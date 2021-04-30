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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины

Пособники оккупантов из т. наз.

Они объявили недвижимое имущество, находившееся в госсобственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, "муниципальной собственностью" или "собственностью республики".

Решение приняли так называемые "депутаты народного совета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Их "закон" регулирует "имущественные отношения на территории республики".

"Закон" был принят в двух чтениях единогласно 89 "депутатами". Далее он будет направлен на подпись главе оккупационных властей "ДНР" Денису Пушилину и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты назвали "виновников блокады Крыма". Возглавляемый Порошенко и Кравчуком список состоит из 12 человек

В фейковом "документе" указано, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается "муниципальной собственностью" или "собственностью республики".

Также "закон" определяет порядок проведения "государственной регистрации прав" на недвижимое имущество. Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в "собственность ДНР" или в "муниципальную собственность".

Также на Цензор.НЕТ: В середине мая оккупанты планируют провести в ОРДЛО командно-штабные учения с привлечением тысячи человек, - разведка

Накануне сообщалось, что в "ДНР" будут забирать пустующие квартиры в "госсобственность". Соответствующий "указ" утвердил Пушилин. Сепаратисты утверждают, что будут передавать квартиры "нуждающимся".

Автор: 

оккупация (10125) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+37
Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины - Цензор.НЕТ 2161
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30.04.2021 17:05
+30
вот интересно, в пенсионный фонд Украины от этих ордилов ничего не поступает, а когда придет время будут в грудь себя бить и требовать пенсию.
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30.04.2021 17:04
+30
так так ....- і не забуваем їм пенсії виплачувати та всякі інші преференції...- вони ж "особливі"....- вони даунбас....
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30.04.2021 17:05
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Правила форума Совет форумчан
це вони в дисертації киви прочитали таке?)
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30.04.2021 17:03 Ответить
Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины - Цензор.НЕТ 2161
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30.04.2021 17:05 Ответить
В ноги **** мерзне.
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30.04.2021 18:17 Ответить
это наши люди
это та иная сторона
мы должны ВСЕ жить в мире......
по мотивам понтов... (Идиот Дебилович Зеленский)....
ну как Вавка поклали они на тебя прибором...
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30.04.2021 17:05 Ответить
вот интересно, в пенсионный фонд Украины от этих ордилов ничего не поступает, а когда придет время будут в грудь себя бить и требовать пенсию.
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30.04.2021 17:04 Ответить
Им это не обязательно, требовать пенсию для них будут(почему будут - уже требуют) ООН, ОБСЕ и правительство Украины.
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30.04.2021 17:19 Ответить
так так ....- і не забуваем їм пенсії виплачувати та всякі інші преференції...- вони ж "особливі"....- вони даунбас....
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30.04.2021 17:05 Ответить
Так і є, а хто ж при "овочі" всю Україну годував? ))
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30.04.2021 19:24 Ответить
как бы так помягче выразиться..
короче, все эти парламенты ЛДНРии вместе с ЧиПушилиным: Поцелуйте кота под хвост!
Пособники оккупантов из т. наз. "ДНР" приняли "закон" об имуществе Украины - Цензор.НЕТ 7581
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30.04.2021 17:10 Ответить
Х#йловщина - убийство грабежи мародерство ... все по инструкции Путина.
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30.04.2021 17:11 Ответить
Я представляю что будет если московская Орда зайдёт на юго восток Украины, это будут грабежи, насильство и смерть , потому что нарид Украины больше украинских народ и своё просто так не отдаст.
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30.04.2021 18:18 Ответить
Один шмель бы туда.
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30.04.2021 17:16 Ответить
Весь этот парламент нада в международный розыск как террористов.А с ними возятся.
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30.04.2021 17:23 Ответить
Кто-нибудь вменяемый из наших властных структур объяснит этим недоумкам, что мародёрство не имеет срока давности?
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30.04.2021 17:23 Ответить
а как кацапы едут в Крым с вязанкой трусов и в лаптях,
потому что путин с жириком им абещали дома экстримистов татар и радикалов биндер...
шариковы и твари!
однозначно
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30.04.2021 17:28 Ответить
в крыму арестовали полсотни крымских татар, даже если у каждого было отдельное жилье в собственности - маловато туда народу переедет с трусами и лаптями
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30.04.2021 18:03 Ответить
полсотни татар арестовали, за что ? за то ,чтобы тысячи боялись выступать против оккупации?
да всё проукраинское население кацапы застявляют угрозами выезжать на материк...
за 7 лет из Крыма на материк, по данным статистики уже выехало около 100 тыс.человек вместе с военнослужащими...
а чего ты умышленно про "радикалов биндер " умалчиваешь?
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30.04.2021 18:22 Ответить
ничего не могу сказать за радикалов биндер, кто это вообще такие ? если собираются ночами и поют шепотом под одеялом гимны иных стран - флаг им в руки, вроде больше ничего интересного не происходит
а татар сажают в основном за участие в террористических исламистских организациях, они не борцы за свободу чего то там а банальные международные террористыХизб ут-Тахрир запретили еще в 2003 году, давно бы пора было понять что вступать в нее не стоит
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30.04.2021 18:40 Ответить
а не международные ли террористы захватили Крым и часть Донбасса убив уже 15 тыс. человек и разогнав 1.5 млн.?

