Розстріляного 1989-го за вироком радянського суду воїна УПА Гончарука офіційно реабілітовано. ФОТО

Національна комісія з реабілітації жертв політичних репресій в четвер, 29 квітня, реабілітувала Івана Гончарука - бійця Української Повстанської Армії, розстріляного радянською владою в липні 1989 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав співробітник Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак.

"Сьогодні Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім'я Івану Гончаруку. І дуже тішуся, що став до цього причетним", отметил Бирчак.

За його словами вже були запущені перебудова, гласність. "1989 рік. Харківського 62-річного пенсіонера п’ять днів судили на Волині за звинуваченнями, за які він вже відсидів свій термін у концтаборі та був звільнений. Повстанця Івана Гончарука розстріляли за два роки до проголошення незалежності України".

Бірчак зазначив, що: "Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця. До свідків були залученні діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВД. Цікаво, що в 44-45 роках цим свідкам було лише 10-12 років, а Івану двадцять років, але свідки впізнали Івана Гончарука за фото зроблене в п’ятдесятирічному віці!!!

Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві. Через два місяці 8-10 вересня 1989 року в актовій залі Київського політехнічного інституту відбулися установчі збори "Народного руху України за перебудову".

Читайте: Польща має відновити в первісному вигляді меморіал на могилі УПА на Монастирі, - Дещиця