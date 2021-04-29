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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного снятия противоэпидемических ограничений

ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного снятия противоэпидемических ограничений

В ВОЗ считают, что слишком поспешное снятие ограничительных мер в Европе, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, в настоящее время может привести к вспышке заболеваемости этой инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ.

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, многие страны Европы планируют на этой неделе начать смягчать ограничения - несмотря на то, что прирост новых случаев лишь только начал снижаться.

Он указал, что слишком быстрое снятие ограничительных мер может привести к "сильному шторму в любой стране".

"Индийский сценарий может повториться где угодно", - добавил он, имея в виду чрезвычайно сложную эпидемиологическую ситуацию в Индии, где последнюю неделю регистрируют рекордные показатели заболеваемости, а больницы переполнены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие две недели Украина может выйти на первое место по смертности от COVID-19 среди стран Европы, - KSE

Клюге добавил, что к настоящему моменту 16% населения Европы получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.

В середине апреля глава европейского подразделения ВОЗ заявил, что в Европе смертность среди людей пожилого возраста после заражения коронавирусом COVID-19 достигла самого низкого уровня с начала пандемии. Он связал это с кампаниями по вакцинации людей, находящихся в этой группе риска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, - ВОЗ

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Раньше надо было предостерегать. Подарите им последнюю книгу Дэна Брауна. Так ВОЗ зубастее изображен. Может проникнутся...
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29.04.2021 22:37 Ответить
что эти предостереженья нам...
наш ВОЗ и ныне там ...
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29.04.2021 22:44 Ответить
Що таке для 1,4 млрд. населення Індії 400 тисяч нових "випадків", з яких більшість не потребують госпіталізації через легкий перебіг?
Знову брехня про переповнені лікарні...
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29.04.2021 23:13 Ответить
"ВООЗ застерегла країни Європи від поспішного зняття протиепідемічних обмежень"- аж дивно що серед поголів'я цього шапіто немає жертв ,хіба що вакцинатори в Африці та й то смерть наступає від ударів тупими і гострими предметами!
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30.04.2021 07:46 Ответить
ВОЗ идет найух вместе со своим спонсором гейтсом и своими предостережениями. Пусть покажет для начала выделеный вирус. а не картинку из компьютера
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30.04.2021 08:46 Ответить
 
 