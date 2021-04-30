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Новини Агресія Росії проти України
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Бойовики обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл збройними формуваннями Російської Федерації населених пунктів поблизу лінії розмежування.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, 28 квітня, ввечері, з району населеного пункту Молодіжне в напрямку селища Катеринівка, окупанти випустили 6 мін з міномета калібру 120 мм. Застосування мінометів супроводжувалося веденням вогню з гранатометів і стрілецької зброї.

На щастя, міни впали у полі поблизу села і не завдали шкоди будівлям та місцевим мешканцям. Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію місць обстрілу, за результатами якої підтверджено застосування противником забороненого озброєння.

Кількість та інтенсивність обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації різко зросла по всій лінії розмежування на фоні засідань Тристоронньої контактної групи.

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Метою дій найманців є тиск на воєнно-політичне керівництво України для прийняття українською стороною вигідних для окупантів рішень.

"Ще раз наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань зі всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Бойовики обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування, - СЦКК 01
Бойовики обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування, - СЦКК 02
Бойовики обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування, - СЦКК 03

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Это еще перемирие или нет?
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30.04.2021 12:45 Відповісти
Це привітання з Великоднем чи першотравневе вітання? зебобо ? Як там зеро?
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30.04.2021 12:45 Відповісти
 
 