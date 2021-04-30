Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины
Они объявили недвижимое имущество, находившееся в госсобственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, "муниципальной собственностью" или "собственностью республики".
Решение приняли так называемые "депутаты народного совета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
Их "закон" регулирует "имущественные отношения на территории республики".
"Закон" был принят в двух чтениях единогласно 89 "депутатами". Далее он будет направлен на подпись главе оккупационных властей "ДНР" Денису Пушилину и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
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В фейковом "документе" указано, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается "муниципальной собственностью" или "собственностью республики".
Также "закон" определяет порядок проведения "государственной регистрации прав" на недвижимое имущество. Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в "собственность ДНР" или в "муниципальную собственность".
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Накануне сообщалось, что в "ДНР" будут забирать пустующие квартиры в "госсобственность". Соответствующий "указ" утвердил Пушилин. Сепаратисты утверждают, что будут передавать квартиры "нуждающимся".
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это та иная сторона
мы должны ВСЕ жить в мире......
по мотивам понтов... (Идиот Дебилович Зеленский)....
ну как Вавка поклали они на тебя прибором...
короче, все эти парламенты ЛДНРии вместе с ЧиПушилиным: Поцелуйте кота под хвост!
потому что путин с жириком им абещали дома экстримистов татар и радикалов биндер...
шариковы и твари!
однозначно
да всё проукраинское население кацапы застявляют угрозами выезжать на материк...
за 7 лет из Крыма на материк, по данным статистики уже выехало около 100 тыс.человек вместе с военнослужащими...
а чего ты умышленно про "радикалов биндер " умалчиваешь?
а татар сажают в основном за участие в террористических исламистских организациях, они не борцы за свободу чего то там а банальные международные террористыХизб ут-Тахрир запретили еще в 2003 году, давно бы пора было понять что вступать в нее не стоит
а что захватили крымские татары , кого и куда разогнали "биндеры-радикалы ", может понаехов из раSSеи разогнали в Крым и на Донбасс ?
а крым сменил юрисдикцию через референдум, коий, как автономная часть украины, имел право провести ну как в свое время Косово в 1991 году
Да? И где такое написано было?
сподиваюсь, що модер цэ зробыть...
Гідрант у відповідь хіба що запилить новий відосик "ребята давайте жить дружно"!