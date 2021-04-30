Защита крымского политзаключенного Олега Приходько готовит жалобу в ЕСПЧ

Адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что посетил проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько, осужденного на пять лет строгого режима по обвинению в "хранении взрывчатки и подготовке к теракту", в российском СИЗО для подготовки апелляции и жалобы в Европейский суд по правам человека по его делу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шейхмамбетов сообщил "Крымской солидарности".

Он уточнил, что жалобу в ЕСПЧ будут готовы отправить как только приговор по делу Приходько вступит в силу, на данный момент защита работает над сбором необходимых документов.

Также адвокат сообщил, что сторона защиты уже ознакомилась со всеми томами уголовного дела и получила протоколы и аудиозаписи судебных заседаний – все это будет приобщено к жалобе.

Пока что, по данным Шейхмамбетова, ожидается дата апелляционного рассмотрения, так как прокуратура решила обжаловать приговор Олегу Приходько, требуя дать ему 11 лет лишения свободы вместо 5.

"То есть прокуратура не согласилась с ним [приговором], собственно, как и мы. Однако у нас есть существенные отличия в том, что прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким, в то время когда мы посчитали абсолютно неправосудным", – комментирует адвокат.

Состояние здоровья подзащитного Назим Шейхмамбетов оценивает, как "стабильно удовлетворительное".

"Он человек преклонного возраста (в этом году Приходько исполнится 63 года – КР) и его хронические заболевания обостряются в условиях неблагонадежной тюремной медицины", – подчеркнул Шейхмамбетов.

Вместе с тем, Олегу Приходько оказывается доступная в условиях СИЗО помощь, у него нет проблем с администрацией СИЗО и ему не препятствуют передаче лекарств, уточнил адвокат.

Также читайте: Российские оккупанты требуют вдвое увеличить срок для украинского политзаключенного Приходько, которому дали 5 лет тюрьмы

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.