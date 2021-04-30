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Разумков подписал закон о заочном осуждении

Разумков подписал закон о заочном осуждении

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о заочном осуждении.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №2164, спикер подписал его 30 апреля и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.

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Как сообщалось, парламент на внеочередном заседании 27 апреля принял законопроект о заочном осуждении.

Автор: 

закон (3176) приговор (1211) Разумков Дмитрий (1520)


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Тепер залишилось побудувати СІЗО для заочного утримання... з сертифікатами.))
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30.04.2021 12:51 Ответить
Андрій Стріхарській - "слуга народу" виявився фігурантом справи про зґвалтуванняРазумков підписав закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 8775
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30.04.2021 12:56 Ответить
Згвалтування оральним шляхом? Це як? Приставивши пістолет до виска?
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30.04.2021 13:38 Ответить
Заочно можно даже 20 лет расстрела давать...толку то.
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30.04.2021 13:17 Ответить
а срок заочно можно будет отсиживать ? осудили на 5 лет заочно, заочно отсидел, вышел и все это не выезжая с Бали
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30.04.2021 13:20 Ответить
Все можеш йти у чергову великодню відпустку на 3 місяці за бюджетні кошти.
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30.04.2021 13:37 Ответить
 
 