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Более 200 украинских военнослужащих уже получили две дозы вакцины от COVID-19

Более 200 украинских военнослужащих уже получили две дозы вакцины от COVID-19

Сегодня в Полтавском военном госпитале закончена вакцинация личного состава Вооруженных Сил Украины, который готовится к ротации украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

В целом, двумя дозами вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd привит 231 военнослужащий.

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По словам военных врачей вакцинация была осуществлена в плановом порядке. Ни у одного военнослужащего побочных эффектов выявлено не было.

Как сообщалось, еще две смерти от COVID-19 зарегистрировано в ВСУ, 65 новых случаев за сутки, 11 человек госпитализированы.

вакцина (3815) карантин (16729) ВСУ (6558) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а шо разве пфайзер не для воинов завезли?
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30.04.2021 16:10 Ответить
200 человек - это гейнералы, их семьи и любовницы?! А когда будут прививать воинов? Или война уже закончилась в тупорылой голове степашки и зе-лупы?!
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30.04.2021 16:17 Ответить
це ще не головне питання? головне ось: як вони можуть бути двічі привиті, коли сіновак (ІІ) колеться після 28ми днів після сіновак (І) ? а почали вони колоть 13.04.21, то значить (ІІ) треба уколоть 10.05.21. вони кололи їх для тестування сіновак? бо лише так може для них бути 28 день, коли уколоть їх 1.04.21. де вони отримали першу дозу чи немає дотримання інструкції???
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30.04.2021 17:38 Ответить
на ум приходит одно слово с начала Вакцинации.... ФЕЙСПАЛМ... Рука-лицо, нога-челюсть...
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30.04.2021 16:34 Ответить
Мне было бы очень стыдно такие сообщения делать.
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30.04.2021 18:25 Ответить
 
 