Польща планує передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca у травні-червні

Незважаючи на зменшення поставок AstraZeneca, Польща розраховує поставити цю вакцину в Україну впродовж наступних двох місяців.

Про це повідомили в уряді Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також посередньо і вакцини інших виробників) до Польщі. Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень",- повідомили у пресслужбі Ради міністрів Польщі.

У Варшаві підкреслили, що з огляду на "вагу цього процесу у двосторонніх відносинах" польська сторона намагатиметься, аби попри зменшення поставок AstraZeneca до Польщі, цю вакцину було поставлено в Україну "упродовж наступних двох місяців".

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Водночас на цей момент уряд Польщі не розглядає можливості збільшення обсягів вакцини AstraZeneca чи вакцини інших виробників, яку буде перепродано Україні. Як зазначається, призначений Україні обсяг вакцини AstraZeneca є фіксованим, він не враховується у польському документообігу і є надлишковим для Польщі.

Утім, у Польщі не виключили можливість допомоги в майбутньому Україні у процесі вакцинації.

"Не виключено, що пізніше, в залежності від перебігу постачання вакцини і процесу щеплення в Польщі, розглядатимуться сценарії подальшої допомоги нашим сусідам",- наголосили в уряді Польщі.

Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 10,7 млн щеплень, понад 2,7 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.

Напомним, в Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о закупке через Польшу вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.