Польша планирует передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в мае-июне

Несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca, Польша рассчитывает поставить эту вакцину ​​в Украину в течение следующих двух месяцев.

Об этом сообщили в правительстве Польши в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Конкретный срок поставки вакцины в Украину в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также непосредственно и вакцин других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе Совета министров Польши.

В Варшаве подчеркнули, что учитывая "вес этого процесса в двусторонних отношениях", польская сторона будет стараться, чтобы несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эту вакцину поставили ​​в Украину "в течение следующих двух месяцев".

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В то же время, на данный момент правительство Польши не рассматривает возможности увеличения объемов вакцины AstraZeneca или вакцины других производителей, которая будет перепродана Украине. Как отмечается, предназначенный Украине объем вакцины AstraZeneca является фиксированным, он не учитывается в польском документообороте и является избыточным для Польши.

Впрочем, в Польше не исключили возможности помощи в будущем Украине в процессе вакцинации.

"Не исключено, что позже, в зависимости от ситуации поставки вакцины и процесса вакцинации в Польше, будут рассматриваться сценарии дальнейшей помощи нашим соседям", - отметили в правительстве Польши.

По состоянию на сегодняшний день в Польше выполнено уже более 10,7 млн прививок, более 2,7 млн человек получили уже две дозы вакцины.

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Напомним, в Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о закупке через Польшу вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.