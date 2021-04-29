Рада скасувала обов'язкову відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф

Верховна Рада скасувала обов'язкову відправку на поштову адресу водіїв постанов про адміністративне правопорушення, штраф за якими вже сплачено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5058 у другому читанні і в цілому на позачерговому пленарному засіданні в четвер підтримали 305 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 279-1 і 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно із зміненими нормами, постанова про накладення адміністративного стягнення буде направлятися порушнику рекомендованим листом з повідомленням тільки в разі, якщо воно не було виконано шляхом оплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня його винесення.

Підставою вступу постанови в законну силу буде вважатися сплата штрафу. Автори законопроєкту звертають увагу на те, що відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", був введений механізм притягнення до відповідальності водіїв або власників транспортних засобів за порушення правил дорожнього руху і паркування на підставі матеріалів фото- і відеофіксації.

Для порушників, які платять штраф в перші 10 днів, діє 50% знижка. Тому абсолютна більшість водіїв, не чекаючи "листів щастя", в перші дні після виконують винесені постанови і оплачують штрафи.

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Водночас, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, оригінал постанови про притягнення до адміністративної відповідальності незалежно від погашення штрафу обов'язково направляється на поштову адресу власника або водія транспортного засобу. У постанові не вказується про те, що штраф за неї вже сплачено, тому деякі громадяни оплачують його ще раз. Прогнозується, що прийняття проєкту закону припинить неефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів, і дозволить спрямувати зекономлений ресурс на фінансування заходів забезпечення безпеки дорожнього руху.