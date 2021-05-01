Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.

Об этом Ташиев сообщил журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы в составе государственной делегации по демаркации и делимитации границы приняли протокол, состоящий из четырех пунктов. Приняли решение о полном прекращении огня и отвода войск к месту постоянной дислокации", - отметил Ташиев.

"Мы переживаем очень трудные времена, произошла трагедия. Надеемся, что принятые решения, отраженные в протоколе, будут исполнятся", - заявил Ташиев.

"С сегодняшнего дня наступит тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", - подчеркнул он.

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По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Также два руководителя пограничных структур проводят переговоры на территории Таджикистана.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако в субботу утром сообщения о перестрелках стали поступать вновь.

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