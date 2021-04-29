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Рада скасувала обов'язкову відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф

Рада скасувала обов'язкову відправку

Верховна Рада скасувала обов'язкову відправку на поштову адресу водіїв постанов про адміністративне правопорушення, штраф за якими вже сплачено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5058 у другому читанні і в цілому на позачерговому пленарному засіданні в четвер підтримали 305 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 279-1 і 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно із зміненими нормами, постанова про накладення адміністративного стягнення буде направлятися порушнику рекомендованим листом з повідомленням тільки в разі, якщо воно не було виконано шляхом оплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня його винесення.

Підставою вступу постанови в законну силу буде вважатися сплата штрафу. Автори законопроєкту звертають увагу на те, що відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", був введений механізм притягнення до відповідальності водіїв або власників транспортних засобів за порушення правил дорожнього руху і паркування на підставі матеріалів фото- і відеофіксації.

Для порушників, які платять штраф в перші 10 днів, діє 50% знижка. Тому абсолютна більшість водіїв, не чекаючи "листів щастя", в перші дні після виконують винесені постанови і оплачують штрафи.

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Водночас, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, оригінал постанови про притягнення до адміністративної відповідальності незалежно від погашення штрафу обов'язково направляється на поштову адресу власника або водія транспортного засобу. У постанові не вказується про те, що штраф за неї вже сплачено, тому деякі громадяни оплачують його ще раз. Прогнозується, що прийняття проєкту закону припинить неефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів, і дозволить спрямувати зекономлений ресурс на фінансування заходів забезпечення безпеки дорожнього руху.

авто (6149) ВР (14943) ПДР (475) штраф (1856)


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Топ коментарі
+2
"Сплата штрафу є підставою длоя всупу постанови про накладення штрафу в законну силу".

А далі буде що?
Самостійний прихід в тюрму з речами стане підставою для вступу вироку про тюремне ув'язнення в законну силу?
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29.04.2021 20:09
+1
Как же без этого закона то жить? Дебилизм зеленых продолжается.Ну если человек сразу оплатил , зачем ему письмо отправлять?
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29.04.2021 18:39
+1
странно, у них там не видно, чи сплачено чи ні? постанову ви повинні прислати у буть-якому випадку, а ось у ній може стояти " до сплати хх,00" або "штраф погашено у сумі хх,00". ото формулювати ще у школі не навчили, а люди платять по два рази. навіть якщо Арахамія сплатив штраф на портативний касовий поліціянту, то у нього є чек від поліціянта. якщо заплатив у банку, теж є чек, і постанову і чек повинні об"єднувати якісь однакові данні "дата, час порушення" і це все повинно стояти у постанові за порушення і вона повинна приходити не залежно від того, чи погашено штраф чи ні, і саме у ній повинна бути інтрукція до подальших дій - платити чи покласти у архів.
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29.04.2021 19:03
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В Україні сплатити можна онлайн, як і перевірити наявність штрафів. А на расєї як? На пляшку саджають ще й досі?
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29.04.2021 18:38 Відповісти
Поясни, бо не зрозумів твоє питання.
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29.04.2021 18:45 Відповісти
Якщо расєянін пише "шо", це не робить його схожим на українця.
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29.04.2021 19:15 Відповісти
Как же без этого закона то жить? Дебилизм зеленых продолжается.Ну если человек сразу оплатил , зачем ему письмо отправлять?
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29.04.2021 18:39 Відповісти
странно, у них там не видно, чи сплачено чи ні? постанову ви повинні прислати у буть-якому випадку, а ось у ній може стояти " до сплати хх,00" або "штраф погашено у сумі хх,00". ото формулювати ще у школі не навчили, а люди платять по два рази. навіть якщо Арахамія сплатив штраф на портативний касовий поліціянту, то у нього є чек від поліціянта. якщо заплатив у банку, теж є чек, і постанову і чек повинні об"єднувати якісь однакові данні "дата, час порушення" і це все повинно стояти у постанові за порушення і вона повинна приходити не залежно від того, чи погашено штраф чи ні, і саме у ній повинна бути інтрукція до подальших дій - платити чи покласти у архів.
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29.04.2021 19:03 Відповісти
"Сплата штрафу є підставою длоя всупу постанови про накладення штрафу в законну силу".

А далі буде що?
Самостійний прихід в тюрму з речами стане підставою для вступу вироку про тюремне ув'язнення в законну силу?
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29.04.2021 20:09 Відповісти
дебіли
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29.04.2021 20:18 Відповісти
 
 