УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5417 відвідувачів онлайн
Новини
3 814 53

Україна вступить у НАТО раніше, ніж в ЄС, - литовський депутат Павіліоніс

Україна вступить у НАТО раніше, ніж в ЄС, - литовський депутат Павіліоніс

Глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс вважає, що Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС. Максимальний термін для цього - 15 років.

Про це Павіліоніс, який курував процес вступу Литви до ЄС, заявив в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди кажу своїм друзям українцям і грузинам, що до кінця мого життя я хочу це зробити з Україною, Молдовою і Грузією, щоб ви вступили в ЄС, і ми це зробимо. А щодо НАТО це може бути навіть швидше", - вважає литовський депутат.

Він пояснив, що вбачає шанс для швидшого вступу України в НАТО у президентстві Джо Байдена.

"Я просто бачу нинішню реальність. Адміністрація Байдена - це великий шанс для України, який не можна упускати. Треба працювати кожен день, щоб його використовувати. Ви - фронтова лінія між демократією і автократією, яка діє на нерви не тільки вам, не тільки нам, а й багатьом європейським країнам і США", - сказав Павіліоніс.

Читайте також: Членство України в ЄС і НАТО не з "царини фантастики", - Кулеба

Він додав, що умовою вступу України в НАТО буде відмова від застосування ст. 5 Вашингтонського договору, яка передбачає, що в разі нападу на одного з членів Альянсу всі країни-союзники стають на його захист.

При цьому він підкреслив, що, якщо Україна приєднається до Альянсу, конфліктом із Росією займеться вже НАТО.

"Це буде спільний конфлікт. Не ви одні будете його вирішувати і не Німеччина з Францією, а весь Альянс. Відбудеться те, чого зараз хоче Зеленський - інші країни включаться. Ваш конфлікт буде обговорюватися кожен день у Брюсселі, в раді НАТО, а там і мізків, і сил, і інструментів, повірте, дуже багато, щоб Росія потроху відступила", - зазначив литовський парламентарій.

Він переконаний, що за такого сценарії Росія "відступить навіть до того, як Україна остаточно вступить до Альянсу".

Також читайте: Питання ПДЧ для України абсолютно легітимне, потрібен консенсус НАТО, - посол Франції де Понсен

Автор: 

