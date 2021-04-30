Окупанти назвали "винуватців блокади Криму". Очолюваний Порошенком і Кравчуком список складається із 12 осіб

Парламент окупованого Росією Криму направив до Слідчого комітету РФ і ФСБ клопотання про порушення кримінальних справ проти українських громадян на чолі з п'ятим президентом Петром Порошенком і першим президентом Леонідом Кравчуком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", їх хочуть звинуватити в транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді окупованого Криму.

За даними окупантів, список складається із 12 осіб:

Петро Порошенко, п'ятий президент України; Леонід Кравчук, перший президент України; Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради; Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради; Ленур Іслямов, бізнесмен; Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради; Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим; Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради; Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради; Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради; Андрій Путилов, колишній глава Херсонської ОДА; Олександр Воробйов, колишній глава Генічеської РДА.

"За великим рахунком зазначені злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають у Криму. Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як "сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності", "організація терористичної спільноти і участь у ній", "організація діяльності терористичної організації", "диверсія", "екоцид", "акт міжнародного тероризму". Всі особи, винні у вчиненні цих дій щодо кримчан, мають понести заслужене покарання", - запевняє член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.

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