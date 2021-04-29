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Розстріляного 1989-го за вироком радянського суду воїна УПА Гончарука офіційно реабілітовано. ФОТО

Національна комісія з реабілітації жертв політичних репресій в четвер, 29 квітня, реабілітувала Івана Гончарука - бійця Української Повстанської Армії, розстріляного радянською владою в липні 1989 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав співробітник Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак.

"Сьогодні Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім'я  Івану Гончаруку. І дуже тішуся, що став до цього причетним", отметил Бирчак.

За його словами вже були запущені перебудова, гласність. "1989 рік. Харківського 62-річного пенсіонера п’ять днів судили на Волині за звинуваченнями, за які він вже відсидів свій термін у концтаборі та був звільнений. Повстанця Івана Гончарука розстріляли за два роки до проголошення незалежності України".

Бірчак зазначив, що: "Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця. До свідків були залученні діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВД. Цікаво, що в 44-45 роках цим свідкам було лише 10-12 років, а Івану двадцять років, але свідки впізнали Івана Гончарука за фото зроблене в п’ятдесятирічному  віці!!!

Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві. Через два місяці 8-10 вересня 1989 року в актовій залі Київського політехнічного інституту відбулися установчі збори "Народного руху України за перебудову".

Читайте: Польща має відновити в первісному вигляді меморіал на могилі УПА на Монастирі, - Дещиця

Розстріляного 1989-го за вироком радянського суду воїна УПА Гончарука офіційно реабілітовано 01

УПА (136) реабілітація (325)


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Топ коментарі
+107
Забыли уточнить что гнида которая приговорила его до сих пор получает пенсию от Украины а его ублюдочное чадо стало Судьей и сажает патриотов дальше как завещал её батя ...
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29.04.2021 20:42
+57
Фамилии судей, приводивших приговор в исполнение, их детей - в студию. Не удивлюсь, если они давно прикормлены за госсчёт.
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29.04.2021 20:42
+52
Слава Герою!
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29.04.2021 20:39
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Слава Герою!
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29.04.2021 20:39 Відповісти
ага смерть, это в Израиле а в Украине пенсия квартира и льготы ...
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29.04.2021 20:43 Відповісти
Забыли уточнить что гнида которая приговорила его до сих пор получает пенсию от Украины а его ублюдочное чадо стало Судьей и сажает патриотов дальше как завещал её батя ...
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29.04.2021 20:42 Відповісти
Фамилии судей, приводивших приговор в исполнение, их детей - в студию. Не удивлюсь, если они давно прикормлены за госсчёт.
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29.04.2021 20:42 Відповісти
Тупицкий до сих пор получает зряплату, а вы от тех времен что то хотите!
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29.04.2021 20:52 Відповісти
В бан, курва.
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29.04.2021 21:04 Відповісти
Чего тебя мордуе?
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29.04.2021 21:23 Відповісти
я хочу чтобы ты с бутылки не слезал, так и сидел.
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30.04.2021 10:53 Відповісти
Борис Плахтій, дочку якого недавно обрали до Вищої зРади Правосуддя
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29.04.2021 21:07 Відповісти
И эта доця очень гордится своим отцом - судьей-убийцем невиновных людей
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29.04.2021 23:04 Відповісти
Батько, Борис Плахтій, суддя Апеляційного суду Волинської області у відставці та співзасновник організації "Ветерани судових органів Волинської області". У 1987 році як суддя виніс смертний вирок ветерану УПА за ймовірно сфабрикованою справою. У 2006 році звільнився у відставку і отримує довічне грошове утримання.

