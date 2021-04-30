Наступного разу до Лукашенка поїде делегація українських депутатів, - слуга народу Шевченко
Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив 29 квітня, що має намір знову поїхати в Білорусь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив ву коментарі виданню "Букви".
Він каже, що 20 квітня в Мінськ їздив на запрошення Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.
"Мене Лукашенко запросив особисто. (...) Ця зустріч була перша, ознайомча. Ще будуть. Ми розставили акценти, що будемо тримати комунікацію, що наступного разу я приїду не один - тому що низка народних депутатів виявили бажання поїхати, подивитися, познайомитися (мається на увазі з парламентаріями), і налагоджувати зв'язки, бо ми сусіди", - заявив нардеп.
За його твердженням, серед охочих поїхати в Білорусь для зустрічей з місцевими парламентаріями є нардепи від правлячої в Україні партії "Слуга народу".
"І від "Батьківщини" є, з ОПЗЖ є, з інших груп", - сказав Шевченко.
Візит 20 квітня, за його словами, був пов'язаний "з питаннями медичного характеру та економічного характеру".
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в прямом смысле валить как свиней
И желательно с билетом в один конец.
"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", - сказал Шевченко.
Так пускай они собирается все вместе, и валят туда нах на ПМЖ.
Я думаю, что с такой "утратой" мы как-нибудь смиримся. ))
І НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЬ З БЕЛАРУСІ, ТІЛЬКИ АНУЛЮВАТИ ВАШЕ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
1. Ввести военное положение
2. После ввода в действие ипункта1.
арестовать всю шоблу Шевченко и расстрелять их
3. Закончить акцию расстрелом ОПЗЖопников.
4. Исполнить Гимн Украины и сообщить что впредь так будет регулярно.
5. Исключить расстрел для дебилоидов и кретинов при наличии справок от психиатров.
Зту группу поместить в дурдом.
"И от "Батьківщини" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", - сказал Шевченко.Источник: https://censor.net/ru/n3262939
як може опинитися примат у законодавчому органі?
чому вони і досі не в клітці?
хто відповість на прості запитання які цікавлять всю країну?