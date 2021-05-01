Затверджено кандидата на посаду глави місії України при НАТО, - Кулеба

Кандидата на посаду глави місії України при НАТО затверджено, і Міністерство закордонних справ України працює над його відправкою в Брюссель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" в суботу.

"Кандидат є, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла", - сказав Кулеба

Він підкреслив, що Офіс президента України "не гальмував це питання".

"Довго ця історія тривала, бо був особистий певний людський фактор. Були різні кандидати, які намагалися обійняти цю посаду, але, на мою думку і на думку президента, вони не відповідали цим вимогам, тому їх теж треба було "відсунути" від цієї перспективи. Та я можу запевнити, що ні МЗС, ні президент України жодним чином не гальмували цей процес. Нам необхідний посол при НАТО. Я дуже незадоволений тим, що це зайняло стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення", - додав Кулеба.

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