Батько новообраної членкині ВРП як суддя 19 жовтня 1987 року у Луцьку https://rayon.in.ua/topics/4909-ostannii-rozstrilianii-upivets-toi-hto-zasudiv-iogo-na-smert-dosi-zhive-sered-nas-blog підписав смертний вирок ветерану УПА Івану Гончаруку. У https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/10/23/156416/ публікації Історичної правди детально описано те, як сім томів справи проти Гончарука були грубо сфабриковані КҐБ, бо їм був потрібен гучний судовий процес і розстрільний вирок для "ветерана-націоналіста" на 70-річницю Жовтневої революції. І це при тому, що слідчим так і не вдалося довести безпосередню участь Гончарука у злочинах. У касаційній скарзі адвокат зазначав, що Гончарука вдруге (!) засудили за злочини, за які він уже відбув колись покарання на Колимі. Однак у задоволенні скарги відмовили. Родина Івана Гончарука до цих пір не знає, де він похований. Огидності цьому всьому додає той факт, що новообрана членкиня ВРП Інна Плахтій у своїй промові дуже-дуже дякувала своєму татові та усій своїй суддівській кровній родині, з чого можна зробити висновок, що за свого тата і його рішення їй зовсім не соромно.
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29.04.2021 23:45 Відповісти
А нащадки цих суддів та катів досі - "еліта"🥴
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29.04.2021 20:43 Відповісти
а это вопрос не только до ведмедчука, но и до нашего "нового патрioта" кравчука - они точно "компетентны". в любом случае, у тех, кто готовил этот расстрел, есть имена и фамилии - народ должен знать своих "героев".
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29.04.2021 20:43 Відповісти
Про Мертведчука мы давно знаем что сволочь! Огласили бы список этих палачей,стукачей и пускай наследники гордятся
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29.04.2021 20:44 Відповісти
А суддя, що зліпив вирок, отримує українську пенсію, і його вилупки також "юристи". Чи я щось наплутав?
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29.04.2021 20:44 Відповісти
В современных украинских судах работают те же судьи (Стерненко в Одессе такой судил), а в СБУ потомки сотрудников НКВД, традиции неизменны, только теперь ещё и грабить им позволено.
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29.04.2021 20:45 Відповісти
Отец Инны Плахтий, Борис Плахтий, был судьей до 2006 года. Он приговорил к смерти воина УПА Ивана Гончарука. Инна Плахтий говорит, что гордится своим отцом.

Об этом пишет в Фейсбуке руководитель судебных программ Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

«В 1987 году ее отец, судья Борис Плахтий, приговорил к расстрелу воина УПА Ивана Гончарука.

Дело от начала и до конца было сфабриковало КГБ, им нужно было создать картинку накануне празднования 70-летия революции», - написала Чижик.

По ее словам, Плахтий-старший сыграл в этом деле одну из ключевых ролей, и в 1989 году Гончарука расстреляли. Семья воина УПА до сих пор не знает, где он похоронен.

«Да, дети не несут ответственности за поступки своих родителей. Но сегодня на съезде во время присяги Инна Плахтий сказала, что гордится тем, что она из судейской семьи, и благодарила своего отца.

Судью, которого не люстрировали после провозглашения независимости и который продолжал работать вплоть до выхода в отставку в 2006 году», - добавила Чижик.

Издание отмечает, что 10 марта XVIII съезд судей избрал Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия.
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29.04.2021 20:45 Відповісти
Кастовую систему никто не отменял...
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29.04.2021 20:54 Відповісти
Реабилитировали хорошо, но еще бы спросить с тех, кто шил дела, они скорей еще живы и пенсии сейчас немалые получают.
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29.04.2021 20:48 Відповісти
Причем тут украинцы, русские или евреи?
Даже по советским меркам человек отсидел в лагере, каждый должен отвечать за свое, есть сфабрикованные дела в угоду власти или просто выслужиться и получить премию или звание, сколько таких случаев.
Мой дед тоже сидел, ни за что, в концлагере, тут правильно заметили, хотя в советской армии воевал, судьбы разные.
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29.04.2021 21:08 Відповісти
каждый человек за свои преступления должен отвечать, я как украинец скажу
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29.04.2021 21:33 Відповісти
А чё эти самые "свидетели", живые?
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29.04.2021 20:53 Відповісти
...У Прокуратуру Волинської області чорнобильської весни 1986 року надійшла заява мешканця міста Камінь-Каширський Миколи Найдича на жителя Харківщини Івана Гончарука.
У 1945 році Найдич співпрацював із НКВД. За це його поранив при спробі вбити член УПА Іларіон Цюрик.
Найдич також багато років воював зі своєю сусідкою у селі Грудки за земельну межу між двома господарствами. Сусідка померла у 1976 році, тож, вочевидь, з'явилася надія на перемогу в цьому протистоянні. Але на похорон, а згодом і на роковини, із Харківщини приїжджав її рідний брат - Іван Гончарук. Стало зрозуміло, що межа буде незмінною.
Щоб помститися, а можливо і виконати нове завдання з КҐБ, Микола Найдич написав заяву на Гончарука, звинувативши його у "злочинах", скоєних під час війни проти радянської влади.
Гончарук востаннє був на Волині у квітні, а заяву проти нього ті, що його нібито "впізнали", подали… у жовтні.

