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Дробович про марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина": "Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни"

Дробович про марш вишиванок на честь дивізії СС

Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців.

Про це заявив глава інституту нацпам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Не розумію чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група у галіфе чи в чому там ходили любителі фюрерів.

Також дивіться: У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців. Історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях, наприклад, чому взагалі з‘являлися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони (угорські, французькі, російські, білоруські, українські, італійські, латвійські, естонські, албанські...), чого прагнули люди, які там служили? Через відповіді на такі питання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських та комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав.

Вочевидь, чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись", - заявив Дробович.

Дробович про марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина: Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни 01
Дробович про марш вишиванок на честь дивізії СС Галичина: Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни 02

Нагадаємо, вчора в центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина".

Автор: 

вишиванка (72) Інститут нацпам’яті (237) марш (334) СС Галичина (39) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+36
Вот марш в честь дивизии НКВД - это совсем другое дело!
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29.04.2021 09:48
+34
доказів військових злочинів з боку бійців цього підрозділу не знайдено. тому роздуми про "галіфе" і "любителів фюрера" товариш може засунути собі в дупу.
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29.04.2021 09:52
+17
Это у тебя до сих пор единая страна. У Украинцев, которые отстаивали независимость, никогда никакого СССР не было, запомни, кацап!
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29.04.2021 10:41
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не нужно тут манипулировать понятием "цивилизованное общество, осуждающее ..." ибо московский путинский КГБешный ватный рейх на словах тоже типа "осуждает" агрессию нацистов, но при этом путинский КГБешный ватный рейх ведет себя точно так же, как и наци, а не как "цивилизованное общество"... Путинские рашисты-нацисты теперь называют себя "антифашистами" и для совкодрочеров это нормально, у них банально не хватает мозгов чтобы заметить подмену...
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29.04.2021 21:10 Відповісти
А при чём тут Расия к цивилизованному обществу?
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30.04.2021 09:27 Відповісти
Коли вже буде давно назріле рішення, що всі поплічники кацапського комуно-фашистського режиму, особливо кацапського походження, є військовими злочинцями і мають піти у небуття з ліквідацією будь-яких згадок (пам'ятники, музеї...) ? Рішення про ідентичність кацапського комуно-фашистського і німецького нацистського давно прийняте на всіх світових рівнях і ні у кого жодних питань не визиває. Продовжуйте і доводьте рішення до логічного завершення
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29.04.2021 18:16 Відповісти
Если на нюрнбергский процессе эта дивизия не вспоминалася,можно недовольных вех посылать в жопу
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29.04.2021 20:02 Відповісти
Бандеровцы считали фашистских прихлебаев врагами.
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30.04.2021 05:40 Відповісти
всё правильно он заявил.
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30.04.2021 05:47 Відповісти
Якщо ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, то не повинні мати нічого спільного з нацистами. Очевидно, що співпраця частини націоналістів (мельниківців) з нацистами була помилкою, за яку вони заплатили своєю кров'ю. Не потрібно повторювати ці помилки і лити воду на млин московської пропаганди.
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30.04.2021 16:01 Відповісти
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