У Зеленського блокують розслідування справи про викрадення Чауса, - нардеп "ЄС" Павленко

Офіс президента Зеленського блокує розслідування правоохоронними органами скандального викрадення судді Чауса в Молдові.

Про це написав у Facebook народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко, повідомляє Цензор.НЕТ. Він також оприлюднив "відписку" з Офісу генпрокурора на депутатський запит щодо розслідування цього резонансного злочину.

"Депутатське звернення для розгляду й ухвалення рішення направлено до в.о. директора ДБР, який вам повідомить про результати розгляду і прийняте рішення", - сказано у відповіді за підписом заступника генпрокурора Якубовського.

Павленко зазначає: як би не хотілося владі приховати правду про цю історію, вона все одно відкриється. Тим більше, що йдеться про міжнародну репутації України і відносини з демократично обраною президенткою сусідньої Молдови.

"За Конституцією України, президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Тому скандал, який виник у відносинах із дружньою Молдовою, коли правоохоронні органи цієї країни розшукують громадян України, підозрюючи їх у викраденні судді Чауса - цілком на його совісті", - пояснює Павленко.

Читайте також: Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний

"Тим більше, коли президентка Молдови, як передають ЗМІ, двічі намагалася зв'язатися з цього приводу з Зеленським, але безуспішно. І тим більше, якщо підозрювані - представники українських спецслужб. Спецслужби "самі по собі"не діють - вони виконують накази. І якщо такий наказ був, він міг іти тільки від Верховного Головнокомандувача. Якщо, звичайно, хтось не узурпував його повноваження - але тоді це ще цікавіша ситуація", - зазначив народний депутат.

В "євросолідарності" вважають, що викрадення Чауса - це "підстава" України, "підстава" її спецслужб, які користуються заслуженим авторитетом після блискучих операцій 2014-2019 років.

"І це не просто "підстава". Згадані повідомлення і позиція молдовської сторони складають картину злочину, який має бути розслідуваний. Тому що якщо в Офісі Зеленського хотіли переключити увагу від провалу операції з доставкою в Україну російських військових злочинців (так званих "вагнерівців"), або отримати якісь матеріали, які дозволили б кинути тінь на викривачів винуватців у зриві тієї операції - за це має настати відповідальність", - пояснює Павленко.

"Звернулися з колегами із цим до генеральної прокурорки. Отримали відповідь про направлення матеріалів до Державного бюро розслідувань. Такий "футбол" найчастіше свідчить про те, що влада блокує розслідування правоохоронними органами цієї справи. Для порівняння, дурню про "плівки Байдена" порушили за кілька годин", - зауважує Павленко.

Однак "зависнути" цьому питанню не дамо. За все доведеться відповідати: і за зрив операції з доставки російських злочинців, і за спроби прикрити цей зрив іншими злочинами", - резюмує депутат.