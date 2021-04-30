Разумков підписав закон про заочне засудження
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про заочне засудження.
Як зазначається в картці відповідного законопроєкту № 2164, спікер підписав його 30 квітня і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно із законопроєктом, заочний порядок засудження може бути застосований лише до осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яка визнана країною-агресором і / або які оголошені в міжнародний розшук.
Як повідомлялося, парламент на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила законопроєкт про заочне засудження.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oljik
показати весь коментар30.04.2021 12:51 Відповісти Мені подобається 3
Bogdan_
показати весь коментар30.04.2021 12:56 Відповісти Мені подобається 1
Raccoonenko
показати весь коментар30.04.2021 13:38 Відповісти Мені подобається 0
Женя Калаш
показати весь коментар30.04.2021 13:17 Відповісти Мені подобається 1
roman qwerty #486567
показати весь коментар30.04.2021 13:20 Відповісти Мені подобається 0
Oleg Manko
показати весь коментар30.04.2021 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль