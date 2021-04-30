Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, зокрема голові Європарламенту Сассолі

Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив голова Європарламенту Давид Сассолі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Росії.

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи проти шістьох російських громадян.

У російський санкційний список потрапили:

Іварс Аболішин, глава Національної ради Латвії щодо електронних ЗМІ;

Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;

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Давид Марія Сассолі, глава Європейського парламенту;

Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, глава мовного департаменту Естонії;

Віра Юрова, заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.