "мудрому наріді" !! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60%,В.Чорновол-23% !!! Минуло 30 років, жодних змін лохтората,не в якісному, ні в кількістному сенсі !!!)))
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28.04.2021 19:33 Відповісти
Если бы только это, в 1917-20 годах точно так же не кто не хотел с большевиками воевать все поголовно мира хотели , а потом своих детей с голоду жрали . И до этого такая же хрень творилась минимум 300 лет , так что мы на эти грабли наступаем с упорством редкостных дебилов не имеющих вообще не какой памяти и мозгов. Но Осел это особый случай до сих пор во время войны жида предателя еще не выбирали.
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28.04.2021 20:17 Відповісти
А что вы сделали **********, чтобы она исчезла...дали предоплату за нефтепродукты и достраиваете северный поток?
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28.04.2021 19:05 Відповісти
та то они просто бубу в большой пелотке поперёк не видели...
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28.04.2021 19:05 Відповісти
чистый наполеон...
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28.04.2021 19:09 Відповісти
Обсиранти "Будапештского" сговора....Ойц, гарантировальчмани ..Германия -не...
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28.04.2021 19:05 Відповісти
зе-владi нужно срочно принимать меры по обучению и оснащению армии. особенно ПКР, ПВО и авиация . эта передышка дает нам шанс. а они на лаврах почивают..
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28.04.2021 19:06 Відповісти
Я лично наблюдал некоторые моменты учений "Запад-2016". Моё судно тогда в Керченском проливе стояло. Не скрою- впечатлило. Особенно- огромное количество вертолетов. Ну и перехват звена СУ-24 звеном СУ-27, на сверхмалой высоте. Прямо надо мной и поляком-боцманом. Мы тогда обход палубы делали. Рев и снова рев, охрененный! Показалось- они над мачтами нашими- в сантиметрах пролетели, особенно СУ-27... Сухопутную часть не наблюдал, понятно.
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28.04.2021 19:07 Відповісти
ближний маневренный воздушный бой-это уже не модно...
дрон все равно не перехватят...да и перехватить томагавк нужен полк су-27.
та теория вероятности интересная штука-кому то да повезет попасть в ракету
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28.04.2021 19:11 Відповісти
Та я в этих тонких делах- не очень. Наблюдал впервые и, надеюсь- в последний раз. А вот боцман у меня был не простой- военмор-поляк. Но среагировал точно также как и я: под козырек комингса трюма прыжок, мгновенный. Такое вот...
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28.04.2021 19:15 Відповісти
в случае попадания су 27 в борт из покореженного трюмв труднее выбираться,чем просто сигануть за борт
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28.04.2021 19:17 Відповісти
Та не! Мы под комингс трюма прыгнули, на палубе. В трюм- не пытались, там высота метров 17-18, уже точно не помню.
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28.04.2021 19:21 Відповісти
Оптимисты
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28.04.2021 19:08 Відповісти
какого года?немцы с французами шота знают?
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28.04.2021 19:08 Відповісти
Ну,да, после 7 лет боевых действий, лучшим оборонительным рубежом является грязь...
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28.04.2021 19:09 Відповісти
"Мы очень внимательно будем следить.. а когда кацапстан нападёт,то мы выразим ну ооочень глубокую озабоченность".
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28.04.2021 19:09 Відповісти
Послы ФРГ и Франции: "Военная угроза для Украины сохранится до осени"? Констатация фактов и одновременно деликатное/дипломатическое давление, с целью уступок Украины...? Озабоченные умиротворители играющие на стороне Путина ? Как это похоже на процесс умиротворение Чехословакии перед зговором в Мюнхене ?
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28.04.2021 19:17 Відповісти
Військова загроза для України збережеться до осені, - посли ФРН і Франції - Цензор.НЕТ 3270....
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28.04.2021 19:21 Відповісти
https://protruskavets.org.ua/vichnyj-susid-i-vichnyj-voroh/ Вічний сусід і вічний ворог | ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВІСНИК ......

..
.
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28.04.2021 19:22 Відповісти
Військова загроза для України збережеться до осені, - посли ФРН і Франції - Цензор.НЕТ 211....
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28.04.2021 19:22 Відповісти
Кацапська загроза існує, поки їсти РФ. Тому з нашого боку потрібен багатометровий залізобетонний тин і угрупування усіх пологів військ із хутро бригадами і сотнями тисяч стовбурів артилерійських знарядь.
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28.04.2021 19:26 Відповісти
Параша заказывает боеприпасы:
Військова загроза для України збережеться до осені, - посли ФРН і Франції - Цензор.НЕТ 7578
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28.04.2021 19:27 Відповісти
Ха-ха,подхуйловники российские из Европы считают,что до осени?А как по мне,до тех пор,пока паРаша не сгниёт вместе со своим быдлоскотом.
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28.04.2021 19:31 Відповісти
Спасибо немцам и французам за эту угрозу,уж они то постарались прогнуться перед Вованом .
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28.04.2021 19:46 Відповісти
Скажу більше, кремлівський план вторгнення в Україну вже нач.генштабу РФ Герасимовим вмонтований в " Великий план війни з будь яким агресором і на будь якій території". Цей план перероблений з радянського і постійно корегується,але був ще окремий по Україні,як "локальний". Це на час розвалу ЗСУ в часи Янука-Азарова на 2012 рік,коли на 30 травня було ліквідовано практично Мобілізаційну готовність країни ( це факт!) і виведено з ладу та дезорганізовано все керівництво ЗСУ. Тоді теж були очевидні ознаки ,як і тепер. І вони лишаються і лише посилюються. Війська РФ лише чекають Час " Ч", а вірніше "У". А я беру ознаки ще інші. Майже всі осередки " кізяків", воїнів-афганців, чоловічі монастирів РПЦ, ДРГ групи та тітушки " Опожопи" зараз діють "по умовчанню": це коли на словах всі вони " толерантні "до України, а дружньо замовчують свої контакти між собрю.Наприклад, воїни-афганці ,вірніш керівництва " ячєєк" приймає участь у групами по замовленню від "Опожопи" , а "Наш край" та інші ,навіть "Свобода" почали об'єднуватись з силами явно непатріотичного укліну. Я вже не кажу про сіоніські фонди,яких в Україні майже десять і які теж хотять відірвати від України "свій" шмат землі. Наприклад під Уманню.Алемвсі зараз з нихлише чекають Час "У". Може хто проти або доповнить?
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19.09.2021 09:50 Відповісти
 
 