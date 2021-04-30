Захист кримського політв'язня Олега Приходька готує скаргу в ЄСПЛ

Адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що відвідав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька, засудженого на п'ять років суворого режиму за звинуваченням у "зберіганні вибухівки та підготовки до теракту", в російському СІЗО для підготовки апеляції і скарги в Європейський суд з прав людини у його справі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шейхмамбетов повідомив "Кримській солідарності".

Він уточнив, що скаргу в ЄСПЛ будуть готові відправити як тільки вирок у справі Приходька набере сили, на даний момент захист працює над збором необхідних документів.

Також адвокат повідомив, що сторона захисту вже ознайомилася з усіма томами кримінальної справи й отримала протоколи й аудіозаписи судових засідань - все це буде долучено до скарги.

Поки що, за даними Шейхмамбетова, очікується дата апеляційного розгляду, оскільки прокуратура вирішила оскаржити вирок Олегу Приходьку, вимагаючи дати йому 11 років позбавлення волі замість 5.

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"Тобто прокуратура не погодилася з ним [вироком], власне, як і ми. Однак у нас є суттєві відмінності в тому, що прокуратура вважає цей вирок занадто м'яким, тоді як ми вважаємо абсолютно несправедливим", - коментує адвокат.

Стан здоров'я підзахисного Назім Шейхмамбетов оцінює, як "стабільно задовільний".

"Він особа похилого віку (цього року Приходьку виповниться 63 роки - КР) і його хронічні захворювання загострюються в умовах неблагонадійної тюремної медицини", - підкреслив Шейхмамбетов.

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Водночас, Олегу Приходьку надається доступна в умовах СІЗО допомога, у нього немає проблем з адміністрацією СІЗО і йому не перешкоджають у передачі ліків, уточнив адвокат.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.