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Ухвалюватимемо рішення на засіданні фракції "Слуга народу", - Арахамія про відставку Степанова

Ухвалюватимемо рішення на засіданні фракції

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ. про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Арахамія заявив, що 13 травня відбудеться  засідання фракції "Слуга народу", на якому обговорять це питання.

"У нас буде 13 травня фракція, куди ми запрошуємо пана Степанова  як міністра. Повинна бути політична відповідальність, тому що міністр насамперед не менеджерська посаду, а політична. Ми будемо приймати рішення на фракції", - пояснив депутат.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження"

шоу Шустера (309) Арахамія Давид (1103) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+5
Це просто офвітєльно, що вся відповідальність за справи у державі лягає виключно на це зелене стадо! Вони настільки дурні, що не додумалися навіть суто формально розділити відповідальність хоча б ще з однією політсилою. Так частина звіздюліни пішла б колегам по коаліції і на одну звіздюліну від союзника бул б менше. 😁 А так, все і від усіх полетить у одну жопу. 😊
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01.05.2021 00:48
+3
Бла- бла- ляля....
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01.05.2021 01:02
+3
Разом зробили!!
Шо, нє??
)))
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01.05.2021 01:03
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Це просто офвітєльно, що вся відповідальність за справи у державі лягає виключно на це зелене стадо! Вони настільки дурні, що не додумалися навіть суто формально розділити відповідальність хоча б ще з однією політсилою. Так частина звіздюліни пішла б колегам по коаліції і на одну звіздюліну від союзника бул б менше. 😁 А так, все і від усіх полетить у одну жопу. 😊
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01.05.2021 00:48 Відповісти
Разом зробили!!
Шо, нє??
)))
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01.05.2021 01:03 Відповісти
А якщо на його місті був якийсь дурачьок ? ))))) А ?
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01.05.2021 08:05 Відповісти
ты отмазываешь зеленое стадо?
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01.05.2021 01:37 Відповісти
Ні, звичайно! 😁 Я не хочу йти з ними у одній зв'язці. Тут кожен відповідає за себе. Кл вони роблять всяку дурню, моя думка їх не цікавить.
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01.05.2021 11:32 Відповісти
Бла- бла- ляля....
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01.05.2021 01:02 Відповісти
Та залиште. Імбецилам в своєму колі зручніше. Ви там що за землю понаприймали, лішенці? Будуть бить.
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01.05.2021 01:08 Відповісти
Ми ж разом жробили чи дибіли??
Які фрікції не галасували??))
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01.05.2021 01:19 Відповісти
Проти були батіківщина і риги. А риги тільки тому, що всю промисловість з енергоносіями вже вкрали разом.
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01.05.2021 01:32 Відповісти
А ви, як не сідайте, всеодно оркестр з вас - лише собачій вальс грати...
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01.05.2021 01:39 Відповісти
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского. В прошлом он актер-юморист студии «Квартал-95», а сейчас - народный депутат из фракции «Слуга народа».

Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова - Цензор.НЕТ 6335
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01.05.2021 03:17 Відповісти
Большое строительство большого человека. «Слуга» Юзик возводит особняк под Киевом.
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01.05.2021 03:18 Відповісти
Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова - Цензор.НЕТ 1586
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01.05.2021 03:21 Відповісти
Снимки и съёмки из Страна .уа.Хороший сайт рекламируете,правдивый.
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01.05.2021 05:37 Відповісти
это ты рекламируешь потому как там сидишь и знаешь контент а я на фото где козявчеко и его дворец -подпись сайта потёр
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01.05.2021 05:43 Відповісти
Слева дворец!
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01.05.2021 09:53 Відповісти
Опіздав, Сивоха все поїв, і піццу також.
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01.05.2021 08:32 Відповісти
99 министров уже было,что изменит 100й?Радуцкие оседлали медицину.Раду разгонять надо.Неправильно расселись в зале.
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01.05.2021 05:34 Відповісти
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01.05.2021 06:30 Відповісти
Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова - Цензор.НЕТ 605
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01.05.2021 07:34 Відповісти
ну т.е. наворовался, провалил всё и вся и в отставочку а н епод суд! ничего, поставим нового, голодного и без курточки....
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01.05.2021 08:07 Відповісти
Та він так "злякався" як і Шевченко за зустріч з Лукашенком.
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01.05.2021 08:30 Відповісти
Яке рішення? Коли це "слуги", чи їх ВАЗеленський, звільняли крадіїв -корупціонерів та іншу шушеру?
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01.05.2021 09:41 Відповісти
Степанов уже мультимиллионер и готовится стать "представителем крупного бизнеса". Давайте подождём, чтобы узнать какого !
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01.05.2021 09:49 Відповісти
до давидки дійшло що клерк від медицини не може бути міністром........це ж аксіома
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02.05.2021 00:48 Відповісти
 
 