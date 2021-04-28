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У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко

У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп

Офис президента Зеленского блокирует расследование правоохранительными органами скандального похищения судьи Чауса в Молдове.

Об этом написал в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко, сообщает Цензор.НЕТ. Он также обнародовал "отписку" из Офиса Генпрокурора на депутатский запрос по расследованию этого резонансного преступления.

"Депутатское обращение для рассмотрения и принятия решения направлено к и.о. директора ГБР, который вам сообщит о результатах рассмотрения и принятом решении ", - говорится в ответе за подписью заместителя Генпрокурора Якубовского.

Павленко отмечает: как бы ни хотелось власти скрыть правду об этой истории, она все равно откроется. Тем более, что речь идет о международной репутации Украины и отношениях с демократически избранным президенткой соседней Молдовы.

"По Конституции Украины, президент осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. Поэтому скандал, который возник в отношениях с дружественной Молдовой, когда правоохранительные органы этой страны разыскивают граждан Украины, подозревая их в похищении судьи Чауса - целиком на его совести ", - объясняет Павленко.

"Тем более, когда президент Молдовы, как передают СМИ, дважды пыталась связаться по этому поводу с Зеленским, но безуспешно. И тем более, если подозреваемые - представители украинских спецслужб. Спецслужбы "сами по себе" не действуют - они выполняют приказы. И если такой приказ был, он мог поступить только от Верховного Главнокомандующего. Если, конечно, кто-то не узурпировал его полномочия - но тогда это еще интереснее ситуация ", - отметил народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЕС" Арьев подал в НАБУ и Офис Генпрокурора заявления относительно обстоятельств похищения Чауса

В "Евросолидарности" считают, что похищение Чауса - это "подстава" Украины, "подстава" ее спецслужб, которые пользуются заслуженным авторитетом после блестящих операций 2014-2019 годов.

"И это не просто "подстава". Упомянутые сообщения и позиция молдавской стороны составляют картину преступления, которое должно быть расследовано. Потому что если в Офисе Зеленского хотели переключить внимание от провала операции с доставкой в ​​Украину российских военных преступников (так называемых "вагнеровцев"), или получить какие-то материалы, которые позволили бы бросить тень на обличителей виновников в срыве той операции - за это должна наступить ответственность " , - объясняет Павленко.

"Обратились с коллегами с этим к Генеральному прокурору. Получили ответ о направлении материалов в Государственный бюро расследований. Такой "футбол" чаще всего свидетельствует о том, что власть блокирует расследование правоохранительными органами этого дела. Для сравнения, дурню о "пленках Байдена" возбудили за несколько часов ", - замечает Павленко.

Однако "зависнуть" этому вопросу не дадим. За все придется отвечать: и за срыв операции по доставке российских преступников, и за попытки прикрыть этот срыв другими преступлениями ", - резюмирует депутат.

У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп ЕС Павленко 01

Автор: 

