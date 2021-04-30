УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6600 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
10 806 37

Пособники окупантів із т. зв. "ДНР" ухвалили "закон" про майно України

Пособники окупантів із т. зв.

Вони оголосили нерухоме майно, що перебувало у держвласності України або комунальній власності територіальних громад, "муніципальною власністю" або "власністю республіки".

Рішення прийняли так звані "депутати народної ради", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент".

Їхній "закон "регулює" майнові відносини на території республіки".

"Закон" було прийнято у двох читаннях одноголосно 89 "депутатами". Далі він буде направлений на підпис главі окупаційної влади "ДНР" Денису Пушиліну і набере сили після закінчення 10 днів з дня його офіційного опублікування.

У фейковому "документі" зазначено, що нерухоме майно, яке перебувало в державній власності України або комунальній власності територіальних громад, визнається "муніципальною власністю" або "власністю республіки".

Читайте також: На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук

Також "закон" визначає порядок проведення "державної реєстрації прав" на нерухоме майно. Крім того, встановлюється механізм передачі нерухомого майна, що перейшло у "власність ДНР" або в "муніципальну власність".

Напередодні повідомлялося, що в "ДНР" забиратимуть порожні квартири у "держвласність". Відповідний "указ" затвердив Пушилін. Сепаратисти стверджують, що передаватимуть квартири "тим, хто потребує".

Автор: 

окупація (6675) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины - Цензор.НЕТ 2161
показати весь коментар
30.04.2021 17:05
+30
вот интересно, в пенсионный фонд Украины от этих ордилов ничего не поступает, а когда придет время будут в грудь себя бить и требовать пенсию.
показати весь коментар
30.04.2021 17:04
+30
так так ....- і не забуваем їм пенсії виплачувати та всякі інші преференції...- вони ж "особливі"....- вони даунбас....
показати весь коментар
30.04.2021 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це вони в дисертації киви прочитали таке?)
показати весь коментар
30.04.2021 17:03 Відповісти
Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины - Цензор.НЕТ 2161
показати весь коментар
30.04.2021 17:05 Відповісти
В ноги **** мерзне.
показати весь коментар
30.04.2021 18:17 Відповісти
это наши люди
это та иная сторона
мы должны ВСЕ жить в мире......
по мотивам понтов... (Идиот Дебилович Зеленский)....
ну как Вавка поклали они на тебя прибором...
показати весь коментар
30.04.2021 17:05 Відповісти
вот интересно, в пенсионный фонд Украины от этих ордилов ничего не поступает, а когда придет время будут в грудь себя бить и требовать пенсию.
показати весь коментар
30.04.2021 17:04 Відповісти
Им это не обязательно, требовать пенсию для них будут(почему будут - уже требуют) ООН, ОБСЕ и правительство Украины.
показати весь коментар
30.04.2021 17:19 Відповісти
так так ....- і не забуваем їм пенсії виплачувати та всякі інші преференції...- вони ж "особливі"....- вони даунбас....
показати весь коментар
30.04.2021 17:05 Відповісти
Так і є, а хто ж при "овочі" всю Україну годував? ))
показати весь коментар
30.04.2021 19:24 Відповісти
как бы так помягче выразиться..
короче, все эти парламенты ЛДНРии вместе с ЧиПушилиным: Поцелуйте кота под хвост!
Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины - Цензор.НЕТ 7581
показати весь коментар
30.04.2021 17:10 Відповісти
Х#йловщина - убийство грабежи мародерство ... все по инструкции Путина.
показати весь коментар
30.04.2021 17:11 Відповісти
Я представляю что будет если московская Орда зайдёт на юго восток Украины, это будут грабежи, насильство и смерть , потому что нарид Украины больше украинских народ и своё просто так не отдаст.
показати весь коментар
30.04.2021 18:18 Відповісти
Один шмель бы туда.
показати весь коментар
30.04.2021 17:16 Відповісти
Весь этот парламент нада в международный розыск как террористов.А с ними возятся.
показати весь коментар
30.04.2021 17:23 Відповісти
Кто-нибудь вменяемый из наших властных структур объяснит этим недоумкам, что мародёрство не имеет срока давности?
показати весь коментар
30.04.2021 17:23 Відповісти
а как кацапы едут в Крым с вязанкой трусов и в лаптях,
потому что путин с жириком им абещали дома экстримистов татар и радикалов биндер...
шариковы и твари!
однозначно
показати весь коментар
30.04.2021 17:28 Відповісти
в крыму арестовали полсотни крымских татар, даже если у каждого было отдельное жилье в собственности - маловато туда народу переедет с трусами и лаптями
показати весь коментар
30.04.2021 18:03 Відповісти
полсотни татар арестовали, за что ? за то ,чтобы тысячи боялись выступать против оккупации?
да всё проукраинское население кацапы застявляют угрозами выезжать на материк...
за 7 лет из Крыма на материк, по данным статистики уже выехало около 100 тыс.человек вместе с военнослужащими...
а чего ты умышленно про "радикалов биндер " умалчиваешь?
показати весь коментар
30.04.2021 18:22 Відповісти
ничего не могу сказать за радикалов биндер, кто это вообще такие ? если собираются ночами и поют шепотом под одеялом гимны иных стран - флаг им в руки, вроде больше ничего интересного не происходит
а татар сажают в основном за участие в террористических исламистских организациях, они не борцы за свободу чего то там а банальные международные террористыХизб ут-Тахрир запретили еще в 2003 году, давно бы пора было понять что вступать в нее не стоит
показати весь коментар
30.04.2021 18:40 Відповісти
а не международные ли террористы захватили Крым и часть Донбасса убив уже 15 тыс. человек и разогнав 1.5 млн.?