а что захватили крымские татары , кого и куда разогнали "биндеры-радикалы ", может понаехов из раSSеи разогнали в Крым и на Донбасс ?
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30.04.2021 18:51 Ответить
крымские татары или полсотни арестованных радикальных панисламистов, коих вовремя обезвредили ? к счастью панисламистов в рф немного, тк шансов на строительство халифата тут нет, но к чему их вообще плодить, если можно вовремя пресечь
а крым сменил юрисдикцию через референдум, коий, как автономная часть украины, имел право провести ну как в свое время Косово в 1991 году
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30.04.2021 19:51 Ответить
как автономная часть украины, имел право провести

Да? И где такое написано было?
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30.04.2021 20:52 Ответить
обезвредить тебя надо гнида ты кацапская, по самые гланды...
сподиваюсь, що модер цэ зробыть...
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30.04.2021 20:59 Ответить
уфф хоть кого то до истерики довел, а то скучно как то было
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30.04.2021 22:08 Ответить
Усякий мардовский людоед падлежит удалению челюсти для прекращения каннибализма.
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30.04.2021 20:51 Ответить
Вот учит тупин, учит этих даунбасян, а оно все не могут понять очевидного. Надо принимать закон о конфискации будущих колоний, созданных Маском на Марсе. Ландшафт и условия жизни как в ордбыдлевских республиках. Даже марсиан быстро найдут чтобы что-нибудь отжать и пропить.
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30.04.2021 17:36 Ответить
ой, а пенис душилин похоже присмотрел себе пару-тройку предприятий.А у то частников еще захараст с моторолой все экспроприировали. Классный отжим у "маладых рэспубликанцев"!
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30.04.2021 17:44 Ответить
Отож, і пенсії
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30.04.2021 17:44 Ответить
В Лугандонії діють по принципу Шарикова "взять все и поделить")
Гідрант у відповідь хіба що запилить новий відосик "ребята давайте жить дружно"!
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30.04.2021 18:13 Ответить
А это они так выполняют Минские договоренности?О чём с этими дебилами можно говорить вообще?
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30.04.2021 18:33 Ответить
А кто выбирал этих "депутатов"?
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30.04.2021 18:39 Ответить
зЕлупа слабАй на піанінє пєсню про Свою маму шлюху, кріворожний 4орт. МьІ срузькагаванячіє уйопкі оЧінь ***** любім.
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30.04.2021 18:40 Ответить
А еще амнистию просят !?? Тут уже пожизненное....или к ракам.
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30.04.2021 19:11 Ответить
А на Луне или Марсе они участки себе под могилки не застолбили?
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30.04.2021 20:30 Ответить
Апосся мардва атдаст усе уместе са сваими апосраными труселями.
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30.04.2021 20:46 Ответить
у кого-то вообще вызывают хоть какие-либо эмоции новости из заповедника имбецилов? у меня лично нет
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30.04.2021 21:07 Ответить
 
 