Чаус Николай (330) Павленко Ростислав (50) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+12
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 6713
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28.04.2021 20:08
+12
Не так давно, мене один зєбіл на Цензорі лякав, ось Чауса повернуть і тризда і Вам і вашому Порошенку. А он як воно.......
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28.04.2021 20:09
+12
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало....
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28.04.2021 20:13
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и с чего бы это ? )))))
челюсть поправили Чаусу хоть? или и так сойдет - меньше трындеть будет
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28.04.2021 20:06 Ответить
Коли відкопали, то не могли вияснити, котра саме щелепа належить Чаусу. І ртздумують, чи варто світити всіх прикопчних і всі щелепи, чи краще вмикати дурня, що для них більш пиродньо, тому вдається краще. 😊
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28.04.2021 20:16 Ответить
Україномовна версія стрічки новин Цензора відстає від російськомовної хвилин на 20-30. Іноді відрізняється і за змістом.
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28.04.2021 22:03 Ответить
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 6713
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28.04.2021 20:08 Ответить
Не піде. Самостійно він навіть до туалету не ходить. Лише під себе.
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28.04.2021 20:17 Ответить
Ясен пень, дискредитация правоохранительной системы перед мировым сообществом не в его интересах.
Очередной большой косяк, после вагнеровцев.
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28.04.2021 20:08 Ответить
Не так давно, мене один зєбіл на Цензорі лякав, ось Чауса повернуть і тризда і Вам і вашому Порошенку. А он як воно.......
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28.04.2021 20:09 Ответить
Бо вони по життю самі перелякані.
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28.04.2021 20:11 Ответить
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало....
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28.04.2021 20:13 Ответить
... и куда попало кончает.
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28.04.2021 23:04 Ответить
Зебіли взагалі чднІ. Вони Порошенком лякають порохоботів. 😁
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28.04.2021 20:29 Ответить
Точно сцикло їм колумбійського коксу відсипає.
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28.04.2021 20:32 Ответить
От я думаю, нашо вони його викрадали, коли в країні подібного лайна хоч греблю гати.
Це виганяти треба...
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28.04.2021 20:10 Ответить
оМан...+ "вагнеровцы"...+ "чаус"....+ все остальное.....- они что в веровали, что они как путлер , пришли на очень долго ... - на пожизненное уже есть...
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28.04.2021 20:11 Ответить
Ви хоч раз бачили , щоб хто -когось садив ? Не переживайте , ніякий дурень попередників не саде -крім дур-яника
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29.04.2021 08:44 Ответить
та згоден -згоден....- це скоріш мое бажання...
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29.04.2021 09:25 Ответить
Что и требовалось доказать. Влезли по уши в фекалии и не понимают теперь как оттуда выбираться. Или сделать вид, что все путем и не замечают фекалий.
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28.04.2021 20:11 Ответить
Якщо так, то у них погано не лише з очима, а з нюхом. А для політика нюх - головне!
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28.04.2021 20:35 Ответить
Да там с мозгами главная проблема. Так спалиться по тупому нужно еще суметь. А за исполнителей вообще молчу. Организовывать похищение на арендной машине с трекером -- это 1000% премия Дарвина.
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28.04.2021 20:50 Ответить
Єдине, що приходить на думку, що Єрмак тих розвідників вже дістав. Інше в голові не вкладається. Це ірше за Мвшкіна з Чепігою. Думаю, що то все-таки специ зливають Єрмака.
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28.04.2021 20:56 Ответить
Может быть. Так организовывать похищение -- это все равно, что ходить по Молдавии с парашютом за спиной, ножом в зубах и проблесковым маячком на голове.
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28.04.2021 23:59 Ответить
А ПЕСикам все неймется, везде зрада зрадная мерещится
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28.04.2021 20:11 Ответить
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 4176
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28.04.2021 20:16 Ответить
Так это ж у ******** подгорает, так что туши свою опу
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28.04.2021 20:24 Ответить
Це не ти випадково у Ківи був науковим керівником?
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28.04.2021 20:27 Ответить
Не, твое место занять не могу
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28.04.2021 20:40 Ответить
Я очікував твою відповідь, ну що сказати, хєровенько вас дєбілів в Трускавці готують, хєровенько.
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28.04.2021 20:43 Ответить
ОПа в Україні лише одна. І належить Зєлєнскому. Не пиши крамольні речі, розбійник!
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28.04.2021 20:37 Ответить
А как называется дипломатический скандал, в который попал наш "величайший" тупица - перемога? Это у зебилов в какой реальности? Еще не со всеми странами Зеля сумел горшки побить? Ну так такими темпами недолго осталось.
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28.04.2021 20:17 Ответить
ЗЕбіл - це діагноз
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28.04.2021 20:19 Ответить
ПЕСюнам.
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28.04.2021 20:32 Ответить
😲 У тебе дивні фантазії! Скільки тобі років? Поллюції давно почалися?
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28.04.2021 20:39 Ответить
Санду час назад распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля. Когда в августе у неё будет своё правительство, свой новый генеральный прокурор, свой новый министр МВД, свой новый начальник SIS (аналог СБУ) всё равно станет известно кто из Украинских органов был замешен в похищении этого дурачка которого бы всё равно выдали Украине после выборов. Его не выдавали только потому что у Санду нет своих людей в министерствах и суды всё ещё контролируются другими людьми. Но это ненадолго.
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28.04.2021 20:13 Ответить
У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 8715
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28.04.2021 20:14 Ответить
филиал фсб по ухи в дерьме
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28.04.2021 20:14 Ответить
вова-шерханчик- Баця Лука, я стараюсь бути схожим на тцебя !
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28.04.2021 20:19 Ответить
А реально- что происходит? После этой второй, обвинительной заявы сегодня- мне кажется что вляпались таки властные структуры. Есть Правило: если совпадений более двух- то это уже не совпадения. Пока- совпадений два. От двух, совершенно противоположных сторон.

