Дробович про марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина": "Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни"

Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців.

Про це заявив глава інституту нацпам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Не розумію чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група у галіфе чи в чому там ходили любителі фюрерів.

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Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців. Історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях, наприклад, чому взагалі з‘являлися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони (угорські, французькі, російські, білоруські, українські, італійські, латвійські, естонські, албанські...), чого прагнули люди, які там служили? Через відповіді на такі питання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських та комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав.

Вочевидь, чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись", - заявив Дробович.





Нагадаємо, вчора в центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина".