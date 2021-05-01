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Новини
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Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

Глава Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Камчибек Ташиєв і глава ДКНБ Таджикистану Саймумін Ятімов за підсумками зустрічі у Баткенській області підписали протокол про припинення вогню на прикордонній території.

Про це Ташиєв повідомив журналістам в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми у складі державної делегації з демаркації і делімітації кордону ухвалили протокол, що складається з чотирьох пунктів. Ухвалили рішення про повне припинення вогню та відведення військ до місця постійної дислокації", - повідомив Ташиєв журналістам у суботу.

"Ми переживаємо дуже скрутні часи, сталася трагедія. Сподіваємося, що ухвалені рішення, відображені в протоколі, виконуватимуться", - зазначив Ташиєв.

"З сьогоднішнього дня настане тиша, мир і спокій у наших країнах, особливо в прикордонних районах", - наголосив він.

За останніми даними, внаслідок конфлікту з киргизької сторони 166 осіб постраждали, 33 загинули. Серед загиблих - три киргизькі військовослужбовці. 1-2 травня в Киргизії оголошено днями національної жалоби.

Тривають переговори урядових делегацій з врегулювання ситуації на киргизько-таджицькому кордоні. Також два керівники прикордонних структур проводять переговори на території Таджикистану.

Жертвами конфлікту з боку Таджикистану стали від восьми до десяти громадян, понад 90 поранені, повідомили місцеві ЗМІ. Офіційних даних із Душанбе поки що немає.

Увечері в четвер сторони домовилися про припинення вогню, однак протягом п'ятниці в прикордонних районах виникали локальні перестрілки. У ніч на суботу інцидентів зафіксовано не було, проте в суботу вранці повідомлення про перестрілки почали надходити знову.

Також читайте: На кордоні з Таджикистаном поновилася перестрілка, - ЗМІ Киргизстану

кордон (4754) Киргизстан (145) Туркменістан (73) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+5
Без вмешательства РФ не обошлось. Накануне в Таджикистан приезжал Шойгу 26-27 апреля. Трудно сказать, что его туда привлекло, но он сам сказал, что из-за того, что США выводят из Афганистана свои войска, то он обеспокоен талибами. Ну если посмотреть на карту, то становится ясно, что эти страны ещё и лежат на "новом шелковом пути" . То есть это транзитные страны для товаров из Китая в ЕС в обход РФ. А учитывая события на Суэцком канале , россиян волнует транзит китайских товаров. А это огромные деньги. Если они и это потеряют после газа и нефти, то РФ вообще амбец.
Вот смотрите по карте, какие пути есть из Китая в ЕС: водный через Суэц, водный через Африку, водный через Северный морской путь, сухопутный через РФ, и сухопутный через Каспий.
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01.05.2021 16:18
+5
Ты своего деда уже прибил к палке?
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01.05.2021 16:44
+3
... и решили вломить кацапам.
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01.05.2021 15:40
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... и решили вломить кацапам.
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01.05.2021 15:40 Відповісти
ОБЕ страны члены ОДКБ.
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01.05.2021 15:41 Відповісти
китайцы им помогут - ну если шо
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01.05.2021 15:45 Відповісти
не на цапов ведь надееться)
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01.05.2021 15:46 Відповісти
Кому из них?
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01.05.2021 16:36 Відповісти
Що вони там не поділили? Єшака?
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01.05.2021 15:47 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/30/119822/bitva-za-vodu--konflikt-mezhdu-kyrgyzstanom-i-tadzhikistanom-eto-tolko-nachalo.shtml Между тем многие комментаторы обращают внимание на тот факт, что конфликт на границе возник почти сразу же, как в регионе побывал военный главарь России Шойгу
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01.05.2021 18:10 Відповісти
Чув про таке. Де козломорді-чекай біди.
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01.05.2021 19:20 Відповісти
Нацменам треба дякувати Львові Троцькому, який хотів щоб совети в Індію знайшли. А так би досі на віслюках їздили.
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01.05.2021 15:52 Відповісти
Вот в Турцию не зашли, и ничего.
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01.05.2021 16:26 Відповісти
Как договорились, без Минских соглашений?
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01.05.2021 16:03 Відповісти
Без вмешательства РФ не обошлось. Накануне в Таджикистан приезжал Шойгу 26-27 апреля. Трудно сказать, что его туда привлекло, но он сам сказал, что из-за того, что США выводят из Афганистана свои войска, то он обеспокоен талибами. Ну если посмотреть на карту, то становится ясно, что эти страны ещё и лежат на "новом шелковом пути" . То есть это транзитные страны для товаров из Китая в ЕС в обход РФ. А учитывая события на Суэцком канале , россиян волнует транзит китайских товаров. А это огромные деньги. Если они и это потеряют после газа и нефти, то РФ вообще амбец.
Вот смотрите по карте, какие пути есть из Китая в ЕС: водный через Суэц, водный через Африку, водный через Северный морской путь, сухопутный через РФ, и сухопутный через Каспий.
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01.05.2021 16:18 Відповісти
Так что двумя неделями не обойдется. Боюсь, будет новый Карабах, вернее Баткен.
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01.05.2021 16:32 Відповісти
В мире столько всего происходит, а Украина как обычно зациклена на постсовке.
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01.05.2021 16:37 Відповісти
Ты своего деда уже прибил к палке?
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01.05.2021 16:44 Відповісти
Where in the States are you from?
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01.05.2021 18:03 Відповісти
Если товарищи в Кашмире начнут выяснять отношения,
это будет куда более захватывающе.
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01.05.2021 16:41 Відповісти
Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

відвівши з лінії вогню всі танки(один)
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01.05.2021 16:47 Відповісти
Еще ни разу войны не начинались из-за одной видеокамеры.Дикари-с.
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01.05.2021 17:56 Відповісти
 
 