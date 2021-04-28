Польща планує передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca у травні-червні
Незважаючи на зменшення поставок AstraZeneca, Польща розраховує поставити цю вакцину в Україну впродовж наступних двох місяців.
Про це повідомили в уряді Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також посередньо і вакцини інших виробників) до Польщі. Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень",- повідомили у пресслужбі Ради міністрів Польщі.
У Варшаві підкреслили, що з огляду на "вагу цього процесу у двосторонніх відносинах" польська сторона намагатиметься, аби попри зменшення поставок AstraZeneca до Польщі, цю вакцину було поставлено в Україну "упродовж наступних двох місяців".
Водночас на цей момент уряд Польщі не розглядає можливості збільшення обсягів вакцини AstraZeneca чи вакцини інших виробників, яку буде перепродано Україні. Як зазначається, призначений Україні обсяг вакцини AstraZeneca є фіксованим, він не враховується у польському документообігу і є надлишковим для Польщі.
Утім, у Польщі не виключили можливість допомоги в майбутньому Україні у процесі вакцинації.
"Не виключено, що пізніше, в залежності від перебігу постачання вакцини і процесу щеплення в Польщі, розглядатимуться сценарії подальшої допомоги нашим сусідам",- наголосили в уряді Польщі.
Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 10,7 млн щеплень, понад 2,7 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.
Напомним, в Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о закупке через Польшу вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
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https://mobile.twitter.com/373Ser Саіда Цолаківна Кіпельвуман https://mobile.twitter.com/373Ser @373Ser https://mobile.twitter.com/373Ser/status/1387426556855963654 2 ч
Судячи по швидкості переведення з червоної зони в білу при відсутності щеплень, тут таки комусь потрібно зробити Індію
Дякуємо!!
Тебе ненадо -- себе оставим...*)
Практическая русофобия.
Президент WADA (Мировой антидопинговой ассоциации) - поляк Витольд Банька - потребовал убрать российскую символику со стола по ходу партии между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской, которые борются за звание чемпионки мира по шашкам.
Главный судья отказался исполнять это требование, однако один из организаторов турнира все же убрал флаги РФ под давлением Всемирного антидопиногового агентства.
Один из организаторов встречи, на втором часу игры, неожиданно подошел к соперницам и снял табличку с российским триколором, наклеенную на боковую поверхность стола и убрал российский триколор со стола.
Сообщается, что инцидент оказал психологическое давление на шестикратную чемпионку мира, которая в итоге потерпела поражение.
На россии после инцидента разгорелся настоящий скандал.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разорвать дипломатически отношения с Польшей.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил: «К сожалению, у нас с Польшей сейчас сложные отношения. У них доминируют русофобские настроения, что отражается на спорте. Такое событие - вопиющая наглость и неуважение к нашей стране».