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Новини
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У Зеленського блокують розслідування справи про викрадення Чауса, - нардеп "ЄС" Павленко

У Зеленського блокують розслідування справи про викрадення Чауса, - нардеп

Офіс президента Зеленського блокує розслідування правоохоронними органами скандального викрадення судді Чауса в Молдові.

Про це написав у Facebook народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко, повідомляє Цензор.НЕТ. Він також оприлюднив "відписку" з Офісу генпрокурора на депутатський запит щодо розслідування цього резонансного злочину.

"Депутатське звернення для розгляду й ухвалення рішення направлено до в.о. директора ДБР, який вам повідомить про результати розгляду і прийняте рішення", - сказано у відповіді за підписом заступника генпрокурора Якубовського.

Павленко зазначає: як би не хотілося владі приховати правду про цю історію, вона все одно відкриється. Тим більше, що йдеться про міжнародну репутації України і відносини з демократично обраною президенткою сусідньої Молдови.

"За Конституцією України, президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Тому скандал, який виник у відносинах із дружньою Молдовою, коли правоохоронні органи цієї країни розшукують громадян України, підозрюючи їх у викраденні судді Чауса - цілком на його совісті", - пояснює Павленко.

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"Тим більше, коли президентка Молдови, як передають ЗМІ, двічі намагалася зв'язатися з цього приводу з Зеленським, але безуспішно. І тим більше, якщо підозрювані - представники українських спецслужб. Спецслужби "самі по собі"не діють - вони виконують накази. І якщо такий наказ був, він міг іти тільки від Верховного Головнокомандувача. Якщо, звичайно, хтось не узурпував його повноваження - але тоді це ще цікавіша ситуація", - зазначив народний депутат.

В "євросолідарності" вважають, що викрадення Чауса - це "підстава" України, "підстава" її спецслужб, які користуються заслуженим авторитетом після блискучих операцій 2014-2019 років.

"І це не просто "підстава". Згадані повідомлення і позиція молдовської сторони складають картину злочину, який має бути розслідуваний. Тому що якщо в Офісі Зеленського хотіли переключити увагу від провалу операції з доставкою в Україну російських військових злочинців (так званих "вагнерівців"), або отримати якісь матеріали, які дозволили б кинути тінь на викривачів винуватців у зриві тієї операції - за це має настати відповідальність", - пояснює Павленко.

"Звернулися з колегами із цим до генеральної прокурорки. Отримали відповідь про направлення матеріалів до Державного бюро розслідувань. Такий "футбол" найчастіше свідчить про те, що влада блокує розслідування правоохоронними органами цієї справи. Для порівняння, дурню про "плівки Байдена" порушили за кілька годин", - зауважує Павленко.

Однак "зависнути" цьому питанню не дамо. За все доведеться відповідати: і за зрив операції з доставки російських злочинців, і за спроби прикрити цей зрив іншими злочинами", - резюмує депутат.

У Зеленського блокують розслідування справи про викрадення Чауса, - нардеп ЄС Павленко 01

Автор: 

