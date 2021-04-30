Более 200 украинских военнослужащих уже получили две дозы вакцины от COVID-19
Сегодня в Полтавском военном госпитале закончена вакцинация личного состава Вооруженных Сил Украины, который готовится к ротации украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.
В целом, двумя дозами вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd привит 231 военнослужащий.
По словам военных врачей вакцинация была осуществлена в плановом порядке. Ни у одного военнослужащего побочных эффектов выявлено не было.
Как сообщалось, еще две смерти от COVID-19 зарегистрировано в ВСУ, 65 новых случаев за сутки, 11 человек госпитализированы.
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