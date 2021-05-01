УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5201 відвідувач онлайн
Новини Україна-НАТО
4 494 34

Затверджено кандидата на посаду глави місії України при НАТО, - Кулеба

Затверджено кандидата на посаду глави місії України при НАТО, - Кулеба

Кандидата на посаду глави місії України при НАТО затверджено, і Міністерство закордонних справ України працює над його відправкою в Брюссель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" в суботу.

"Кандидат є, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла", - сказав Кулеба

Він підкреслив, що Офіс президента України "не гальмував це питання".

"Довго ця історія тривала, бо був особистий певний людський фактор. Були різні кандидати, які намагалися обійняти цю посаду, але, на мою думку і на думку президента, вони  не відповідали цим вимогам, тому їх теж треба було "відсунути" від цієї перспективи. Та я можу запевнити, що ні МЗС, ні президент України жодним чином не гальмували цей процес. Нам необхідний посол при НАТО. Я дуже незадоволений тим, що це зайняло стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення", - додав Кулеба.

Читайте також: Україна вступить у НАТО раніше, ніж в ЄС, - литовський депутат Павіліоніс

Автор: 

місія (90) НАТО (6429) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Утвержден кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4171
показати весь коментар
01.05.2021 17:51
+9
Ну і ху із ???))))
показати весь коментар
01.05.2021 17:39
+9
Базу НАТО в кожну ХАТУ!!!!!
показати весь коментар
01.05.2021 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤡
показати весь коментар
01.05.2021 17:38 Відповісти
-- миссия Мессии...
показати весь коментар
01.05.2021 17:39 Відповісти
Ну і ху із ???))))
показати весь коментар
01.05.2021 17:39 Відповісти
их тоже надо было "отодвинуть" от этой перспективы.

-- придвинутый...
показати весь коментар
01.05.2021 17:42 Відповісти
мабуть шуфрічь?
показати весь коментар
01.05.2021 17:46 Відповісти
Генітальний науКівець !!!)))
показати весь коментар
01.05.2021 17:48 Відповісти
Гандидат ноук
показати весь коментар
01.05.2021 22:02 Відповісти
Утвержден кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4171
показати весь коментар
01.05.2021 17:51 Відповісти
або хтось іх тих опзж
показати весь коментар
01.05.2021 18:11 Відповісти
Базу НАТО в кожну ХАТУ!!!!!
показати весь коментар
01.05.2021 17:50 Відповісти
Ермак, Деркач, Сивоха, Фокин - "достойные" будут кандидаты для переговоров с НАТО. Или все-таки Мендель Будет своя "рабочая сосна" переговоры с альянсом делать
Затверджено кандидата на посаду глави місії України при НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 968
показати весь коментар
01.05.2021 17:56 Відповісти
Ви забули "мері попінс"
показати весь коментар
01.05.2021 18:25 Відповісти
Киву что ли отправили или Шуфлича?..оба от науки и оба одного примерно уровня.. ....
показати весь коментар
01.05.2021 18:03 Відповісти
Имя его не известно -- подвиг его бесполезен!
показати весь коментар
01.05.2021 18:05 Відповісти
в НАТу не вступить! - вот такая стоит задача -
показати весь коментар
01.05.2021 18:14 Відповісти
На следующей неделе Госсекретарь США Энтони Блинкенко приезжает на ковер к Зелемойскому...,Зеля будет песочить США и Байдена по полному тарифу...
показати весь коментар
01.05.2021 18:12 Відповісти
Головне питання до Блінкіненко--Чому Україна досі не в НАТО? !!!!))))
показати весь коментар
01.05.2021 18:17 Відповісти
Бо маємо країну Україну,але ,на жаль,не маємо держави України !!)))
показати весь коментар
01.05.2021 19:49 Відповісти
Если Зеля встретится с Путлером 555 раз,война закончится,зуб даю...
показати весь коментар
01.05.2021 18:14 Відповісти
В Болгарии пойман полковник болгарских спецслужб,работавший на РАБссию,вместе с ним арестовапно еще 5 болгарских граждан помогавших Боширову и Петрову взрывать военные склады,,,когда то же сделает Украина?Взрывов было 5....Зеля Ау?
показати весь коментар
01.05.2021 18:18 Відповісти
Если в Украине, станет в итоге, как в Болгарии -- то все жертвы станут ещё более напрасными, чем сейчас...
...там щас крамолый пророссийский стрём и жах... ...фу, блин -- напомнился позапрошлый год с отпуском в Болгарии... -- чур меня! *)
показати весь коментар
01.05.2021 18:25 Відповісти
Уж лучше вы к нам... (с) *)
показати весь коментар
01.05.2021 19:27 Відповісти
Так шо нужно сделать, можно поконкретнее? Тоже поймать полковника?
показати весь коментар
01.05.2021 21:28 Відповісти
Мендельвошка сказала что Зеля лучший президент Мира
показати весь коментар
01.05.2021 18:23 Відповісти
Русскага мира
показати весь коментар
01.05.2021 22:03 Відповісти
Поки кацап в с...ку не клюнув, то плісняві не зашевелилися.
Не гальмували вони... ну-ну.
показати весь коментар
01.05.2021 18:55 Відповісти
Не тягни резину!:- ким був у кварталі???
показати весь коментар
01.05.2021 19:01 Відповісти
"я очень недоволен тем, что это заняло столько времени," так "зе" власть и растягивала это времья сознательно не назначая главу украинской миссии при НАТО, одни словом "зевредители"
показати весь коментар
01.05.2021 19:28 Відповісти
Та не поспішайте. (сарказм)
показати весь коментар
01.05.2021 20:06 Відповісти
Не прошло и два года, как зеленые раздуплились ... И че это мы не в НАтО, нужно спросить у Байдена....😂
показати весь коментар
01.05.2021 23:08 Відповісти
 
 