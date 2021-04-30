Пособники окупантів із т. зв. "ДНР" ухвалили "закон" про майно України

Вони оголосили нерухоме майно, що перебувало у держвласності України або комунальній власності територіальних громад, "муніципальною власністю" або "власністю республіки".

Рішення прийняли так звані "депутати народної ради", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент".

Їхній "закон "регулює" майнові відносини на території республіки".

"Закон" було прийнято у двох читаннях одноголосно 89 "депутатами". Далі він буде направлений на підпис главі окупаційної влади "ДНР" Денису Пушиліну і набере сили після закінчення 10 днів з дня його офіційного опублікування.

У фейковому "документі" зазначено, що нерухоме майно, яке перебувало в державній власності України або комунальній власності територіальних громад, визнається "муніципальною власністю" або "власністю республіки".

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Також "закон" визначає порядок проведення "державної реєстрації прав" на нерухоме майно. Крім того, встановлюється механізм передачі нерухомого майна, що перейшло у "власність ДНР" або в "муніципальну власність".

Напередодні повідомлялося, що в "ДНР" забиратимуть порожні квартири у "держвласність". Відповідний "указ" затвердив Пушилін. Сепаратисти стверджують, що передаватимуть квартири "тим, хто потребує".