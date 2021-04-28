Военная угроза для Украины сохранится до осени, - послы ФРГ и Франции

Вопреки заявлениям Кремля об отведении войск от украинских границ, военная угроза для Украины сохранится как минимум до запланированных на осень российских военных учений "Запад-2021".

Такое мнение посол Германии в Украине Анка Фельдгузен высказала во время онлайн-дискуссии YES на тему "Угрозы безопасности Украины и что может сделать международное сообщество", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я совсем не уверена, что это (начало отведения российских войск. - Ред.) конец истории. Я думаю, что наращивание войск России и ее военной мощи будет происходить еще некоторое время, по крайней мере, до окончания учений "Запад-2021", и это будет оставаться угрозой для Украины. Мы очень внимательно будем за этим следить", - сказала Фельдгузен.

Она предположила, что сохранение военной угрозы является частью намерений президента РФ Владимира Путина.

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"Он хочет, чтобы мы (западные партнеры Украины. - Ред.) тратили много времени на наблюдение за ним, что позволяет ему делать выводы о нашей стратегии", - отметила дипломат.

Посол Франции в Украине Этьен где Понсен согласился с немецкой коллегой, что отведение Россией войск является тактическим шагом.

"Мы должны различать отведение войск и военной техники. Личный состав отведен, а техника осталась ... Мы также должны принимать во внимание, что в августе состоится празднование 30-летия независимости Украины. Поэтому, я считаю, что российские войска на время отошли, но они могут вернуться", - отметил дипломат.

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