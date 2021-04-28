Польша планирует передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в мае-июне
Несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca, Польша рассчитывает поставить эту вакцину в Украину в течение следующих двух месяцев.
Об этом сообщили в правительстве Польши в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Конкретный срок поставки вакцины в Украину в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также непосредственно и вакцин других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе Совета министров Польши.
В Варшаве подчеркнули, что учитывая "вес этого процесса в двусторонних отношениях", польская сторона будет стараться, чтобы несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эту вакцину поставили в Украину "в течение следующих двух месяцев".
В то же время, на данный момент правительство Польши не рассматривает возможности увеличения объемов вакцины AstraZeneca или вакцины других производителей, которая будет перепродана Украине. Как отмечается, предназначенный Украине объем вакцины AstraZeneca является фиксированным, он не учитывается в польском документообороте и является избыточным для Польши.
Впрочем, в Польше не исключили возможности помощи в будущем Украине в процессе вакцинации.
"Не исключено, что позже, в зависимости от ситуации поставки вакцины и процесса вакцинации в Польше, будут рассматриваться сценарии дальнейшей помощи нашим соседям", - отметили в правительстве Польши.
По состоянию на сегодняшний день в Польше выполнено уже более 10,7 млн прививок, более 2,7 млн человек получили уже две дозы вакцины.
Напомним, в Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о закупке через Польшу вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
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https://mobile.twitter.com/373Ser Саіда Цолаківна Кіпельвуман https://mobile.twitter.com/373Ser @373Ser https://mobile.twitter.com/373Ser/status/1387426556855963654 2 ч
Судячи по швидкості переведення з червоної зони в білу при відсутності щеплень, тут таки комусь потрібно зробити Індію
Дякуємо!!
Тебе ненадо -- себе оставим...*)
Практическая русофобия.
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Главный судья отказался исполнять это требование, однако один из организаторов турнира все же убрал флаги РФ под давлением Всемирного антидопиногового агентства.
Один из организаторов встречи, на втором часу игры, неожиданно подошел к соперницам и снял табличку с российским триколором, наклеенную на боковую поверхность стола и убрал российский триколор со стола.
Сообщается, что инцидент оказал психологическое давление на шестикратную чемпионку мира, которая в итоге потерпела поражение.
На россии после инцидента разгорелся настоящий скандал.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разорвать дипломатически отношения с Польшей.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил: «К сожалению, у нас с Польшей сейчас сложные отношения. У них доминируют русофобские настроения, что отражается на спорте. Такое событие - вопиющая наглость и неуважение к нашей стране».