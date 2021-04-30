Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - литовский депутат Павилионис

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС. Максимальный срок для этого - 15 лет.

Об этом курировавший процесс вступления Литвы в ЕС Павилионис заявил в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Я всегда говорю своим друзьям украинцам и грузинам, что до конца моей жизни я хочу это сделать с Украиной, Молдовой и Грузией, чтобы вы вступили в ЕС, и мы это сделаем. А что касается НАТО, это может быть даже быстрее", - считает литовский депутат.

Он пояснил, что видит шанс для быстрого вступления Украины в НАТО в президентстве Джо Байдена.

"Я просто вижу нынешнюю реальность. Администрация Байдена - это большой шанс для Украины, который нельзя упускать. Надо работать каждый день, чтобы его использовать. Вы - фронтовая линия между демократией и автократией, которая действует на нервы не только вам, не только нам, но и многим европейским странам и США", - сказал Павилионис.

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Он добавил, что условием вступления Украины в НАТО будет отказ от применения ст. 5 Вашингтонского договора, предусматривающей, что в случае нападения на одного из членов Альянса все страны-союзники становятся на его защиту.

"Я думаю, (невозможность задействовать пятую статью. - Ред.) будет очень ясно обусловлена как условие вашего вступления", – сказал Павилионис.

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При этом он подчеркнул, что, если Украина присоединится к Альянсу, конфликтом с Россией займется уже НАТО.

"Это будет совместный конфликт. Не вы одни будете его решать и не Германия с Францией, а весь Альянс. Произойдет то, чего сейчас хочет Зеленский – другие страны включатся. Ваш конфликт будет обсуждаться каждый день в Брюсселе, в совете НАТО, а там и мозгов, и сил, и инструментов, поверьте, очень много, чтобы Россия понемногу отступила", – отметил литовский парламентарий.

Он убежден, что при таком сценарии Россия "отступит даже до того, как Украина окончательно вступит в Альянс".