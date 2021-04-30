Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины

Они объявили недвижимое имущество, находившееся в госсобственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, "муниципальной собственностью" или "собственностью республики".

Решение приняли так называемые "депутаты народного совета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Их "закон" регулирует "имущественные отношения на территории республики".

"Закон" был принят в двух чтениях единогласно 89 "депутатами". Далее он будет направлен на подпись главе оккупационных властей "ДНР" Денису Пушилину и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек

В фейковом "документе" указано, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается "муниципальной собственностью" или "собственностью республики".

Также "закон" определяет порядок проведения "государственной регистрации прав" на недвижимое имущество. Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в "собственность ДНР" или в "муниципальную собственность".

Также на Цензор.НЕТ: В середине мая оккупанты планируют провести в ОРДЛО командно-штабные учения с привлечением тысячи человек, - разведка

Накануне сообщалось, что в "ДНР" будут забирать пустующие квартиры в "госсобственность". Соответствующий "указ" утвердил Пушилин. Сепаратисты утверждают, что будут передавать квартиры "нуждающимся".