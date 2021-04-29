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Галущенко обіцяв упродовж найближчого місяця представити конкретний план своєї роботи на чолі Міненерго, - "слуга народу" Кравчук

Галущенко обіцяв упродовж найближчого місяця представити конкретний план своєї роботи на чолі Міненерго, -

Фракція "Слуги народу" хоче, щоб найближчого місяця призначений сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко надав більш конкретний план своєї роботи.

Про це заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, цього вимагає не тільки парламентська більшість, а й прем'єр Денис Шмигаль.

Кравчук розповіла, що на зустрічі Галущенка з фракцією він відповідав не лише на запитання щодо енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1 липня Міненерго представить нову модель формування тарифів для населення, - Галущенко

"Я хвилювалася, чи розбирається він в інших сферах, але він компетентно відповідав на питання і щодо газу, і щодо "зелених тарифів", - наголосила нардепка.

Вона зізналася, що детально не вивчала програму Галущенка, оскільки працює не в профільному комітеті.

Автор: 

Міненерговугілля (912) Галущенко Герман (529) Кравчук Євгенія (374)


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збись... Зеленые гандоны свистят про "расстрелы ОПЗЖ" и тут же отдают тому ОПЗЖ контроль за енергетикой Украины....
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29.04.2021 12:09 Відповісти
Та ти шо?
Що заважало гере глущенко написати цей плано ДО пирзначення? Скромність, чи чекав інструкцій бені-фуйла?
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29.04.2021 12:13 Відповісти
Если Забики сказали значит будет всьо навпаки
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29.04.2021 12:42 Відповісти
лож 3.14 и просто бла бла а будет с точностью все наоборот
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29.04.2021 12:51 Відповісти
 
 