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Разумков підписав закон про заочне засудження

Разумков підписав закон про заочне засудження

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про заочне засудження.

Як зазначається в картці відповідного законопроєкту № 2164, спікер підписав його 30 квітня і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом, заочний порядок засудження може бути застосований лише до осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яка визнана країною-агресором і / або які оголошені в міжнародний розшук.

Як повідомлялося, парламент на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила законопроєкт про заочне засудження.

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Автор: 

закон (2825) вирок (1064) Разумков Дмитро (1526)


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Тепер залишилось побудувати СІЗО для заочного утримання... з сертифікатами.))
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30.04.2021 12:51 Відповісти
Андрій Стріхарській - "слуга народу" виявився фігурантом справи про зґвалтуванняРазумков підписав закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 8775
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30.04.2021 12:56 Відповісти
Згвалтування оральним шляхом? Це як? Приставивши пістолет до виска?
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30.04.2021 13:38 Відповісти
Заочно можно даже 20 лет расстрела давать...толку то.
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30.04.2021 13:17 Відповісти
а срок заочно можно будет отсиживать ? осудили на 5 лет заочно, заочно отсидел, вышел и все это не выезжая с Бали
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30.04.2021 13:20 Відповісти
Все можеш йти у чергову великодню відпустку на 3 місяці за бюджетні кошти.
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30.04.2021 13:37 Відповісти
 
 