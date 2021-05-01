Ухвалюватимемо рішення на засіданні фракції "Слуга народу", - Арахамія про відставку Степанова

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ. про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Арахамія заявив, що 13 травня відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому обговорять це питання.

"У нас буде 13 травня фракція, куди ми запрошуємо пана Степанова як міністра. Повинна бути політична відповідальність, тому що міністр насамперед не менеджерська посаду, а політична. Ми будемо приймати рішення на фракції", - пояснив депутат.

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