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Новости Агрессия России против Украины
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Боевики обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстрелах вооруженными формированиями Российской Федерации населенных пунктов вблизи линии разграничения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, 28 апреля, вечером, из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Екатериновка, оккупанты выпустили 6 мин с миномета калибра 120 мм. Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, мины упали в поле возле поселка и не нанесли вреда зданиям и местным жителям. Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация мест обстрела, по результатам которой подтверждено применение противником запрещенного вооружения.

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Количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации резко выросла по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы.

Целью действий наемников является давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений.

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"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Боевики обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения, - СЦКК 01
Боевики обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения, - СЦКК 02
Боевики обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения, - СЦКК 03

обстрел (26961) боевые действия (3959) операция Объединенных сил (6766)


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Это еще перемирие или нет?
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30.04.2021 12:45 Ответить
Це привітання з Великоднем чи першотравневе вітання? зебобо ? Як там зеро?
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30.04.2021 12:45 Ответить
 
 