Чаус Микола (327) Павленко Ростислав (52) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+12
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 6713
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28.04.2021 20:08
+12
Не так давно, мене один зєбіл на Цензорі лякав, ось Чауса повернуть і тризда і Вам і вашому Порошенку. А он як воно.......
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28.04.2021 20:09
+12
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало....
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28.04.2021 20:13
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и с чего бы это ? )))))
челюсть поправили Чаусу хоть? или и так сойдет - меньше трындеть будет
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28.04.2021 20:06 Відповісти
Коли відкопали, то не могли вияснити, котра саме щелепа належить Чаусу. І ртздумують, чи варто світити всіх прикопчних і всі щелепи, чи краще вмикати дурня, що для них більш пиродньо, тому вдається краще. 😊
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28.04.2021 20:16 Відповісти
Україномовна версія стрічки новин Цензора відстає від російськомовної хвилин на 20-30. Іноді відрізняється і за змістом.
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28.04.2021 22:03 Відповісти
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 6713
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28.04.2021 20:08 Відповісти
Не піде. Самостійно він навіть до туалету не ходить. Лише під себе.
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28.04.2021 20:17 Відповісти
Ясен пень, дискредитация правоохранительной системы перед мировым сообществом не в его интересах.
Очередной большой косяк, после вагнеровцев.
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28.04.2021 20:08 Відповісти
Не так давно, мене один зєбіл на Цензорі лякав, ось Чауса повернуть і тризда і Вам і вашому Порошенку. А он як воно.......
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28.04.2021 20:09 Відповісти
Бо вони по життю самі перелякані.
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28.04.2021 20:11 Відповісти
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало....
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28.04.2021 20:13 Відповісти
... и куда попало кончает.
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28.04.2021 23:04 Відповісти
Зебіли взагалі чднІ. Вони Порошенком лякають порохоботів. 😁
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28.04.2021 20:29 Відповісти
Точно сцикло їм колумбійського коксу відсипає.
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28.04.2021 20:32 Відповісти
От я думаю, нашо вони його викрадали, коли в країні подібного лайна хоч греблю гати.
Це виганяти треба...
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28.04.2021 20:10 Відповісти
оМан...+ "вагнеровцы"...+ "чаус"....+ все остальное.....- они что в веровали, что они как путлер , пришли на очень долго ... - на пожизненное уже есть...
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28.04.2021 20:11 Відповісти
Ви хоч раз бачили , щоб хто -когось садив ? Не переживайте , ніякий дурень попередників не саде -крім дур-яника
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29.04.2021 08:44 Відповісти
та згоден -згоден....- це скоріш мое бажання...
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29.04.2021 09:25 Відповісти
Что и требовалось доказать. Влезли по уши в фекалии и не понимают теперь как оттуда выбираться. Или сделать вид, что все путем и не замечают фекалий.
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28.04.2021 20:11 Відповісти
Якщо так, то у них погано не лише з очима, а з нюхом. А для політика нюх - головне!
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28.04.2021 20:35 Відповісти
Да там с мозгами главная проблема. Так спалиться по тупому нужно еще суметь. А за исполнителей вообще молчу. Организовывать похищение на арендной машине с трекером -- это 1000% премия Дарвина.
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28.04.2021 20:50 Відповісти
Єдине, що приходить на думку, що Єрмак тих розвідників вже дістав. Інше в голові не вкладається. Це ірше за Мвшкіна з Чепігою. Думаю, що то все-таки специ зливають Єрмака.
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28.04.2021 20:56 Відповісти
Может быть. Так организовывать похищение -- это все равно, что ходить по Молдавии с парашютом за спиной, ножом в зубах и проблесковым маячком на голове.
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28.04.2021 23:59 Відповісти
А ПЕСикам все неймется, везде зрада зрадная мерещится
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28.04.2021 20:11 Відповісти
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 4176
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28.04.2021 20:16 Відповісти
Так это ж у ******** подгорает, так что туши свою опу
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28.04.2021 20:24 Відповісти
Це не ти випадково у Ківи був науковим керівником?
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28.04.2021 20:27 Відповісти
Не, твое место занять не могу
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28.04.2021 20:40 Відповісти
Я очікував твою відповідь, ну що сказати, хєровенько вас дєбілів в Трускавці готують, хєровенько.
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28.04.2021 20:43 Відповісти
ОПа в Україні лише одна. І належить Зєлєнскому. Не пиши крамольні речі, розбійник!
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28.04.2021 20:37 Відповісти
А как называется дипломатический скандал, в который попал наш "величайший" тупица - перемога? Это у зебилов в какой реальности? Еще не со всеми странами Зеля сумел горшки побить? Ну так такими темпами недолго осталось.
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28.04.2021 20:17 Відповісти
ЗЕбіл - це діагноз
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28.04.2021 20:19 Відповісти
ПЕСюнам.
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28.04.2021 20:32 Відповісти
😲 У тебе дивні фантазії! Скільки тобі років? Поллюції давно почалися?
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28.04.2021 20:39 Відповісти
Санду час назад распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля. Когда в августе у неё будет своё правительство, свой новый генеральный прокурор, свой новый министр МВД, свой новый начальник SIS (аналог СБУ) всё равно станет известно кто из Украинских органов был замешен в похищении этого дурачка которого бы всё равно выдали Украине после выборов. Его не выдавали только потому что у Санду нет своих людей в министерствах и суды всё ещё контролируются другими людьми. Но это ненадолго.
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28.04.2021 20:13 Відповісти
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 8715
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28.04.2021 20:14 Відповісти
филиал фсб по ухи в дерьме
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28.04.2021 20:14 Відповісти
вова-шерханчик- Баця Лука, я стараюсь бути схожим на тцебя !
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28.04.2021 20:19 Відповісти
А реально- что происходит? После этой второй, обвинительной заявы сегодня- мне кажется что вляпались таки властные структуры. Есть Правило: если совпадений более двух- то это уже не совпадения. Пока- совпадений два. От двух, совершенно противоположных сторон.

