Более 200 украинских военнослужащих уже получили две дозы вакцины от COVID-19

Сегодня в Полтавском военном госпитале закончена вакцинация личного состава Вооруженных Сил Украины, который готовится к ротации украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.



В целом, двумя дозами вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd привит 231 военнослужащий.

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По словам военных врачей вакцинация была осуществлена в плановом порядке. Ни у одного военнослужащего побочных эффектов выявлено не было.

Как сообщалось, еще две смерти от COVID-19 зарегистрировано в ВСУ, 65 новых случаев за сутки, 11 человек госпитализированы.