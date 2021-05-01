РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7321 посетитель онлайн
Новости Украина - НАТО
4 494 34

Утвержден кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО, - Кулеба

Утвержден кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО, - Кулеба

Кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО утвержден, и Министерство иностранных дел Украины работает над его отправкой в Брюссель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Радио Свобода" в субботу.

"Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал Кулеба 

Он подчеркнул, что Офис президента Украины "не тормозил этот вопрос".

"Долго эта история длилась, потому что был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по мнению моему и по мнению президента, не отвечали они этим требованиям, потому их тоже надо было "отодвинуть" от этой перспективы. Но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никоим образом не тормозили этот процесс. Нам необходим посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы двигаемся максимально быстро вперед к назначению", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - литовский депутат Павилионис

миссия (141) НАТО (9968) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Утвержден кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4171
показать весь комментарий
01.05.2021 17:51
+9
Ну і ху із ???))))
показать весь комментарий
01.05.2021 17:39
+9
Базу НАТО в кожну ХАТУ!!!!!
показать весь комментарий
01.05.2021 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤡
показать весь комментарий
01.05.2021 17:38 Ответить
-- миссия Мессии...
показать весь комментарий
01.05.2021 17:39 Ответить
Ну і ху із ???))))
показать весь комментарий
01.05.2021 17:39 Ответить
их тоже надо было "отодвинуть" от этой перспективы.

-- придвинутый...
показать весь комментарий
01.05.2021 17:42 Ответить
мабуть шуфрічь?
показать весь комментарий
01.05.2021 17:46 Ответить
Генітальний науКівець !!!)))
показать весь комментарий
01.05.2021 17:48 Ответить
Гандидат ноук
показать весь комментарий
01.05.2021 22:02 Ответить
Утвержден кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4171
показать весь комментарий
01.05.2021 17:51 Ответить
або хтось іх тих опзж
показать весь комментарий
01.05.2021 18:11 Ответить
Базу НАТО в кожну ХАТУ!!!!!
показать весь комментарий
01.05.2021 17:50 Ответить
Ермак, Деркач, Сивоха, Фокин - "достойные" будут кандидаты для переговоров с НАТО. Или все-таки Мендель Будет своя "рабочая сосна" переговоры с альянсом делать
Затверджено кандидата на посаду глави місії України при НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 968
показать весь комментарий
01.05.2021 17:56 Ответить
Ви забули "мері попінс"
показать весь комментарий
01.05.2021 18:25 Ответить
Киву что ли отправили или Шуфлича?..оба от науки и оба одного примерно уровня.. ....
показать весь комментарий
01.05.2021 18:03 Ответить
Имя его не известно -- подвиг его бесполезен!
показать весь комментарий
01.05.2021 18:05 Ответить
в НАТу не вступить! - вот такая стоит задача -
показать весь комментарий
01.05.2021 18:14 Ответить
На следующей неделе Госсекретарь США Энтони Блинкенко приезжает на ковер к Зелемойскому...,Зеля будет песочить США и Байдена по полному тарифу...
показать весь комментарий
01.05.2021 18:12 Ответить
Головне питання до Блінкіненко--Чому Україна досі не в НАТО? !!!!))))
показать весь комментарий
01.05.2021 18:17 Ответить
Бо маємо країну Україну,але ,на жаль,не маємо держави України !!)))
показать весь комментарий
01.05.2021 19:49 Ответить
Если Зеля встретится с Путлером 555 раз,война закончится,зуб даю...
показать весь комментарий
01.05.2021 18:14 Ответить
В Болгарии пойман полковник болгарских спецслужб,работавший на РАБссию,вместе с ним арестовапно еще 5 болгарских граждан помогавших Боширову и Петрову взрывать военные склады,,,когда то же сделает Украина?Взрывов было 5....Зеля Ау?
показать весь комментарий
01.05.2021 18:18 Ответить
Если в Украине, станет в итоге, как в Болгарии -- то все жертвы станут ещё более напрасными, чем сейчас...
...там щас крамолый пророссийский стрём и жах... ...фу, блин -- напомнился позапрошлый год с отпуском в Болгарии... -- чур меня! *)
показать весь комментарий
01.05.2021 18:25 Ответить
Уж лучше вы к нам... (с) *)
показать весь комментарий
01.05.2021 19:27 Ответить
Так шо нужно сделать, можно поконкретнее? Тоже поймать полковника?
показать весь комментарий
01.05.2021 21:28 Ответить
Мендельвошка сказала что Зеля лучший президент Мира
показать весь комментарий
01.05.2021 18:23 Ответить
Русскага мира
показать весь комментарий
01.05.2021 22:03 Ответить
Поки кацап в с...ку не клюнув, то плісняві не зашевелилися.
Не гальмували вони... ну-ну.
показать весь комментарий
01.05.2021 18:55 Ответить
Не тягни резину!:- ким був у кварталі???
показать весь комментарий
01.05.2021 19:01 Ответить
"я очень недоволен тем, что это заняло столько времени," так "зе" власть и растягивала это времья сознательно не назначая главу украинской миссии при НАТО, одни словом "зевредители"
показать весь комментарий
01.05.2021 19:28 Ответить
Та не поспішайте. (сарказм)
показать весь комментарий
01.05.2021 20:06 Ответить
Не прошло и два года, как зеленые раздуплились ... И че это мы не в НАтО, нужно спросить у Байдена....😂
показать весь комментарий
01.05.2021 23:08 Ответить
 
 