Окупанти назвали "винуватців блокади Криму". Очолюваний Порошенком і Кравчуком список складається із 12 осіб
Парламент окупованого Росією Криму направив до Слідчого комітету РФ і ФСБ клопотання про порушення кримінальних справ проти українських громадян на чолі з п'ятим президентом Петром Порошенком і першим президентом Леонідом Кравчуком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", їх хочуть звинуватити в транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді окупованого Криму.
За даними окупантів, список складається із 12 осіб:
- Петро Порошенко, п'ятий президент України;
- Леонід Кравчук, перший президент України;
- Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;
- Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;
- Ленур Іслямов, бізнесмен;
- Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;
- Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;
- Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;
- Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;
- Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;
- Андрій Путилов, колишній глава Херсонської ОДА;
- Олександр Воробйов, колишній глава Генічеської РДА.
"За великим рахунком зазначені злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають у Криму. Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як "сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності", "організація терористичної спільноти і участь у ній", "організація діяльності терористичної організації", "диверсія", "екоцид", "акт міжнародного тероризму". Всі особи, винні у вчиненні цих дій щодо кримчан, мають понести заслужене покарання", - запевняє член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Брешуть людишки из немецкого Архива в г.Фрайбург...,,,,не мог Мюллер быть братаном Фон Риббентропа и Молотова...
Или они решили вот так толсто поднять нулевой рейтинг сбитого шоколадного льотчика ?
Та они этой глупостью своей скорее поднимут хрен 85 летнему Лене чем Пете рейтинг ......!!!
Их наказать хотят или наградить, за то что не пускают отравленную бандеровцами и ненужную "крымчанам" воду в Крым?
Точно нужно наградить.
И, вероятно, еще какие-то злодеяния с водой в пользу рашки сделали, не помню все их аргументы из их методичек.
Блін ! Так тут прекрасно прописані статті , за які треба судити Путіна та його корешів !
Кримчани - так і подавайте на них у суд !
"Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список..."