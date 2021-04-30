Наступного разу до Лукашенка поїде делегація українських депутатів, - слуга народу Шевченко

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив 29 квітня, що має намір знову поїхати в Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив ву коментарі виданню "Букви".

Він каже, що 20 квітня в Мінськ їздив на запрошення Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

"Мене Лукашенко запросив особисто. (...) Ця зустріч була перша, ознайомча. Ще будуть. Ми розставили акценти, що будемо тримати комунікацію, що наступного разу я приїду не один - тому що низка народних депутатів виявили бажання поїхати, подивитися, познайомитися (мається на увазі з парламентаріями), і налагоджувати зв'язки, бо ми сусіди", - заявив нардеп.

За його твердженням, серед охочих поїхати в Білорусь для зустрічей з місцевими парламентаріями є нардепи від правлячої в Україні партії "Слуга народу".

"І від "Батьківщини" є, з ОПЗЖ є, з інших груп", - сказав Шевченко.

Візит 20 квітня, за його словами, був пов'язаний "з питаннями медичного характеру та економічного характеру".

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