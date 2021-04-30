Пособники окупантів із т. зв. "ДНР" ухвалили "закон" про майно України
Вони оголосили нерухоме майно, що перебувало у держвласності України або комунальній власності територіальних громад, "муніципальною власністю" або "власністю республіки".
Рішення прийняли так звані "депутати народної ради", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент".
Їхній "закон "регулює" майнові відносини на території республіки".
"Закон" було прийнято у двох читаннях одноголосно 89 "депутатами". Далі він буде направлений на підпис главі окупаційної влади "ДНР" Денису Пушиліну і набере сили після закінчення 10 днів з дня його офіційного опублікування.
У фейковому "документі" зазначено, що нерухоме майно, яке перебувало в державній власності України або комунальній власності територіальних громад, визнається "муніципальною власністю" або "власністю республіки".
Також "закон" визначає порядок проведення "державної реєстрації прав" на нерухоме майно. Крім того, встановлюється механізм передачі нерухомого майна, що перейшло у "власність ДНР" або в "муніципальну власність".
Напередодні повідомлялося, що в "ДНР" забиратимуть порожні квартири у "держвласність". Відповідний "указ" затвердив Пушилін. Сепаратисти стверджують, що передаватимуть квартири "тим, хто потребує".
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это та иная сторона
мы должны ВСЕ жить в мире......
по мотивам понтов... (Идиот Дебилович Зеленский)....
ну как Вавка поклали они на тебя прибором...
короче, все эти парламенты ЛДНРии вместе с ЧиПушилиным: Поцелуйте кота под хвост!
потому что путин с жириком им абещали дома экстримистов татар и радикалов биндер...
шариковы и твари!
однозначно
да всё проукраинское население кацапы застявляют угрозами выезжать на материк...
за 7 лет из Крыма на материк, по данным статистики уже выехало около 100 тыс.человек вместе с военнослужащими...
а чего ты умышленно про "радикалов биндер " умалчиваешь?
а татар сажают в основном за участие в террористических исламистских организациях, они не борцы за свободу чего то там а банальные международные террористыХизб ут-Тахрир запретили еще в 2003 году, давно бы пора было понять что вступать в нее не стоит
а что захватили крымские татары , кого и куда разогнали "биндеры-радикалы ", может понаехов из раSSеи разогнали в Крым и на Донбасс ?
а крым сменил юрисдикцию через референдум, коий, как автономная часть украины, имел право провести ну как в свое время Косово в 1991 году
Да? И где такое написано было?
сподиваюсь, що модер цэ зробыть...
Гідрант у відповідь хіба що запилить новий відосик "ребята давайте жить дружно"!