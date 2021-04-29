Галущенко обіцяв упродовж найближчого місяця представити конкретний план своєї роботи на чолі Міненерго, - "слуга народу" Кравчук
Фракція "Слуги народу" хоче, щоб найближчого місяця призначений сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко надав більш конкретний план своєї роботи.
Про це заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, цього вимагає не тільки парламентська більшість, а й прем'єр Денис Шмигаль.
Кравчук розповіла, що на зустрічі Галущенка з фракцією він відповідав не лише на запитання щодо енергетики.
"Я хвилювалася, чи розбирається він в інших сферах, але він компетентно відповідав на питання і щодо газу, і щодо "зелених тарифів", - наголосила нардепка.
Вона зізналася, що детально не вивчала програму Галущенка, оскільки працює не в профільному комітеті.
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Що заважало гере глущенко написати цей плано ДО пирзначення? Скромність, чи чекав інструкцій бені-фуйла?