11 жовтня 1986 року доручили "провадження справи слідчому відділу Управління КҐБ у Волинській області".
А 14 жовтня в Луцьку створено слідчу групу з двох людей - лейтенанта Олександра Заболотного і майора Віталія Приступи. Майор був керівником цього слідства.
Іван Гончарук, жив у іншому кінці України і не здогадувався, що його чекає.
Арештували пенсіонера 1 липня 1987 року.
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29.04.2021 20:54 Відповісти
...19 жовтня 1987 року у Луцьку суддя Борис Плахтій і народні засідателі Б.Панчук та Г.Артеменко підписали смертний вирок.
Адвокат 22 жовтня подав касаційну скаргу, де зазначав, що Гончарука вдруге (!) засудили за злочини, за які він уже відбув колись покарання на Колимі, і просив замінити смертну кару позбавленням волі.
Його скаргу розглянули 24 листопада 1987 року у Верховному суді УРСР. До того часу волинське КҐБ "організувало" туди листи Миколи Найдича та інших "потерпілих" із проханнями затвердити смертний вирок.
Смертну кару лишили незмінною.
19 квітня 1988 року Постанову Президії Верховної Ради Української РСР із текстом "Відхилити клопотання про помилування І.Гончарука" у Києві підписала голова ВРУ Валентина Шевченко.
3 травня 1989 року із московського Кремля (Секретаріат Верховної Ради СРСР) прийшов лист, що "підстав для помилування до засудженого Гончарука не знайдено".
13 червня 1989 року із Верховного Суду УРСР (за адресою- вулиця Чекістів, 4!) за підписом його голови А.Якименка на Волинь прийшов лист із проханням дати вказівку про виконання смертного вироку Гончаруку.
23 червня голова Волинського обласного суду С.Кіпень направив у відповідні інстанції лист із проханням привести вирок у виконання.
29 червня 1989 року арештували майно сім'ї Гончаруків. Для конфіскації описано будинок площею 77.7 м, арештовані грошові вклади.
Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві. Про це до Волинського обласного суду надійшов лист від 13 липня 1989 року від полковника КДБ А.Гринька. - https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/10/23/156416/
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29.04.2021 20:55 Відповісти
Самое страшное шо ни одного кацапа все наши гниды (((((
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29.04.2021 21:00 Відповісти
Самое страшное, что никакой "єдності" нет до сих пор. Те же стукачи, приспособленцы, грабители с украинскими фамилиями.
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29.04.2021 22:09 Відповісти
икацап були головами судів
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29.04.2021 23:51 Відповісти
Не кажи.
Кіпень (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Кипень) - село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 Ломоносовському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ленінградської області . Центр https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 Кіпенського сільського поселення . Розташоване поруч із https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1 Талліннським шосе вздовж https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1 Ропшинського шосе . На захід від села на відстані 11 км по шосе М-11 знаходиться село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%94%D1%80%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE Чєрємикіно . Кіпень знаходиться за 10 км від міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%94_%D0%A1%D1%94%D0%BB%D0%BE Красного Сєла і межує з Гатчинським районом.
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29.04.2021 23:50 Відповісти
Тот о ком вы говорите, родом из нинышнего Ратнивского района Волынской области.
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30.04.2021 02:27 Відповісти
Майдан Незалежності має отримати ім'я Гончарука
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29.04.2021 20:55 Відповісти
А його вбивці засуджені ?
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29.04.2021 20:56 Відповісти
Да, кто наказан и отбывает срок на должности головы суда, кто прокурором района или области . Никто наказания не избежал.
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29.04.2021 21:02 Відповісти
Слава Герою України, який у свій час нещадно знищував фейкову "величність"кацапського дикого стада на своїй Богом даній йому землі !
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29.04.2021 21:03 Відповісти
и никто не возмущается про СС _ СР
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29.04.2021 21:05 Відповісти
Комісія тільки почала формуватись. До того її не було.
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29.04.2021 21:11 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Розстріляного 1989-го за вироком радянського суду воїна УПА Гончарука офіційно реабілітовано - Цензор.НЕТ 3956
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29.04.2021 21:19 Відповісти
"...К свидетелей были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД..."

