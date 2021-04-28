У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко

Офис президента Зеленского блокирует расследование правоохранительными органами скандального похищения судьи Чауса в Молдове.

Об этом написал в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко, сообщает Цензор.НЕТ. Он также обнародовал "отписку" из Офиса Генпрокурора на депутатский запрос по расследованию этого резонансного преступления.

"Депутатское обращение для рассмотрения и принятия решения направлено к и.о. директора ГБР, который вам сообщит о результатах рассмотрения и принятом решении ", - говорится в ответе за подписью заместителя Генпрокурора Якубовского.

Павленко отмечает: как бы ни хотелось власти скрыть правду об этой истории, она все равно откроется. Тем более, что речь идет о международной репутации Украины и отношениях с демократически избранным президенткой соседней Молдовы.

"По Конституции Украины, президент осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. Поэтому скандал, который возник в отношениях с дружественной Молдовой, когда правоохранительные органы этой страны разыскивают граждан Украины, подозревая их в похищении судьи Чауса - целиком на его совести ", - объясняет Павленко.

"Тем более, когда президент Молдовы, как передают СМИ, дважды пыталась связаться по этому поводу с Зеленским, но безуспешно. И тем более, если подозреваемые - представители украинских спецслужб. Спецслужбы "сами по себе" не действуют - они выполняют приказы. И если такой приказ был, он мог поступить только от Верховного Главнокомандующего. Если, конечно, кто-то не узурпировал его полномочия - но тогда это еще интереснее ситуация ", - отметил народный депутат.

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В "Евросолидарности" считают, что похищение Чауса - это "подстава" Украины, "подстава" ее спецслужб, которые пользуются заслуженным авторитетом после блестящих операций 2014-2019 годов.

"И это не просто "подстава". Упомянутые сообщения и позиция молдавской стороны составляют картину преступления, которое должно быть расследовано. Потому что если в Офисе Зеленского хотели переключить внимание от провала операции с доставкой в ​​Украину российских военных преступников (так называемых "вагнеровцев"), или получить какие-то материалы, которые позволили бы бросить тень на обличителей виновников в срыве той операции - за это должна наступить ответственность " , - объясняет Павленко.

"Обратились с коллегами с этим к Генеральному прокурору. Получили ответ о направлении материалов в Государственный бюро расследований. Такой "футбол" чаще всего свидетельствует о том, что власть блокирует расследование правоохранительными органами этого дела. Для сравнения, дурню о "пленках Байдена" возбудили за несколько часов ", - замечает Павленко.

Однако "зависнуть" этому вопросу не дадим. За все придется отвечать: и за срыв операции по доставке российских преступников, и за попытки прикрыть этот срыв другими преступлениями ", - резюмирует депутат.