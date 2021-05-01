Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

Глава Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Камчибек Ташиєв і глава ДКНБ Таджикистану Саймумін Ятімов за підсумками зустрічі у Баткенській області підписали протокол про припинення вогню на прикордонній території.

Про це Ташиєв повідомив журналістам в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми у складі державної делегації з демаркації і делімітації кордону ухвалили протокол, що складається з чотирьох пунктів. Ухвалили рішення про повне припинення вогню та відведення військ до місця постійної дислокації", - повідомив Ташиєв журналістам у суботу.

"Ми переживаємо дуже скрутні часи, сталася трагедія. Сподіваємося, що ухвалені рішення, відображені в протоколі, виконуватимуться", - зазначив Ташиєв.

"З сьогоднішнього дня настане тиша, мир і спокій у наших країнах, особливо в прикордонних районах", - наголосив він.

За останніми даними, внаслідок конфлікту з киргизької сторони 166 осіб постраждали, 33 загинули. Серед загиблих - три киргизькі військовослужбовці. 1-2 травня в Киргизії оголошено днями національної жалоби.

Тривають переговори урядових делегацій з врегулювання ситуації на киргизько-таджицькому кордоні. Також два керівники прикордонних структур проводять переговори на території Таджикистану.

Жертвами конфлікту з боку Таджикистану стали від восьми до десяти громадян, понад 90 поранені, повідомили місцеві ЗМІ. Офіційних даних із Душанбе поки що немає.

Увечері в четвер сторони домовилися про припинення вогню, однак протягом п'ятниці в прикордонних районах виникали локальні перестрілки. У ніч на суботу інцидентів зафіксовано не було, проте в суботу вранці повідомлення про перестрілки почали надходити знову.

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