Потому, имею вопрос, уважаемые посетители: вот что бы вы лично сделали, на месте виновников этого реального политического кошмара? Я бы, наверное- реально уже растворил тело этого Чауса в какой-нибудь кислоте. До последней молекулы.

Правда, потом... проблема: надо что-то делать с теми, кто непосредственно растворял...
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28.04.2021 20:22 Ответить
кожен зробить по два постріли собі в потилицю.
Всіх проблем...
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28.04.2021 20:54 Ответить
Какая красивая идея! А я как-то не додумался. Старею, наверное.
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28.04.2021 20:55 Ответить
Бажано щоб цвай патронен зробили усі включно з тими, хто цю шоблу до влади обрав. Тоді буде економічне чудо - ціни на нерухомість впадуть десь відсотків на п'ятдесят.
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28.04.2021 22:06 Ответить
Вотак жил чувка черную и красную икру ложками ел, а патом рас и уже иго чирваки едять.
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28.04.2021 20:31 Ответить
Зебилы спалились, как обычно, и не знают что делать, глазебил занял свою любимую позу страуса.
чаусу не повезло.
Интересно, как скоро найдут в каком-нибудь лесочке обезглавленное тело чауса?
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28.04.2021 21:03 Ответить
На чьей машине его увезли в Молдову, без скандала и кто за это ответил?
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28.04.2021 21:29 Ответить
В этой истории хуже всего то, шо Зе не отвечает дружественному Презу Молдовы, а это из рук вон, тень на всю Украину, а все это логически вытекает из дилетантизма Самого, и всей его команды 95 балагана, назначенных им полных профанов, идиотов, которые пригодны для 95 балагана, но никак не руководителей большого европейского государства, если этот момент не держится в его пустой голове, тогда он представляет угрозу для существования Украины.
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28.04.2021 21:54 Ответить
Всего два года понадобилось для понимания того, что клован "представляет угрозу для существования Украины". Рекордные сроки.
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28.04.2021 22:09 Ответить
Чаус ясное дело взяточник баночный, но сейчас, когда со стороны партии ЕС идет давление на эту ситуацию, вырисовывается картина о том, что остальной бред про Гладковского и т.д. это художественный плод мозговой деятельности активистов вроде серлеща, маси наёмного, ну и конечно же бигудя, наподобии "вальцман убил своего брата". Но самое интересное, что два баклана колена дановых, в этот бред похоже поверили, заглотнули, и....... отдали приказ людям военным и очень молчаливым. Но что-то пошло не так и от теперь бакланы попали в ситуацию, которая в країні відкіля я родом має назву "ні видохнуть, ні пукнуть".
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28.04.2021 22:27 Ответить
Щоб прикрити сепарську дупу Єрмака, спецслужби по вказщівці Дерьмака роблять злочини від імені держави. Тут вже точно під питанням безвіз, кредитквання світового банку та підтримка західних країн. Все йде по плану по руйнації України.
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29.04.2021 08:00 Ответить
У Зеленського блокують розслідування справи про викрадення Чауса, - нардеп "ЄС" Павленко - Цензор.НЕТ 6440
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29.04.2021 09:21 Ответить
 
 