Понад 200 українських військовослужбовців вже отримали дві дози вакцини від COVID-19
Сьогодні в Полтавському військовому госпіталі закінчилась вакцинація особового складу Збройних Сил України, яка запланована для здійснення ротації українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування медичних сил ЗСУ.
Загалом, двома дозами вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd щеплено 231 військовослужбовця.
За словами військових лікарів вакцинація була здійснена в плановому порядку. У жодного військовослужбовця побічних ефектів виявлено не було.
Як повідомлялося, ще дві смерті від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, 65 нових випадків за добу, 11 осіб госпіталізовано.
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Andy Jumeirach
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Super Gut
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