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Понад 200 українських військовослужбовців вже отримали дві дози вакцини від COVID-19

Понад 200 українських військовослужбовців вже отримали дві дози вакцини від COVID-19

Сьогодні в Полтавському військовому госпіталі закінчилась вакцинація особового складу Збройних Сил України, яка запланована для здійснення ротації українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування медичних сил ЗСУ.

Загалом, двома дозами вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd щеплено 231 військовослужбовця.

За словами військових лікарів вакцинація була здійснена в плановому порядку. У жодного військовослужбовця побічних ефектів виявлено не було.

Як повідомлялося, ще дві смерті від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, 65 нових випадків за добу, 11 осіб госпіталізовано.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЗСУ (7513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а шо разве пфайзер не для воинов завезли?
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30.04.2021 16:10 Відповісти
200 человек - это гейнералы, их семьи и любовницы?! А когда будут прививать воинов? Или война уже закончилась в тупорылой голове степашки и зе-лупы?!
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30.04.2021 16:17 Відповісти
це ще не головне питання? головне ось: як вони можуть бути двічі привиті, коли сіновак (ІІ) колеться після 28ми днів після сіновак (І) ? а почали вони колоть 13.04.21, то значить (ІІ) треба уколоть 10.05.21. вони кололи їх для тестування сіновак? бо лише так може для них бути 28 день, коли уколоть їх 1.04.21. де вони отримали першу дозу чи немає дотримання інструкції???
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30.04.2021 17:38 Відповісти
на ум приходит одно слово с начала Вакцинации.... ФЕЙСПАЛМ... Рука-лицо, нога-челюсть...
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30.04.2021 16:34 Відповісти
Мне было бы очень стыдно такие сообщения делать.
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30.04.2021 18:25 Відповісти
 
 