Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про заочне засудження.

Як зазначається в картці відповідного законопроєкту № 2164, спікер підписав його 30 квітня і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом, заочний порядок засудження може бути застосований лише до осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яка визнана країною-агресором і / або які оголошені в міжнародний розшук.

Як повідомлялося, парламент на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила законопроєкт про заочне засудження.

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