Литва (2383) НАТО (6429) членство в НАТО (1716)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Дякую, справжні друзі.
показати весь коментар
30.04.2021 19:58
+15
СУПЕР !
НУЖНО всделать ВСЁ для этого !!!!
показати весь коментар
30.04.2021 19:57
+12
Логично
показати весь коментар
30.04.2021 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логично
показати весь коментар
30.04.2021 19:57 Відповісти
СУПЕР !
НУЖНО всделать ВСЁ для этого !!!!
показати весь коментар
30.04.2021 19:57 Відповісти
Кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s ВОТ полное видео интервью !
https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s
показати весь коментар
30.04.2021 19:59 Відповісти
Дякую, справжні друзі.
показати весь коментар
30.04.2021 19:58 Відповісти
...шо б куда-то вступить, надо откуда-то выступить...
показати весь коментар
30.04.2021 20:01 Відповісти
Ты видео смотрел !? Не мели чушь - а посмотри видео.. https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s
показати весь коментар
30.04.2021 20:04 Відповісти
...там кто -- литовский депутат?
Я лучше немецких послухаю...
показати весь коментар
30.04.2021 20:05 Відповісти
Ты https://www.youtube.com/watch?v=ESpaDOb9Ykw&t=56s видео для начала посмотри ! Там об ЭТОМ КОНКРЕТНО рассказано! Что НЕТ такого условия - для вступления в НАТО !
показати весь коментар
30.04.2021 20:11 Відповісти
Вступим ещё при Зеле.
показати весь коментар
30.04.2021 20:09 Відповісти
Тогда я этого членограя прощу! )
показати весь коментар
30.04.2021 20:14 Відповісти
-- тогда и НАТО не постреляет...*)
показати весь коментар
30.04.2021 20:24 Відповісти
Схїоже і в Лієтуве є зебілоїди !!!)))
показати весь коментар
30.04.2021 20:10 Відповісти
А перед носом беспризорной бензоколонки должно висеть вялое *****...
показати весь коментар
30.04.2021 20:32 Відповісти
Мы фактически уже в НАТО.
показати весь коментар
30.04.2021 20:18 Відповісти
или 51м штатом США
показати весь коментар
30.04.2021 20:19 Відповісти
Обои полетим! (с) *)
показати весь коментар
30.04.2021 20:26 Відповісти
Вы, мордва тупорылая, всегда в пролёте
показати весь коментар
30.04.2021 22:44 Відповісти
Я что-то не понял его слова. Зачем тогда вступать в НАТО, если отменят пятую статью? Или он имел ввиду, что в случае вступления нашей страны в НАТО, пятая статья не будет официально распространятся именно на нынешний конфликт с рашкой, так как он начался раньше, чем Украина вступила в НАТО?
показати весь коментар
30.04.2021 20:26 Відповісти
Он не для понимания, а по-понятиям вещает...
показати весь коментар
30.04.2021 20:29 Відповісти
В Европе по понятиям вещает одна фрау Риббентроп.
показати весь коментар
30.04.2021 20:34 Відповісти
Наша Доярочка -- шо скажет -- то и понятно, шо возразить нечего... -- разве что, Грышка против...*)
показати весь коментар
30.04.2021 20:38 Відповісти
Вашей доярочке говорить, шо дураку с горы скатиться, а делать она будет то, што скажет старый, добрый дядюшка Сэм...
показати весь коментар
30.04.2021 21:11 Відповісти
Ты нам потом про нас расскажешь -- как дядюшку Сэма удобрять закончишь...*)
показати весь коментар
30.04.2021 21:13 Відповісти
Ну, ты себя-то к гансам не причисляй потому, што ты как был совком, таким ты и остался. Это первое.
Второе: про гансов, дармоедов, уже рассказал план Маршала в прошлом веке, мне добавить нечего.
Единственное што мне хотелось бы от тебя, совка, узнать так это как и сколько "удобряли" дядюшку Сэма твои нынешние соотечественники и как быстро они избавились от волдырей на языках ???
показати весь коментар
30.04.2021 21:29 Відповісти
Вам, расскажешь? Кому это вам? Позвольте поинтересоваться. Совковому говну?
показати весь коментар
30.04.2021 22:45 Відповісти
Слышь, друже, а почему тебя так жестко спамят? Ты ведь совершенно честен и без всяких закидонов, типа моих, с матерщиной. Вытащить тебя из спама возможно только на минуты, не более. Странно, как по мне...
показати весь коментар
30.04.2021 20:38 Відповісти
-- это нормально...

