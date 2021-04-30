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Окупанти назвали "винуватців блокади Криму". Очолюваний Порошенком і Кравчуком список складається із 12 осіб

Окупанти назвали

Парламент окупованого Росією Криму направив до Слідчого комітету РФ і ФСБ клопотання про порушення кримінальних справ проти українських громадян на чолі з п'ятим президентом Петром Порошенком і першим президентом Леонідом Кравчуком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", їх хочуть звинуватити в транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді окупованого Криму.

За даними окупантів, список складається із 12 осіб:

  1. Петро Порошенко, п'ятий президент України;
  2. Леонід Кравчук, перший президент України;
  3. Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;
  4. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;
  5. Ленур Іслямов, бізнесмен;
  6. Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;
  7. Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;
  8. Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;
  9. Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;
  10. Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;
  11. Андрій Путилов, колишній глава Херсонської ОДА;
  12. Олександр Воробйов, колишній глава Генічеської РДА.

"За великим рахунком зазначені злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають у Криму. Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як "сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності", "організація терористичної спільноти і участь у ній", "організація діяльності терористичної організації", "диверсія", "екоцид", "акт міжнародного тероризму". Всі особи, винні у вчиненні цих дій щодо кримчан, мають понести заслужене покарання", - запевняє член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так просто воду в окупований Крим РФ не отримає, доведеться пролити кров російських солдатів, - Резніков

Автор: 

блокада (737) Джемілєв Мустафа (283) Кравчук Леонід (546) Крим (14133) Порошенко Петро (15163) Сенченко (65) Чубаров Рефат (563) водопостачання (831) Парасюк Володимир (191) Луценко Ігор (179) Іслямов Ленур (46) Бабін Борис (70)


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Топ коментарі
+69
всем врагам Украины мешает Порошенко
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30.04.2021 10:34
+58
Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек - Цензор.НЕТ 713
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30.04.2021 10:49
+54
Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек - Цензор.НЕТ 3537
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30.04.2021 10:46
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Нужны новые враги-бабайки для туповатой ваты. Кравчук для многих тамошних обывателей казался по-совковому своим. Ну как Ельцин, только хохол.)) С попаданием в ТКГ вдруг начал выдавать совсем не нужные тезисы. Поступила установка мочить и клеймить старика бандеровцем. Дабы ватный мозг оставался стерильным. Только и всего. Петро кстати такой же картонный бабайка для ваты. И гетьман для вас.)))))
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30.04.2021 11:40 Відповісти
Тут уместно вспомнить 11 ноября 1938 года,когда в Москву тайно прилетал шеф ГЕСТАПО Генрих Мюллер,Заключили Договор братский между НКВД и ГЕСТАПО,тайный и подлый...Лаврентий Павлович Берия принимал Мюллера с шампусиком..., .Мюллер угостил Шнапсом ,Лангусты Омары кальмары ломились на столе...
Брешуть людишки из немецкого Архива в г.Фрайбург...,,,,не мог Мюллер быть братаном Фон Риббентропа и Молотова...
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30.04.2021 11:18 Відповісти
А где визитки Яроша ? А где фошизды Белецкого ? А где те ужасные батальоны из ПС что ,,закопали,, крымский канал и их железные командиры -Мишико и Семен ? А где Сеня Моджахед , где они? То есть, это все их партнеры , а вот вышедший в тираж 28 лет назад старый советский партноменклатурщик кравчучка и конфетный олигарх Петро алеханов главные враги х.йла на сегодня ? Крымские мухоморы без дождей вообще термоядерные уродили . Такую пургу они не несли даже под знаменитым белым порошком известного свойства из Латинской Америки .
Или они решили вот так толсто поднять нулевой рейтинг сбитого шоколадного льотчика ?
Та они этой глупостью своей скорее поднимут хрен 85 летнему Лене чем Пете рейтинг ......!!!
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30.04.2021 11:20 Відповісти
Я запутался.
Их наказать хотят или наградить, за то что не пускают отравленную бандеровцами и ненужную "крымчанам" воду в Крым?
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30.04.2021 11:36 Відповісти
НА-ГРА-ДИТЬ. Каждая скабеева тебе убедительно за минуту растолкует, что воды в Крыму - залейся. А если ВДРУГ откроется Северокрымский канал, даже случайно, Крым просто затопит, а потом смоет в море, ага. Оно расее надо?
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30.04.2021 11:59 Відповісти
Мракобесие!
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30.04.2021 11:38 Відповісти
И они же затопили Херсонщину, где теперь нельзя ничего выращивать. Вроде так кацапы вещали?

Точно нужно наградить.

И, вероятно, еще какие-то злодеяния с водой в пользу рашки сделали, не помню все их аргументы из их методичек.
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30.04.2021 11:38 Відповісти
Для населения воды в Крыму достаточно!!!! По СКК вода подавалась для с/х и промышленности! Промышленность Крыма оккупанты уничтожили, а с/х - солончаки.
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30.04.2021 11:40 Відповісти
Не понимаю, зачем крымчанам вода...там же вино есть, пусть пьют вино, это вкусно!
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30.04.2021 12:04 Відповісти
Подайте на них в Басманный суд Москви.
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30.04.2021 12:11 Відповісти
Если я правильно понимаю, скулёж начался потому что хранилища камней с неба уже заполнены
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30.04.2021 12:18 Відповісти
А нахрена Крым анексировали?
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30.04.2021 12:45 Відповісти
Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", Источник: https://censor.net/ru/n3262992

Блін ! Так тут прекрасно прописані статті , за які треба судити Путіна та його корешів !

Кримчани - так і подавайте на них у суд !
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30.04.2021 12:53 Відповісти
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30.04.2021 13:02 Відповісти
Ау! А чому не поясняють - звідки в українському Криму взялись "громадяни РФ"?
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30.04.2021 14:07 Відповісти
Кравчук у мордовских оккупантов пятый в списке, Порошенко - шестой. Андрей Сенченко из Батькивщины - ПЕРВЫЙ
"Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список..."
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30.04.2021 17:10 Відповісти
дебилы ***..))
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30.04.2021 20:25 Відповісти
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
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30.04.2021 21:28 Відповісти
а где малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат или козломордые все таки надеются что кремлевская Крыса и его смотрящий ермак его дожмет, так скоро выйдет расследование Бэллингкет и эти Штопанные контрацептивы будут в ростове.....
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30.04.2021 21:40 Відповісти
в рф правят обезумевшие маньяки-террористы.
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01.05.2021 08:54 Відповісти
Зе и Путлер боятся и ненавидят Пороха потому, что он втрое умнее их, вместе взятых.
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01.05.2021 13:41 Відповісти
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