Потому, имею вопрос, уважаемые посетители: вот что бы вы лично сделали, на месте виновников этого реального политического кошмара? Я бы, наверное- реально уже растворил тело этого Чауса в какой-нибудь кислоте. До последней молекулы.

Правда, потом... проблема: надо что-то делать с теми, кто непосредственно растворял...
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28.04.2021 20:22 Відповісти
кожен зробить по два постріли собі в потилицю.
Всіх проблем...
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28.04.2021 20:54 Відповісти
Какая красивая идея! А я как-то не додумался. Старею, наверное.
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28.04.2021 20:55 Відповісти
Бажано щоб цвай патронен зробили усі включно з тими, хто цю шоблу до влади обрав. Тоді буде економічне чудо - ціни на нерухомість впадуть десь відсотків на п'ятдесят.
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28.04.2021 22:06 Відповісти
Вотак жил чувка черную и красную икру ложками ел, а патом рас и уже иго чирваки едять.
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28.04.2021 20:31 Відповісти
Зебилы спалились, как обычно, и не знают что делать, глазебил занял свою любимую позу страуса.
чаусу не повезло.
Интересно, как скоро найдут в каком-нибудь лесочке обезглавленное тело чауса?
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28.04.2021 21:03 Відповісти
На чьей машине его увезли в Молдову, без скандала и кто за это ответил?
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28.04.2021 21:29 Відповісти
В этой истории хуже всего то, шо Зе не отвечает дружественному Презу Молдовы, а это из рук вон, тень на всю Украину, а все это логически вытекает из дилетантизма Самого, и всей его команды 95 балагана, назначенных им полных профанов, идиотов, которые пригодны для 95 балагана, но никак не руководителей большого европейского государства, если этот момент не держится в его пустой голове, тогда он представляет угрозу для существования Украины.
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28.04.2021 21:54 Відповісти
Всего два года понадобилось для понимания того, что клован "представляет угрозу для существования Украины". Рекордные сроки.
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28.04.2021 22:09 Відповісти
Чаус ясное дело взяточник баночный, но сейчас, когда со стороны партии ЕС идет давление на эту ситуацию, вырисовывается картина о том, что остальной бред про Гладковского и т.д. это художественный плод мозговой деятельности активистов вроде серлеща, маси наёмного, ну и конечно же бигудя, наподобии "вальцман убил своего брата". Но самое интересное, что два баклана колена дановых, в этот бред похоже поверили, заглотнули, и....... отдали приказ людям военным и очень молчаливым. Но что-то пошло не так и от теперь бакланы попали в ситуацию, которая в країні відкіля я родом має назву "ні видохнуть, ні пукнуть".
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28.04.2021 22:27 Відповісти
Щоб прикрити сепарську дупу Єрмака, спецслужби по вказщівці Дерьмака роблять злочини від імені держави. Тут вже точно під питанням безвіз, кредитквання світового банку та підтримка західних країн. Все йде по плану по руйнації України.
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29.04.2021 08:00 Відповісти
У Зеленського блокують розслідування справи про викрадення Чауса, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 6440
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29.04.2021 09:21 Відповісти
 
 