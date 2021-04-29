ВООЗ застерегла країни Європи від поспішного зняття протиепідемічних обмежень

У ВООЗ вважають, що занадто поспішне зняття обмежувальних заходів у Європі, введених для боротьби з коронавірусом COVID-19, наразі може привести до спалаху захворюваності на цю інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ.

За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ганса Клюге, багато країн Європи планують цього тижня почати пом'якшувати обмеження, незважаючи на те, що приріст нових випадків лише тільки почав знижуватися.

Він зазначив, що занадто швидке зняття обмежувальних заходів може призвести до "сильного шторму в будь-якій країні".

"Індійський сценарій може повторитися де завгодно", - додав він, маючи на увазі надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію в Індії, де останній тиждень реєструють рекордні показники захворюваності, а лікарні переповнені.

Клюге додав, що на цей момент 16% населення Європи отримали як мінімум першу дозу вакцини проти коронавірусу.

В середині квітня глава європейського підрозділу ВООЗ заявив, що в Європі смертність серед людей похилого віку після зараження коронавірусом COVID-19 досягла найнижчого рівня від початку пандемії. Він пов'язав це з кампаніями з вакцинації людей, що перебувають у цій групі ризику.

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