УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5241 відвідувач онлайн
Новини
4 896 29

Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, зокрема голові Європарламенту Сассолі

Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, зокрема голові Європарламенту Сассолі

Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив голова Європарламенту Давид Сассолі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Росії.

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи проти шістьох російських громадян.

У російський санкційний список потрапили:

Іварс Аболішин, глава Національної ради Латвії щодо електронних ЗМІ;

Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;

Читайте також: Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга

Давид Марія Сассолі, глава Європейського парламенту;

Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, глава мовного департаменту Естонії;

Віра Юрова, заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

Автор: 

МЗС рф (959) росія (64984) Євросоюз (13351) Сассолі Давід (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Це звіздець!!! Не відпочинуть тепер євроліьерасти на Південному узбережжі моря Лаптьоаих ,не засмагати ім на курортах сонячного Магадана !!!)))
показати весь коментар
30.04.2021 18:52
+8
а в бєсмєртном полку поучаствовать?
показати весь коментар
30.04.2021 18:53
+8
Вы им еще счета в рассейских банках заморозьте-пусть понервничают.
показати весь коментар
30.04.2021 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а они, типа, сильно рвались
показати весь коментар
30.04.2021 18:50 Відповісти
а в бєсмєртном полку поучаствовать?
показати весь коментар
30.04.2021 18:53 Відповісти
😂😂😂🤑🤑🤑🤑😱😱😱😱🤢🤢🤢🤡🤡🤡🥶🥶🥶👻👻👻👻👽👽👽👽 ну типа ответ из Европы...
показати весь коментар
30.04.2021 19:01 Відповісти
не бачити кащюннікам Рівєри лаптєвих😆
показати весь коментар
30.04.2021 18:51 Відповісти
Отсассоли теперь надо кацапам вьезд в ЕС
показати весь коментар
30.04.2021 18:52 Відповісти
В США уже запретили въезд русским, что-то подсказывает, что ЕС не заставит себя долго ждать.
показати весь коментар
30.04.2021 18:58 Відповісти
Та где там, прошматроски еще те, особенно жабоеды, ничему их Вторая Мировая не научила, в Европе только у бритов есть яйца.
показати весь коментар
30.04.2021 19:03 Відповісти
Я бы ССОшников заслал с аквафрешами, водкой на родину Д'Артаньяна. Но бубочка это просто позорище для страны. Надеюсь, что он войдет в историю Украины, как русская подстилка и предатель, что бы его потомки фамилию сменили.
показати весь коментар
30.04.2021 19:09 Відповісти
Це звіздець!!! Не відпочинуть тепер євроліьерасти на Південному узбережжі моря Лаптьоаих ,не засмагати ім на курортах сонячного Магадана !!!)))
показати весь коментар
30.04.2021 18:52 Відповісти
"Південне узбережжя моря Лаптєвих" -- це зачот

Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, зокрема голові Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 6616
показати весь коментар
30.04.2021 21:50 Відповісти
Вы им еще счета в рассейских банках заморозьте-пусть понервничают.
показати весь коментар
30.04.2021 18:53 Відповісти
Для русских запретили въезд в США кроме дипломатов.
показати весь коментар
30.04.2021 18:56 Відповісти
Роман Москаль@RomanMoskal70· 9 ч

Відтепер жителі РФ та Білорусі для отримання візи повинні звернутися в посольство США в Києві.
Фактично #США прирівняли Москву до українського села.
Звідки спершу треба добратися до обласного центру, а вже звідти потягом чи літаком на столицю.
показати весь коментар
30.04.2021 21:46 Відповісти
Шото легко. Европа не прочувствует. Запретить носить лапти и ссать в кацапских сортирах.
показати весь коментар
30.04.2021 18:58 Відповісти
от, нелюди!
як же вони тепер без мокшанських болот?
показати весь коментар
30.04.2021 19:00 Відповісти
Бідолахи! Де ж вони відпочивати тепер будуть???
показати весь коментар
30.04.2021 19:06 Відповісти
Круто! Таки поставили на место. Теперь обидчики узнают гнев ордынский. Не бродить им улицами Челябинска,не загорать на пляже в Анапе. Пропали ....совсем!!
показати весь коментар
30.04.2021 19:06 Відповісти
В этом списке наверняка достойные люди. По крайней мере эти восьмеро - точно не промосковские уроды.
показати весь коментар
30.04.2021 19:09 Відповісти
пузирі пішли, скоріше бульбашки.
показати весь коментар
30.04.2021 19:16 Відповісти
Да КТО «рвётся» в эту ПОМОЙКУ,под «названием» Раша-ПАРАША???Кому это наХ..надо???Уж лучше в зоопарк сходить…
показати весь коментар
30.04.2021 19:36 Відповісти
ну все сосать будет сосоля
показати весь коментар
30.04.2021 19:36 Відповісти
Сосати буде кацапня , втім кацапам це не в перший раз )
показати весь коментар
30.04.2021 19:39 Відповісти
О то вже довбні ... ) Коли є небезпека піти на дно, нормальні люди одягають рятувальні жилети, а кацапи одягають бронежилети )
показати весь коментар
30.04.2021 19:37 Відповісти
Да эти европейцы и знать не будут о запрете для себя въезда в РФ! Незачем туда им ездить, как и остальным жителям Европы и США!
показати весь коментар
30.04.2021 20:07 Відповісти
Це просто свято якесь. рашка геть поплутала береги. Теперь їх будуть жарити насправді суворо.
показати весь коментар
30.04.2021 20:19 Відповісти
Ужас! Как же он дальше будет жить без отдыха на Сосьве!
показати весь коментар
30.04.2021 20:40 Відповісти
это же зверство зверское, ну вот как они теперь будут жить без любимой рязани?
показати весь коментар
30.04.2021 20:48 Відповісти
 
 