1. Знайти цих потвор.
2. Повісити без суду і слідства.
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29.04.2021 21:36 Відповісти
знайти і спитати як спиться?
І питати кожен день, листком на дверях
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29.04.2021 23:52 Відповісти
цей же суддя у 1983 році в смт. Марянівка Горохівського району Волинської області засудив до розстрілу бувших членів боївки ОУН, які з 1944 -1950 роках служили в НКВД в складі так званих мангруп НКВД і були нагороджені бойовими орденами СРСР. А розстріляли за вбивства односельчан - осіб польської національності в 1943 році. І такий самий фактаж - один з них приїхав до родичів і його впізнав син одного з потерпілих А слідство вів той самий Приступа.
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30.04.2021 02:39 Відповісти
Вічна слава Герою, ганьба його катам!
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29.04.2021 21:41 Відповісти
Якщо Гончарука реабілітовано, то його палачі повинні бути розстріляні. Це принцип справедливості!!!
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29.04.2021 21:50 Відповісти
головна **** тут Найдич та його виводок, після розголосу цієї справи їм у карму залетить стільки прокльонів.....
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29.04.2021 22:00 Відповісти
Слід почати розслідування проти тих, хто фабрикував справу.
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29.04.2021 21:57 Відповісти
Такими само суддівськими вибл_дками, як ***** із опоросу від того ката, що засудив людину, просякнута уся наша судова система.
Справи Шеремета, Семенченка, Торнадо, Стерненка...
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30.04.2021 09:21 Відповісти
по фото видно що мужик був добряком.
Що тепер хоч скажуть рідним де поховали "враха народа" ?
І як це гидко через земельний спір підписати смертний вирок людині, хай горять в пеклі всі нащадки Найдича і повор які в угоду 70-ти річки перед начальством танцювали.
Суки совкові Ви цього хочете у своєму нюв СССрі ?
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29.04.2021 21:58 Відповісти
Героям Слава!!!!
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29.04.2021 21:58 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/103138/batko-suddi-z-suddivskoyi-dynastiyi-yaku-obraly-do-vrp-zasudyv-voyaka-upa-do-straty/ texty.org.ua - Батько судді з «суддівської династії», яку обрали до ВРП, засудив вояка УПА до страти. Вона ним пишається
Так, діти не несуть відповідальності за вчинки своїх батьків. Але на з'їзді під час складення присяги Інна Плахтій сказала, що пишається тим, що вона з суддівської родини, і дякувала своєму батьку.

