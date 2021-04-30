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Наступного разу до Лукашенка поїде делегація українських депутатів, - слуга народу Шевченко

Наступного разу до Лукашенка поїде делегація українських депутатів, - слуга народу Шевченко

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив 29 квітня, що має намір знову поїхати в Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив ву коментарі виданню "Букви".

Він каже, що 20 квітня в Мінськ їздив на запрошення Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

"Мене Лукашенко запросив особисто. (...) Ця зустріч була перша, ознайомча. Ще будуть. Ми розставили акценти, що будемо тримати комунікацію, що  наступного разу я приїду не один - тому що низка народних депутатів  виявили бажання поїхати, подивитися, познайомитися (мається на увазі з парламентаріями), і налагоджувати зв'язки, бо ми сусіди", - заявив нардеп.

За його твердженням, серед охочих поїхати в Білорусь для зустрічей з місцевими парламентаріями є нардепи від правлячої в Україні партії "Слуга народу".

"І від "Батьківщини" є, з ОПЗЖ є, з інших груп", - сказав Шевченко.

Візит 20 квітня, за його словами, був пов'язаний "з питаннями медичного характеру та економічного характеру".

Також читайте: Пєсков вирішив, що "держава Ікс" причетна до спроби перевороту в Білорусі: Йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка, а про блокування енергосистеми цілої країни

Лукашенко Олександр (2653) Шевченко Євгеній Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+41
от гнида наглая и что он так и будет свободно продолжать свою антиукраинскую практику?
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29.04.2021 23:59
+34
Вау! Зеленський не тільки «нє пасаділ», він його навіть із партії не звільнив! Українці повели себе з Порошенко як звичайні лошари і зрадники. Сором.
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30.04.2021 00:08
+32
Кремлівські гниди нахабніють день у день!!!)))
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30.04.2021 00:04
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от гнида наглая и что он так и будет свободно продолжать свою антиукраинскую практику?
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29.04.2021 23:59 Відповісти
интерестно где батальоны нац жонов и правых секторов...ааааа в схронах сидят а могли б его протеребонькать..
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30.04.2021 00:39 Відповісти
Ты бы не ехидничал по поводу правого сектора, во всяком случае. Эти ребята были первыми и на майдане и на фронте, пока ты дрочил на монитор. А такие говнодепутаты уж точно не их забота.Обратись к СБУ. Слабо?
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30.04.2021 01:37 Відповісти
коли не зявиться хтось перший хто почне наводити порядок всередині країни, ті хто першими йшли на Майдан і на фронт дуже швидко закінчаться а разом з ними закінчиться і вільна та незалежна Україна.
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30.04.2021 10:05 Відповісти
эти ребята шестерки путина и тягнибокоская зараза..нелегальные банды
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30.04.2021 10:50 Відповісти
В глаза скажешь? Уже вижу твои обоссанные портки.
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30.04.2021 11:25 Відповісти
это факт все спонсируетьсЯ с кремля
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30.04.2021 18:35 Відповісти
Будет
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30.04.2021 01:07 Відповісти
на ПМЖ, - Ростов не резиновый)
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30.04.2021 00:00 Відповісти
не переживай, в норильске, воркуте и анадыре мест хватит на всех
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30.04.2021 09:00 Відповісти
Кремлівські гниди нахабніють день у день!!!)))
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30.04.2021 00:04 Відповісти
Их власть сейчас. Каков поп ...
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30.04.2021 00:31 Відповісти
Вгодований.
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30.04.2021 00:07 Відповісти
Вау! Зеленський не тільки «нє пасаділ», він його навіть із партії не звільнив! Українці повели себе з Порошенко як звичайні лошари і зрадники. Сором.
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30.04.2021 00:08 Відповісти
