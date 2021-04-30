Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о заочном осуждении.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №2164, спикер подписал его 30 апреля и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.

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Как сообщалось, парламент на внеочередном заседании 27 апреля принял законопроект о заочном осуждении.