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Новости Коронавирус и карантин
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Польша планирует передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в мае-июне

Польша планирует передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в мае-июне

Несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca, Польша рассчитывает поставить эту вакцину ​​в Украину в течение следующих двух месяцев.

Об этом сообщили в правительстве Польши в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Конкретный срок поставки вакцины в Украину в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также непосредственно и вакцин других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе Совета министров Польши.

В Варшаве подчеркнули, что учитывая "вес этого процесса в двусторонних отношениях", польская сторона будет стараться, чтобы несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эту вакцину поставили ​​в Украину "в течение следующих двух месяцев".

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В то же время, на данный момент правительство Польши не рассматривает возможности увеличения объемов вакцины AstraZeneca или вакцины других производителей, которая будет перепродана Украине. Как отмечается, предназначенный Украине объем вакцины AstraZeneca является фиксированным, он не учитывается в польском документообороте и является избыточным для Польши.

Впрочем, в Польше не исключили возможности помощи в будущем Украине в процессе вакцинации.

"Не исключено, что позже, в зависимости от ситуации поставки вакцины и процесса вакцинации в Польше, будут рассматриваться сценарии дальнейшей помощи нашим соседям", - отметили в правительстве Польши.

По состоянию на сегодняшний день в Польше выполнено уже более 10,7 млн прививок, более 2,7 млн человек получили уже две дозы вакцины.

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Напомним, в Минздраве сообщили, что Украина ведет переговоры о закупке через Польшу вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8403) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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https://mobile.twitter.com/373Ser Саіда Цолаківна Кіпельвуман https://mobile.twitter.com/373Ser @373Ser https://mobile.twitter.com/373Ser/status/1387426556855963654 2 ч

Судячи по швидкості переведення з червоної зони в білу при відсутності щеплень, тут таки комусь потрібно зробити Індію
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28.04.2021 21:00 Ответить
На тобі Боже, що МЕНІ не гоже..
Дякуємо!!
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28.04.2021 21:10 Ответить
AstraZeneca немцы прививаются массово! ...я, правда, Pfizer заказал для себя...
Тебе ненадо -- себе оставим...*)
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28.04.2021 21:18 Ответить
Уже 20 стран прекратили использование препарата от AstraZeneca: некоторые из них полностью остановили поставки. По последним данным, речь идет об Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Швеции, Эстонии.
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28.04.2021 22:38 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3545290.html Это прекрасно!!!

Практическая русофобия.
Президент WADA (Мировой антидопинговой ассоциации) - поляк Витольд Банька - потребовал убрать российскую символику со стола по ходу партии между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской, которые борются за звание чемпионки мира по шашкам.
Главный судья отказался исполнять это требование, однако один из организаторов турнира все же убрал флаги РФ под давлением Всемирного антидопиногового агентства.
Один из организаторов встречи, на втором часу игры, неожиданно подошел к соперницам и снял табличку с российским триколором, наклеенную на боковую поверхность стола и убрал российский триколор со стола.
Сообщается, что инцидент оказал психологическое давление на шестикратную чемпионку мира, которая в итоге потерпела поражение.
На россии после инцидента разгорелся настоящий скандал.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разорвать дипломатически отношения с Польшей.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил: «К сожалению, у нас с Польшей сейчас сложные отношения. У них доминируют русофобские настроения, что отражается на спорте. Такое событие - вопиющая наглость и неуважение к нашей стране».

Польща планує передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca у травні-червні - Цензор.НЕТ 7795
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28.04.2021 22:06 Ответить
треба дивитись на строк дії. може свою уколоти не вспівають по кількості, а Україна плаче, що немає чим колоти. Україна з хорошим темпом може у колоти, але немає темпу. 500 000 з першої поставки все ще не виколоті, а вона до 31.05.2021
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28.04.2021 22:07 Ответить
Сначала китайцы проводят вакцинацию своим граждан в Украине, теперь поляки хотят вакцинировать всех желающих работать в польше. А благодаря ********* 73%, украинцев в Украине вакцинировать никто не будет
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28.04.2021 22:34 Ответить
ууу, зрадазрадащмурдящмурдяк.
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29.04.2021 05:33 Ответить
 
 