За дело спамят -- за Правое! *)
показати весь коментар
30.04.2021 20:40 Відповісти
Да??? Ну, ладно. Хотя- странно. Очень даже странно мне сие.
показати весь коментар
30.04.2021 20:41 Відповісти
А чего ты меня спрашиваешь? -- самолайками и самоспамами я не грешу...*)
Может спамщику мне ответить нечего, а обратить на себя внимание хочется? -- мне пофиг...
Но люди меня читают -- много людей. И отвечают -- по-разному... ...но, то ж люди, а не кнопки...*)
показати весь коментар
30.04.2021 20:52 Відповісти
Ну, да... ладно. Хотя, ранее- я такого не замечал.
показати весь коментар
30.04.2021 20:53 Відповісти
Чем дальше в лес, тем ближе немцы...*)
показати весь коментар
30.04.2021 20:56 Відповісти
Тебя идиота читают? Люди?
показати весь коментар
30.04.2021 22:47 Відповісти
5 статья говорит об участии в боевых действиях.... Но если ты в НАТО и даже временно БЕЗ 5 статьи, то у тебя будут ВСЕ ресурсы НАТО ( кроме живой силы этих стран ) для участия в боях. А также все политические и экономические рычаги !
показати весь коментар
30.04.2021 22:07 Відповісти
Мається на увазі (ймовірно), що не всі країни НАТО будуть приймати пряму участь в конфлікті. Ну наприклад Німеччина. Але вона зможе постачати зброю. Це прийнятний варіант.
показати весь коментар
30.04.2021 22:55 Відповісти
15 лет, да? Хорошо быть политиком. Хорошо болтать всё что угодно... Никогда не забуду этого своего капитана-пакистанца. Он- всё верно предсказал, 10 мая 2014-го года. Он сказал так, этот подданный Канады, пакистанец, сбежавший из страны в декабре 1978-го: "Андреа, за вас взялась Америка. Потому всё у вас- надолго, лет на 15, как минимум. Ты же видишь, что в моем Пакистане не видно просвета. И- я его уже не увижу"(с).
Он- Гений! Я- тоже не увижу... Это мне- уже очевидно...
показати весь коментар
30.04.2021 20:32 Відповісти
что-то не слышно от ЗЕ- команды слов благодарности ни Европарламенту , ни Конгрессу США ни Сейму Литвы ...
показати весь коментар
30.04.2021 20:52 Відповісти
только нужно еще 128 реформ и самое главное- поднять тарифы в 100раз
показати весь коментар
30.04.2021 21:02 Відповісти
НАТО в кожну Хату,а хмырям Путлера санкции до Небес Господних...
В офисе Руди Джулиани и в квартире прошли обыски,братан Трампа попал по полной....,есть подозрение что Джулиани связан с дЕрмаком,Прокуратура США это вам не Басманный Суд на РАБссиянском концлагере...
показати весь коментар
30.04.2021 21:07 Відповісти
Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - литовский депутат Павилионис - Цензор.НЕТ 6995
показати весь коментар
30.04.2021 21:13 Відповісти
приблизительно так с Балтиискими странами было - сначало в NATO потом ЕС, правда по времени промежуток почти никакой.
показати весь коментар
30.04.2021 21:18 Відповісти
От тогда я напьюсь...
И насру на ворота посольства запоребья...)))
показати весь коментар
30.04.2021 21:34 Відповісти
Etot bil glavni sovetnik kogda Litva vstupala v ES.Bil ambasadorom v statax.Umejet 6 jazykov krome litovskogo
показати весь коментар
30.04.2021 21:38 Відповісти
Jazyk angliski,nemecki,francuzki,italjanski,ruski on znajet
показати весь коментар
30.04.2021 21:42 Відповісти
мы куда то вступим...но куда я и сам не знаю...
показати весь коментар
30.04.2021 21:43 Відповісти
Вы, кто это вы? Если это вы, то для вас плохие новости
показати весь коментар
30.04.2021 22:48 Відповісти
Вы, это мы - Украина, и мы 100% не вступим ни в нато ни в евросоюз, покуда то насрато и говносоюз не перестанут сраться перед говноросией...
показати весь коментар
24.05.2021 13:25 Відповісти
как отстала Украина от Румынии
показати весь коментар
30.04.2021 22:25 Відповісти
Фигня всё это. .Главная миссия НАТО - защита всех членов. А тут.. Вроде как в НАТО но защищайтесь сами.. Они просто умывают руки. .Чтобы научится обращаться с оружием что пойдет от НАТО ( не факт что пойдет именно то что нужно УКРАИНЕ ) тоже нужно время .А во время агрессии нужно уже быть обученным Но, пока агрессии не будет не будет и оружия)) Нас уже с Будапештским обвели вокруг пальца ))) Это попытка № 2.
показати весь коментар
30.04.2021 22:32 Відповісти
Якщо на саміті НАТО влітку 2021 року (точна дата ще не відома) дадуть Україні ПДЧ то можна буде говорити про якусь дату вступу в НАТО. Це за умови, що путін не підкупить Меркель, як у 2008 році і Макрона (у 2008 був Олланд) і вони не заблокують ПДЧ. І не забуваємо, що у нас під боком є вірний друг путіна Угорщина, яка готова щомиті всадити ніж у спину Україні. Крім того є ще Нідерланди, які на випадок чого, проведуть місцевий референдум про заборону ПДЧ Україні, як вже було з Асоціацією. Купити "чесних" голландських бюргерів у кремлівського вбивці грошей вистачить.
показати весь коментар
30.04.2021 22:33 Відповісти
 
 