а что захватили крымские татары , кого и куда разогнали "биндеры-радикалы ", может понаехов из раSSеи разогнали в Крым и на Донбасс ?
показати весь коментар
30.04.2021 18:51 Відповісти
крымские татары или полсотни арестованных радикальных панисламистов, коих вовремя обезвредили ? к счастью панисламистов в рф немного, тк шансов на строительство халифата тут нет, но к чему их вообще плодить, если можно вовремя пресечь
а крым сменил юрисдикцию через референдум, коий, как автономная часть украины, имел право провести ну как в свое время Косово в 1991 году
показати весь коментар
30.04.2021 19:51 Відповісти
как автономная часть украины, имел право провести

Да? И где такое написано было?
показати весь коментар
30.04.2021 20:52 Відповісти
обезвредить тебя надо гнида ты кацапская, по самые гланды...
сподиваюсь, що модер цэ зробыть...
показати весь коментар
30.04.2021 20:59 Відповісти
уфф хоть кого то до истерики довел, а то скучно как то было
показати весь коментар
30.04.2021 22:08 Відповісти
Усякий мардовский людоед падлежит удалению челюсти для прекращения каннибализма.
показати весь коментар
30.04.2021 20:51 Відповісти
Вот учит тупин, учит этих даунбасян, а оно все не могут понять очевидного. Надо принимать закон о конфискации будущих колоний, созданных Маском на Марсе. Ландшафт и условия жизни как в ордбыдлевских республиках. Даже марсиан быстро найдут чтобы что-нибудь отжать и пропить.
показати весь коментар
30.04.2021 17:36 Відповісти
ой, а пенис душилин похоже присмотрел себе пару-тройку предприятий.А у то частников еще захараст с моторолой все экспроприировали. Классный отжим у "маладых рэспубликанцев"!
показати весь коментар
30.04.2021 17:44 Відповісти
Отож, і пенсії
показати весь коментар
30.04.2021 17:44 Відповісти
В Лугандонії діють по принципу Шарикова "взять все и поделить")
Гідрант у відповідь хіба що запилить новий відосик "ребята давайте жить дружно"!
показати весь коментар
30.04.2021 18:13 Відповісти
А это они так выполняют Минские договоренности?О чём с этими дебилами можно говорить вообще?
показати весь коментар
30.04.2021 18:33 Відповісти
А кто выбирал этих "депутатов"?
показати весь коментар
30.04.2021 18:39 Відповісти
зЕлупа слабАй на піанінє пєсню про Свою маму шлюху, кріворожний 4орт. МьІ срузькагаванячіє уйопкі оЧінь ***** любім.
показати весь коментар
30.04.2021 18:40 Відповісти
А еще амнистию просят !?? Тут уже пожизненное....или к ракам.
показати весь коментар
30.04.2021 19:11 Відповісти
А на Луне или Марсе они участки себе под могилки не застолбили?
показати весь коментар
30.04.2021 20:30 Відповісти
Апосся мардва атдаст усе уместе са сваими апосраными труселями.
показати весь коментар
30.04.2021 20:46 Відповісти
у кого-то вообще вызывают хоть какие-либо эмоции новости из заповедника имбецилов? у меня лично нет
показати весь коментар
30.04.2021 21:07 Відповісти
 
 