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Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - литовский депутат Павилионис

Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - литовский депутат Павилионис

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС. Максимальный срок для этого - 15 лет.

Об этом курировавший процесс вступления Литвы в ЕС Павилионис заявил в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Я всегда говорю своим друзьям украинцам и грузинам, что до конца моей жизни я хочу это сделать с Украиной, Молдовой и Грузией, чтобы вы вступили в ЕС, и мы это сделаем. А что касается НАТО, это может быть даже быстрее", - считает литовский депутат.

Он пояснил, что видит шанс для быстрого вступления Украины в НАТО в президентстве Джо Байдена.

"Я просто вижу нынешнюю реальность. Администрация Байдена - это большой шанс для Украины, который нельзя упускать. Надо работать каждый день, чтобы его использовать. Вы - фронтовая линия между демократией и автократией, которая действует на нервы не только вам, не только нам, но и многим европейским странам и США", - сказал Павилионис.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задача-минимум - переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году, - литовский депутат Павилионис

Он добавил, что условием вступления Украины в НАТО будет отказ от применения ст. 5 Вашингтонского договора, предусматривающей, что в случае нападения на одного из членов Альянса все страны-союзники становятся на его защиту.

"Я думаю, (невозможность задействовать пятую статью. - Ред.) будет очень ясно обусловлена как условие вашего вступления", – сказал Павилионис.

Также на Цензор.НЕТ: Членство Украины в ЕС и НАТО не из "области фантастики", - Кулеба

При этом он подчеркнул, что, если Украина присоединится к Альянсу, конфликтом с Россией займется уже НАТО.

"Это будет совместный конфликт. Не вы одни будете его решать и не Германия с Францией, а весь Альянс. Произойдет то, чего сейчас хочет Зеленский – другие страны включатся. Ваш конфликт будет обсуждаться каждый день в Брюсселе, в совете НАТО, а там и мозгов, и сил, и инструментов, поверьте, очень много, чтобы Россия понемногу отступила", – отметил литовский парламентарий.

Он убежден, что при таком сценарии Россия "отступит даже до того, как Украина окончательно вступит в Альянс".

Автор: 

Литва (2447) НАТО (9968) членство в НАТО (1507)


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Топ комментарии
+19
Дякую, справжні друзі.
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30.04.2021 19:58
+15
СУПЕР !
НУЖНО всделать ВСЁ для этого !!!!
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30.04.2021 19:57
+12
Логично
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30.04.2021 19:57
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30.04.2021 19:57 Ответить
СУПЕР !
НУЖНО всделать ВСЁ для этого !!!!
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30.04.2021 19:57 Ответить
Кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s ВОТ полное видео интервью !
https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s
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30.04.2021 19:59 Ответить
Дякую, справжні друзі.
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30.04.2021 19:58 Ответить
...шо б куда-то вступить, надо откуда-то выступить...
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30.04.2021 20:01 Ответить
Ты видео смотрел !? Не мели чушь - а посмотри видео.. https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s
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30.04.2021 20:04 Ответить
...там кто -- литовский депутат?
Я лучше немецких послухаю...
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30.04.2021 20:05 Ответить
Ты https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s видео для начала посмотри ! Там об ЭТОМ КОНКРЕТНО рассказано! Что НЕТ такого условия - для вступления в НАТО !
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30.04.2021 20:11 Ответить
Вступим ещё при Зеле.
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30.04.2021 20:09 Ответить
Тогда я этого членограя прощу! )
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30.04.2021 20:14 Ответить
-- тогда и НАТО не постреляет...*)
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30.04.2021 20:24 Ответить
Схїоже і в Лієтуве є зебілоїди !!!)))
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30.04.2021 20:10 Ответить
А перед носом беспризорной бензоколонки должно висеть вялое *****...
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30.04.2021 20:32 Ответить
Мы фактически уже в НАТО.
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30.04.2021 20:18 Ответить
или 51м штатом США
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30.04.2021 20:19 Ответить
Обои полетим! (с) *)
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30.04.2021 20:26 Ответить
Вы, мордва тупорылая, всегда в пролёте
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30.04.2021 22:44 Ответить
Я что-то не понял его слова. Зачем тогда вступать в НАТО, если отменят пятую статью? Или он имел ввиду, что в случае вступления нашей страны в НАТО, пятая статья не будет официально распространятся именно на нынешний конфликт с рашкой, так как он начался раньше, чем Украина вступила в НАТО?
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30.04.2021 20:26 Ответить
Он не для понимания, а по-понятиям вещает...
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30.04.2021 20:29 Ответить
В Европе по понятиям вещает одна фрау Риббентроп.
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30.04.2021 20:34 Ответить
Наша Доярочка -- шо скажет -- то и понятно, шо возразить нечего... -- разве что, Грышка против...*)
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30.04.2021 20:38 Ответить
Вашей доярочке говорить, шо дураку с горы скатиться, а делать она будет то, што скажет старый, добрый дядюшка Сэм...
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30.04.2021 21:11 Ответить
Ты нам потом про нас расскажешь -- как дядюшку Сэма удобрять закончишь...*)
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30.04.2021 21:13 Ответить
Ну, ты себя-то к гансам не причисляй потому, што ты как был совком, таким ты и остался. Это первое.
Второе: про гансов, дармоедов, уже рассказал план Маршала в прошлом веке, мне добавить нечего.
Единственное што мне хотелось бы от тебя, совка, узнать так это как и сколько "удобряли" дядюшку Сэма твои нынешние соотечественники и как быстро они избавились от волдырей на языках ???
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30.04.2021 21:29 Ответить
Вам, расскажешь? Кому это вам? Позвольте поинтересоваться. Совковому говну?
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30.04.2021 22:45 Ответить
Слышь, друже, а почему тебя так жестко спамят? Ты ведь совершенно честен и без всяких закидонов, типа моих, с матерщиной. Вытащить тебя из спама возможно только на минуты, не более. Странно, как по мне...
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30.04.2021 20:38 Ответить
-- это нормально...