Реабілітація - це добре. Але справедливість не настала поки ця погань не покарана.
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29.04.2021 22:35 Відповісти
Плхтій-дочка судді плахтія,що виніс вирок герою нещодавно заявила,що гордиться своєю династією. Проклаття вам, кати!!!
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29.04.2021 22:38 Відповісти
Теперь дочка судьи-убийцы продолжит дело отца и будет осуждать за приказом своего шефа Портнова (хорошо что смертной кары теперь нет) теперешних борцов за независимость Украины и ветеранов АТО
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29.04.2021 23:25 Відповісти
Рівняємось на Івана Гончарука!!!! Слава Герою!!!
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29.04.2021 23:00 Відповісти
толко вот судья которая гордится этим расстрелом устроенным ее отцом, взошла на самую вершину судейской власти. Нам такие суды не нужны.
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29.04.2021 23:20 Відповісти
Это не суды .Это система . А систему поддерживает большинство .....стада (( Стадо всегда голосует за справедливого пастуха и добрых овчарок .....
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29.04.2021 23:37 Відповісти
Ну подивимось що було в першому вироку, тим паче що матеріали шматками в інеті лежать:
"....в 1944 году уклонился от мобилизации в Красную Армию и в сентябре этого же года под псевдонімом «Лесовой» вступил в отряды ОУН-УПА.
С ноября 1944 года, находясь в отряде «Збруч», Гончарук с винтовкой в руках, участвовал в трёх боях с подразделениями Красной Армии, в селах Хованщина, Заприпьять и Ольбно-Русское, а также занимался грабежами мирного населения и принимал участие в убийстве гражданки Турковец Аграпины»
Упіймали його з гвинтівкою в руках в грудні 1945 року. разом з громадянами Є. Бродовським, А. Менделєм, Ф. Найдичем та А. Сотником. Перших двох було розстріляно офіційно а два других попали в табори і слід їх губиться. Тобто йому було 20 років як відкосив від армії а мій дід в той час тогож віку два роки воював і був важко контужений. Ну то таке.
Цей пан був засуджений на смертну кару але йому дали 20 років таборів і 5 років позбавлення громадянських прав. Отсидів 10 років і вийшов по амністії після смерті Сталіна в 56 році. Оселився В Магадані, одружився а потім перебрався на Слобожанщину, з якої і навідувався в рідне село. Пуд час такого відвідування цей пан зіткнувся з дітьми Антона Шептури, Ганною та Федіром Шептурами. Антона Шептура, цей пан особисто вбив. Дітям, під час вбивства батька Іваном Гончаруком було 10 і 12 років, вони впізнали вбивцю батька. Саме на свідченнях ціх людей і відновилася справа цього пана і саме за вбивство Антона Шептури йому і винесли смертний вирок, також цей пан брав участь в наступних вбивствах: голови сільради Терентія Гончарука, Івана Ладана, подружжя Решетовських, Матвія Кота, Миколи Костючика (його діти теж виступали в обвинувачі в цій справі) та Турковець Агрипини (це жертва яка була встановлена попереднім слідством і вбивство якої було доведено у першій справі) а також вбивство ще 5 осіб. Тобто ця людинка мала відношення із своїм загоном до вбивства 12 осіб людей....
Для того щоб дійсно реабілітувати цю особу вважаю за потрібне запропонувати опублікувати матеріали справи у широкий доступ, для того щоб кожний мав можливість зробити свій висновок: це жертва репресій чі системний вбивця.
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30.04.2021 00:51 Відповісти
Це жертва репресій тому, що покарання він вже відбув. І в нього не було свого загону, а цей "серійний вбивця" стояв на "атасі".
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30.04.2021 07:05 Відповісти
Матеріали справи почитай спочатку.
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04.05.2021 23:15 Відповісти
Поки не будуть засуджені злочини сталінських репресій, як і військові, ніхто в Україні не має права казати про якісь злочини вояків УПА. УПА на Нюрнберському суді визнана воюючою стороною і звинувачення у військових злочинах з цієї структури зняті. А сталінські злочини колишнього СРСР досі не розглянуті в міжнародних судах. І це велика помилка.
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30.04.2021 07:25 Відповісти
От перднув так перднув! А в якому томі і на якій сторінці таке написане?
З якої дупи вас витягають таких тупих? Запам'ятай і далі по вашій цензор-групі передай:
На Нюрнберзі УПА взагалі не згадувалась а згадувався "рух Бандери" тобто ОУН в томі 25,27,29,38. Але тобі, дерев'яному по пояс то все одно. Більше того ніде на Нюрнбергу ніхто не визнавав УПА воюючою стороною як і "рух Бандери" ))) Але для тупих слимаків підійде і така туфта висрана з твоєї дупи.
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04.05.2021 23:27 Відповісти
А всю цю брехню нквдшну, що пан Олександр тут розмазав, нехай пан українофоб скрутить у свісток і скурить. Тільки подалі від людей, щоб не смерділо кацапщиною
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30.04.2021 08:41 Відповісти
По суті є щось сказати ну крім пердячого пару що від тебе клубами пре? Стратили цього типчика за вбивство Антона Шептури. Не подобається правда? А мені начхати на твоє пердіння)
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04.05.2021 23:13 Відповісти
А зубожілі оплачують негідників. Тіко зубожілих все менше, а мерзоти все більше. Тому зубожілим і достається все менше і менше на виживання
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30.04.2021 08:13 Відповісти
Іще раз пересвідчуємося, що уся так звана "судова система" України - це кубло мерзотних тварюк, що плодяться і паразитують, паразитують і плодяться.
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30.04.2021 09:15 Відповісти
Странно не это а то что убийц животных в Запорожье после поста в фб нашли неизвестные активисты и вломили люлей, сожгли авто и хату. А убийц бандеровцев ни один "патриот" даже не вспомнил из тех кто больше всех орал про запрет русскага или был на параде дивизии "Галичига". Ни ВО Свобода, ни УНСО ни еще кто-либо... Консервы кремля могут только картинку для российских сми создавать когда это нужно.
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30.04.2021 09:23 Відповісти
100%
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30.04.2021 09:32 Відповісти
"Волинську різню " треба влаштовувати хоча б раз у кожні півроку. Інакше усі ці гниди не дадуть спокою українцям вічно.
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30.04.2021 10:17 Відповісти
За Україну треба вбивати, а не вмирати!
Слава Герою!
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30.04.2021 11:14 Відповісти
Герою?))) Ахахах)
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05.05.2021 23:58 Відповісти
 
 