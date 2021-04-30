Україна вступить у НАТО раніше, ніж в ЄС, - литовський депутат Павіліоніс

Глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс вважає, що Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС. Максимальний термін для цього - 15 років.

Про це Павіліоніс, який курував процес вступу Литви до ЄС, заявив в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди кажу своїм друзям українцям і грузинам, що до кінця мого життя я хочу це зробити з Україною, Молдовою і Грузією, щоб ви вступили в ЄС, і ми це зробимо. А щодо НАТО це може бути навіть швидше", - вважає литовський депутат.

Він пояснив, що вбачає шанс для швидшого вступу України в НАТО у президентстві Джо Байдена.

"Я просто бачу нинішню реальність. Адміністрація Байдена - це великий шанс для України, який не можна упускати. Треба працювати кожен день, щоб його використовувати. Ви - фронтова лінія між демократією і автократією, яка діє на нерви не тільки вам, не тільки нам, а й багатьом європейським країнам і США", - сказав Павіліоніс.

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Він додав, що умовою вступу України в НАТО буде відмова від застосування ст. 5 Вашингтонського договору, яка передбачає, що в разі нападу на одного з членів Альянсу всі країни-союзники стають на його захист.

При цьому він підкреслив, що, якщо Україна приєднається до Альянсу, конфліктом із Росією займеться вже НАТО.

"Це буде спільний конфлікт. Не ви одні будете його вирішувати і не Німеччина з Францією, а весь Альянс. Відбудеться те, чого зараз хоче Зеленський - інші країни включаться. Ваш конфлікт буде обговорюватися кожен день у Брюсселі, в раді НАТО, а там і мізків, і сил, і інструментів, повірте, дуже багато, щоб Росія потроху відступила", - зазначив литовський парламентарій.

Він переконаний, що за такого сценарії Росія "відступить навіть до того, як Україна остаточно вступить до Альянсу".

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