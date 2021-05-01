Утвержден кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО, - Кулеба

Кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО утвержден, и Министерство иностранных дел Украины работает над его отправкой в Брюссель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода" в субботу.

"Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал Кулеба

Он подчеркнул, что Офис президента Украины "не тормозил этот вопрос".

"Долго эта история длилась, потому что был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по мнению моему и по мнению президента, не отвечали они этим требованиям, потому их тоже надо было "отодвинуть" от этой перспективы. Но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никоим образом не тормозили этот процесс. Нам необходим посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы двигаемся максимально быстро вперед к назначению", - добавил Кулеба.

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