Порошенку потрібно було менше займатись гешефтами з урками Януковича та Медведчуком,а робити щось для України і українців,та не намагатись стати путінським гауляйтером України,підписуючи у Мінську пункти коли спочатку вибори у Лугандоні,а потім контроль над кордоном.І право "вєто" Лугандону на любе зовнішньополітичне рішення України-тобто прощавай ЄЕС і НАТО.
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30.04.2021 06:16 Відповісти
какай вы умны.. а почему не президент... все бы сами сделали. так что заткн**есь.
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30.04.2021 08:48 Відповісти
Выдать этим героям новые фуфаечки...
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30.04.2021 00:09 Відповісти
видно распробовал даренную водку и шоколад
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30.04.2021 00:14 Відповісти
Ему Лука мешок картошки обещал.
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30.04.2021 06:00 Відповісти
валить надо кгбшную нечисть
в прямом смысле валить как свиней
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30.04.2021 00:15 Відповісти
Заводи свой диван и вперед валить! Или валилка не выросла?
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30.04.2021 07:43 Відповісти
О, господи! Неужели это наш вечный удел тусоваться в компании с кучкой отверженных диктаторов вдалеке от цивилизованного мира?
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30.04.2021 00:16 Відповісти
яБацька виступає в ролі переговорного пункту між ЗЄшмарклею та Х...лом?
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30.04.2021 00:17 Відповісти
Мозгов ноль...
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30.04.2021 00:22 Відповісти
У него голова для того, чтобы туда есть...
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30.04.2021 00:36 Відповісти
В следующий раз к Лукашенко поедет делегация украинских депутатов, - слуга народа Шевченко
И желательно с билетом в один конец.
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30.04.2021 00:28 Відповісти
Не раз напоминал классику жанра. Очень давно в одной стране, одна дура предложила народу есть пирожные раз нет денег на хлеб. Народ сразу по быстрому дуре башку отрубал, а мужу даже раньше успели. А потом на Гревской площади 3 месяца в три смены работала гильотина, бошки таскали корзинами и носильщики просили подменить---падали от усталости. Что вышло у них в сухом остатке. Лучшее в мире вино, сыр, атомное оружие по закону и чемпионы мира по приезду туристов--86 мил. чел в год! Умножте ну пусть на 300 евро---ну как доходик?. За Бастилию нет смысла говорить--завалили за ночь и сравняли землю. Можно было и не трогать конечно. Тогда бы ещё больше приезжали смотреть.
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30.04.2021 00:51 Відповісти
Кастрация и депортация...
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30.04.2021 00:32 Відповісти
По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа".
"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", - сказал Шевченко.
Так пускай они собирается все вместе, и валят туда нах на ПМЖ.
Я думаю, что с такой "утратой" мы как-нибудь смиримся. ))
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30.04.2021 00:34 Відповісти
Народам надо дружить.
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30.04.2021 00:36 Відповісти
Народам треба дружити, але не уродам проти народів.
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30.04.2021 00:41 Відповісти
в том то и дело,что поддерживая Луку, можно вызвать ненависть всего беларуського Народа.который против Луки
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30.04.2021 00:50 Відповісти
Дружить могут вася и петя. А сказками про "мышебратьев" уже сыты. С какого я должен "дружить" с твоим лукой только потому что он из Белоруси?
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30.04.2021 01:10 Відповісти
А для группы депутатов выезжающих на встречу с Лукашенко, по заявкам наших радиослушателей,звучит песня группы Ленинград "Ехай на х..й!"
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30.04.2021 00:39 Відповісти
Никаких судов не надо. Просто забивать их, чтобы боялись на улицу выйти.
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30.04.2021 00:45 Відповісти
"Меня Лукашенко пригласил лично. (...) Эта встреча была первая, ознакомительная. Еще будут. Мы расставили акценты, что будем держать коммуникацию, что в следующий раз я приеду не один - потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать Источник: https://censor.net/ru/n3262939

І НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЬ З БЕЛАРУСІ, ТІЛЬКИ АНУЛЮВАТИ ВАШЕ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
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30.04.2021 00:50 Відповісти
Хорошо бы группой, человек 320 и с билетом в один конец.
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30.04.2021 01:36 Відповісти
Наверное избиратели СН должны быть довольны...
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30.04.2021 01:41 Відповісти
Милости просим эту группу депутатов Верховной Рады на Беларусь!🇧🇾 Очевидно, что в Украине в подавляющем большинстве здравомыслящие граждане и выражающие их интересы политики!
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30.04.2021 02:22 Відповісти
он сказал, что есть группа депутатов такая, а ты и поверил... вот погоди, его выгонят скоро из фракции - будет первый парень на селе, готовый лидер "группы")
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30.04.2021 03:57 Відповісти
Кто его вынонит? Дубинский с Бужанским или Арахамия со Стефанчуком? Не смешите мои тапочки! Эти ублюдки все в СН собраны для того, чтобы окончательно добить страну в целом и нас каждого, кто не при власти, по отдельности! Ну хоть 1 положительный пример от их ипучей деятельности может кто-то назвать за 2 года при власти???
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30.04.2021 07:56 Відповісти
Шевченко не представляет ничьей позиции кроме своей и идет против линии партии власти, ему собираются заткнуть рот и изгнать из слуг за то, что он портит имидж Украины, не имея на то никакого права, он может как частое лицо переселиться к вам в ваше колхозное стойло и лизать задницу вашему агрофюреру... а больше он ничего не может, вот такие вот пироги, лукашист
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01.05.2021 01:50 Відповісти
пи... шь как раз ты
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01.05.2021 08:43 Відповісти
послушай еще раз, дурак и пи...дло, Арахамия это глава фракции Слуга Народа, несет ответственность за фракцию в Раде, послушай его, что он обещал Шевченко за это, никто в Украинском политикуме Лукашенко не поддерживает и не собирается иметь отношений с ним в плоть до его ухода с поста, для Украины твое Лукошенко превратилось в токсичное дерьмо, в том числе и для всего Западного мира, а Украина относится к Западному Миру, а не к твоему колхозному совковому, поэтому к Лукашенко могут поехать только некоторые ренегаты-дегенератыв частном порядке... все остальное твои фантазии и влажные поллюции таких долбодятлов как Шевченко, которому пора переходить во фракцию ВАТА ОПЗЖ
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01.05.2021 08:53 Відповісти
Шевченко вирішив "досвід перейнять", як владу зберегти, коли новий Майден підніметься? Так в українців рот під вуздечку не "заточений", на відміну від білорусів... Та й досвід у людей уже є бойовий... Українці вже знають запах своєї і чужої крові, тому церемониться не будуть... І буде вже не Майдан, а "Коліївщина"...
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30.04.2021 04:24 Відповісти
Я предлагаю...
1. Ввести военное положение
2. После ввода в действие ипункта1.
арестовать всю шоблу Шевченко и расстрелять их
3. Закончить акцию расстрелом ОПЗЖопников.
4. Исполнить Гимн Украины и сообщить что впредь так будет регулярно.
5. Исключить расстрел для дебилоидов и кретинов при наличии справок от психиатров.
Зту группу поместить в дурдом.
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30.04.2021 04:44 Відповісти
Надеюсь в следующий раз,уже будут бить?
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30.04.2021 06:04 Відповісти
І бажано, щоб боляче.
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30.04.2021 07:08 Відповісти
Этот баран всем баранам баран....,кстати более 200 бульбашей Лукашеску воевали на стороне Дырляндии,об этом подробно написала в своей книге белорусская журналистка Екатерина Андреева под названием "Белорусский Донбасс",причем они даже не скрывали свои имена и фамилии и место проживания....
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30.04.2021 06:07 Відповісти
Полностью поддерживаю Шевченко. Сейчас у Украины самый большой враг - те, которые собираются продавать землю. И остановить их некому. А я полностью против продажи земли.
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30.04.2021 06:48 Відповісти
Так він же і голосував за продаж землі!
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30.04.2021 07:10 Відповісти
ну тогда не зняю кому доверять. Тогда он двуличный, раз делает таким образом.
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30.04.2021 07:13 Відповісти
во ты упоротый юлебот... когда уже вы прозреете?
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30.04.2021 07:57 Відповісти
в чём прозревать - я против продажи земли
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30.04.2021 08:07 Відповісти
Хай їдуть. В один кінець.
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30.04.2021 06:57 Відповісти
Потiм їх на Фронт у шрафбат чи пiд рострiл
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30.04.2021 07:01 Відповісти
І поїде, бо аванс треба відпрацьовувати, щоб не їздити потім в інвалідному візку.
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30.04.2021 07:04 Відповісти
Надоел этот мусор в депутатской среде да ещё в годы семилетней войны Украины с российским оккупантом Московией, которая привлекает народы своих колоний к войне с Украиной.
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30.04.2021 07:05 Відповісти
безкарність породжує хаос
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30.04.2021 07:25 Відповісти
По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа".
"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", - сказал Шевченко.Источник: https://censor.net/ru/n3262939
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30.04.2021 07:41 Відповісти
Відправити з голой * пой на ПМЖ до коханого лукашенка
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30.04.2021 07:49 Відповісти
С таварищем Путеном все согласовано!
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30.04.2021 08:11 Відповісти
гнать таких "депутатов" поганой метлой из страны... люди,человеки, вы кого избираете?
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30.04.2021 08:40 Відповісти
билетводинконец
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30.04.2021 09:09 Відповісти
Не оскудеет гнидами земля украинская. Из каждой щели прут.
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30.04.2021 09:27 Відповісти
хто обирає цих приматів у парламент країни?
як може опинитися примат у законодавчому органі?
чому вони і досі не в клітці?
хто відповість на прості запитання які цікавлять всю країну?
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30.04.2021 09:53 Відповісти
Поедите всей "делегацией" с билетом в один конец,гниды прокацапские!
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30.04.2021 10:09 Відповісти
твари
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30.04.2021 11:40 Відповісти
Больше зебилов, хороших и разных!
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30.04.2021 19:38 Відповісти
Молодец депутат смело отстаивает интересы своих избирателей! На Беларуси радушно примут и группу депутатов Верховной Рады, и украинских детей на лечение!
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30.04.2021 23:17 Відповісти
Дебил, ты когда-нибудь слышал, чтобы Беларусы называли Украинцев хохлами? Заодно посчитай сколько Беларусов воюет в ДУКе! И про Жизневского не забудь, ублюдок!
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30.04.2021 23:26 Відповісти
 
 