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Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.

Об этом Ташиев сообщил журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы в составе государственной делегации по демаркации и делимитации границы приняли протокол, состоящий из четырех пунктов. Приняли решение о полном прекращении огня и отвода войск к месту постоянной дислокации", - отметил Ташиев.

"Мы переживаем очень трудные времена, произошла трагедия. Надеемся, что принятые решения, отраженные в протоколе, будут исполнятся", - заявил Ташиев.

"С сегодняшнего дня наступит тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе с Таджикистаном возобновилась перестрелка, - СМИ Кыргызстана

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Также два руководителя пограничных структур проводят переговоры на территории Таджикистана.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако в субботу утром сообщения о перестрелках стали поступать вновь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе техники

граница (5260) Кыргызстан (260) Туркменистан (119) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+5
Без вмешательства РФ не обошлось. Накануне в Таджикистан приезжал Шойгу 26-27 апреля. Трудно сказать, что его туда привлекло, но он сам сказал, что из-за того, что США выводят из Афганистана свои войска, то он обеспокоен талибами. Ну если посмотреть на карту, то становится ясно, что эти страны ещё и лежат на "новом шелковом пути" . То есть это транзитные страны для товаров из Китая в ЕС в обход РФ. А учитывая события на Суэцком канале , россиян волнует транзит китайских товаров. А это огромные деньги. Если они и это потеряют после газа и нефти, то РФ вообще амбец.
Вот смотрите по карте, какие пути есть из Китая в ЕС: водный через Суэц, водный через Африку, водный через Северный морской путь, сухопутный через РФ, и сухопутный через Каспий.
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01.05.2021 16:18
+5
Ты своего деда уже прибил к палке?
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01.05.2021 16:44
+3
... и решили вломить кацапам.
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01.05.2021 15:40
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Правила форума Совет форумчан
... и решили вломить кацапам.
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01.05.2021 15:40 Ответить
ОБЕ страны члены ОДКБ.
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01.05.2021 15:41 Ответить
китайцы им помогут - ну если шо
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01.05.2021 15:45 Ответить
не на цапов ведь надееться)
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01.05.2021 15:46 Ответить
Кому из них?
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01.05.2021 16:36 Ответить
Що вони там не поділили? Єшака?
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01.05.2021 15:47 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/30/119822/bitva-za-vodu--konflikt-mezhdu-kyrgyzstanom-i-tadzhikistanom-eto-tolko-nachalo.shtml Между тем многие комментаторы обращают внимание на тот факт, что конфликт на границе возник почти сразу же, как в регионе побывал военный главарь России Шойгу
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01.05.2021 18:10 Ответить
Чув про таке. Де козломорді-чекай біди.
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01.05.2021 19:20 Ответить
Нацменам треба дякувати Львові Троцькому, який хотів щоб совети в Індію знайшли. А так би досі на віслюках їздили.
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01.05.2021 15:52 Ответить
Вот в Турцию не зашли, и ничего.
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01.05.2021 16:26 Ответить
Как договорились, без Минских соглашений?
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01.05.2021 16:03 Ответить
Без вмешательства РФ не обошлось. Накануне в Таджикистан приезжал Шойгу 26-27 апреля. Трудно сказать, что его туда привлекло, но он сам сказал, что из-за того, что США выводят из Афганистана свои войска, то он обеспокоен талибами. Ну если посмотреть на карту, то становится ясно, что эти страны ещё и лежат на "новом шелковом пути" . То есть это транзитные страны для товаров из Китая в ЕС в обход РФ. А учитывая события на Суэцком канале , россиян волнует транзит китайских товаров. А это огромные деньги. Если они и это потеряют после газа и нефти, то РФ вообще амбец.
Вот смотрите по карте, какие пути есть из Китая в ЕС: водный через Суэц, водный через Африку, водный через Северный морской путь, сухопутный через РФ, и сухопутный через Каспий.
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01.05.2021 16:18 Ответить
Так что двумя неделями не обойдется. Боюсь, будет новый Карабах, вернее Баткен.
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01.05.2021 16:32 Ответить
В мире столько всего происходит, а Украина как обычно зациклена на постсовке.
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01.05.2021 16:37 Ответить
Ты своего деда уже прибил к палке?
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01.05.2021 16:44 Ответить
Where in the States are you from?
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01.05.2021 18:03 Ответить
Если товарищи в Кашмире начнут выяснять отношения,
это будет куда более захватывающе.
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01.05.2021 16:41 Ответить
Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

відвівши з лінії вогню всі танки(один)
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01.05.2021 16:47 Ответить
Еще ни разу войны не начинались из-за одной видеокамеры.Дикари-с.
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01.05.2021 17:56 Ответить
 
 