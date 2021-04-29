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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ застерегла країни Європи від поспішного зняття протиепідемічних обмежень

ВООЗ застерегла країни Європи від поспішного зняття протиепідемічних обмежень

У ВООЗ вважають, що занадто поспішне зняття обмежувальних заходів у Європі, введених для боротьби з коронавірусом COVID-19, наразі може привести до спалаху захворюваності на цю інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ.

За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ганса Клюге, багато країн Європи планують цього тижня почати пом'якшувати обмеження, незважаючи на те, що приріст нових випадків лише тільки почав знижуватися.

Він зазначив, що занадто швидке зняття обмежувальних заходів може призвести до "сильного шторму в будь-якій країні".

"Індійський сценарій може повторитися де завгодно", - додав він, маючи на увазі надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію в Індії, де останній тиждень реєструють рекордні показники захворюваності, а лікарні переповнені.

Клюге додав, що на цей момент 16% населення Європи отримали як мінімум першу дозу вакцини проти коронавірусу.

В середині квітня глава європейського підрозділу ВООЗ заявив, що в Європі смертність серед людей похилого віку після зараження коронавірусом COVID-19 досягла найнижчого рівня від початку пандемії. Він пов'язав це з кампаніями з вакцинації людей, що перебувають у цій групі ризику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У найближчі два тижні Україна може вийти на перше місце за смертністю від COVID-19 серед країн Європи, - KSE

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Раньше надо было предостерегать. Подарите им последнюю книгу Дэна Брауна. Так ВОЗ зубастее изображен. Может проникнутся...
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29.04.2021 22:37 Відповісти
что эти предостереженья нам...
наш ВОЗ и ныне там ...
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29.04.2021 22:44 Відповісти
Що таке для 1,4 млрд. населення Індії 400 тисяч нових "випадків", з яких більшість не потребують госпіталізації через легкий перебіг?
Знову брехня про переповнені лікарні...
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29.04.2021 23:13 Відповісти
"ВООЗ застерегла країни Європи від поспішного зняття протиепідемічних обмежень"- аж дивно що серед поголів'я цього шапіто немає жертв ,хіба що вакцинатори в Африці та й то смерть наступає від ударів тупими і гострими предметами!
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30.04.2021 07:46 Відповісти
ВОЗ идет найух вместе со своим спонсором гейтсом и своими предостережениями. Пусть покажет для начала выделеный вирус. а не картинку из компьютера
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30.04.2021 08:46 Відповісти
 
 