За дело спамят -- за Правое! *)
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30.04.2021 20:40 Ответить
Да??? Ну, ладно. Хотя- странно. Очень даже странно мне сие.
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30.04.2021 20:41 Ответить
А чего ты меня спрашиваешь? -- самолайками и самоспамами я не грешу...*)
Может спамщику мне ответить нечего, а обратить на себя внимание хочется? -- мне пофиг...
Но люди меня читают -- много людей. И отвечают -- по-разному... ...но, то ж люди, а не кнопки...*)
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30.04.2021 20:52 Ответить
Ну, да... ладно. Хотя, ранее- я такого не замечал.
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30.04.2021 20:53 Ответить
Чем дальше в лес, тем ближе немцы...*)
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30.04.2021 20:56 Ответить
Тебя идиота читают? Люди?
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30.04.2021 22:47 Ответить
5 статья говорит об участии в боевых действиях.... Но если ты в НАТО и даже временно БЕЗ 5 статьи, то у тебя будут ВСЕ ресурсы НАТО ( кроме живой силы этих стран ) для участия в боях. А также все политические и экономические рычаги !
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30.04.2021 22:07 Ответить
Мається на увазі (ймовірно), що не всі країни НАТО будуть приймати пряму участь в конфлікті. Ну наприклад Німеччина. Але вона зможе постачати зброю. Це прийнятний варіант.
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30.04.2021 22:55 Ответить
15 лет, да? Хорошо быть политиком. Хорошо болтать всё что угодно... Никогда не забуду этого своего капитана-пакистанца. Он- всё верно предсказал, 10 мая 2014-го года. Он сказал так, этот подданный Канады, пакистанец, сбежавший из страны в декабре 1978-го: "Андреа, за вас взялась Америка. Потому всё у вас- надолго, лет на 15, как минимум. Ты же видишь, что в моем Пакистане не видно просвета. И- я его уже не увижу"(с).
Он- Гений! Я- тоже не увижу... Это мне- уже очевидно...
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30.04.2021 20:32 Ответить
что-то не слышно от ЗЕ- команды слов благодарности ни Европарламенту , ни Конгрессу США ни Сейму Литвы ...
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30.04.2021 20:52 Ответить
только нужно еще 128 реформ и самое главное- поднять тарифы в 100раз
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30.04.2021 21:02 Ответить
НАТО в кожну Хату,а хмырям Путлера санкции до Небес Господних...
В офисе Руди Джулиани и в квартире прошли обыски,братан Трампа попал по полной....,есть подозрение что Джулиани связан с дЕрмаком,Прокуратура США это вам не Басманный Суд на РАБссиянском концлагере...
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30.04.2021 21:07 Ответить
Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - литовский депутат Павилионис - Цензор.НЕТ 6995
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30.04.2021 21:13 Ответить
приблизительно так с Балтиискими странами было - сначало в NATO потом ЕС, правда по времени промежуток почти никакой.
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30.04.2021 21:18 Ответить
От тогда я напьюсь...
И насру на ворота посольства запоребья...)))
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30.04.2021 21:34 Ответить
Etot bil glavni sovetnik kogda Litva vstupala v ES.Bil ambasadorom v statax.Umejet 6 jazykov krome litovskogo
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30.04.2021 21:38 Ответить
Jazyk angliski,nemecki,francuzki,italjanski,ruski on znajet
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30.04.2021 21:42 Ответить
мы куда то вступим...но куда я и сам не знаю...
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30.04.2021 21:43 Ответить
Вы, кто это вы? Если это вы, то для вас плохие новости
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30.04.2021 22:48 Ответить
Вы, это мы - Украина, и мы 100% не вступим ни в нато ни в евросоюз, покуда то насрато и говносоюз не перестанут сраться перед говноросией...
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24.05.2021 13:25 Ответить
как отстала Украина от Румынии
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30.04.2021 22:25 Ответить
Фигня всё это. .Главная миссия НАТО - защита всех членов. А тут.. Вроде как в НАТО но защищайтесь сами.. Они просто умывают руки. .Чтобы научится обращаться с оружием что пойдет от НАТО ( не факт что пойдет именно то что нужно УКРАИНЕ ) тоже нужно время .А во время агрессии нужно уже быть обученным Но, пока агрессии не будет не будет и оружия)) Нас уже с Будапештским обвели вокруг пальца ))) Это попытка № 2.
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30.04.2021 22:32 Ответить
Якщо на саміті НАТО влітку 2021 року (точна дата ще не відома) дадуть Україні ПДЧ то можна буде говорити про якусь дату вступу в НАТО. Це за умови, що путін не підкупить Меркель, як у 2008 році і Макрона (у 2008 був Олланд) і вони не заблокують ПДЧ. І не забуваємо, що у нас під боком є вірний друг путіна Угорщина, яка готова щомиті всадити ніж у спину Україні. Крім того є ще Нідерланди, які на випадок чого, проведуть місцевий референдум про заборону ПДЧ Україні, як вже було з Асоціацією. Купити "чесних" голландських бюргерів у кремлівського вбивці грошей вистачить.
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30.04.2021 22:33 Ответить
 
 