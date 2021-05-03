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Новини
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Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Більше не можна відкладати ці питання "на потім", - Зеленський

Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Більше не можна відкладати ці питання

Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкладанню цих питань - "на потім", "колись", "через 10 років" - потрібно покласти край. Анджей Дуда поділяє ці думки. Як і українці, більшість поляків позитивно сприймає майбутнє членство України в ЄС", - написав Зеленський за підсумками зустрічі з Дудою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива

Автор: 

Зеленський (23642) НАТО (6392) членство в НАТО (1710)


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Топ коментарі
+10
Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 153
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03.05.2021 17:08
+9
Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9943
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03.05.2021 16:58
+8
евроинтеграторь ти наш, ситцевый
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03.05.2021 17:02
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Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9943
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03.05.2021 16:58 Відповісти
тому що це досягнення американські. І зовсім не важливо, які корені має Обама - він американський президент, а не африканський.
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03.05.2021 17:34 Відповісти
только кошерные всех своих такого уровня знают, поэтому и живут так, как ни один этнос в мире....эх..
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03.05.2021 17:40 Відповісти
Ну безперечно, такі речі можуть суттєво допомогти в геополітичному плані. Висновок - та уряду України чхати на геополітику. В свинарник вже давно закритого типу й годує тільки свиней.
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03.05.2021 17:56 Відповісти
***, и риторика кремлевская
"сигнал"
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03.05.2021 17:00 Відповісти
у вислюка оманського закончились темы для видосиков - вот оно и хочет приписать себе "сигнал"))
бо зебилы перестали вестись на "снизим комуналку в 2 раза, но завтра" и "во всем виноват Порошенко"
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03.05.2021 18:26 Відповісти
квартальне чьмо реагує тільки на сигнали каломойші.
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03.05.2021 17:00 Відповісти
Тупая шмаркля сама палец о палец в этом направлении не ударила -только гомнит,но что то там требует
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03.05.2021 17:01 Відповісти
гнать этого злыдня надо втри шеи
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03.05.2021 17:01 Відповісти
кАЦАПЧЕНОК уасЯ, Я за него не голосовала, но сейчас он говорит правильные речи на ускорение интеграции Украины в ЕС и НАТО ,а вы идетенах по граблям строить кАмунизЬм-ононизЬм-2...
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03.05.2021 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rHUteUKerns Ракета зеленая (Праздник Нептуна)

Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6330
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03.05.2021 17:02 Відповісти
евроинтеграторь ти наш, ситцевый
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03.05.2021 17:02 Відповісти
ватний він.
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03.05.2021 17:04 Відповісти
гомік він
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03.05.2021 17:06 Відповісти
це само собою.
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03.05.2021 17:07 Відповісти
одне іншому не заважа.
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03.05.2021 17:10 Відповісти
гомік і комік це він
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03.05.2021 17:11 Відповісти
гоміки щас обідились)
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03.05.2021 17:14 Відповісти
це проблема
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03.05.2021 17:24 Відповісти
че, давно в руках не всирався?
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03.05.2021 17:07 Відповісти
не чіпай притрушеного . У нього ПМС - три дня до дняпабєди
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03.05.2021 17:12 Відповісти
Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 153
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03.05.2021 17:08 Відповісти
здається єсть така пісня)
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03.05.2021 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g1RDQxGrqYs Afric Simone - Hafanana
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03.05.2021 17:26 Відповісти
русмартышка, любишь своего фюрерка?
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03.05.2021 17:10 Відповісти
На раше-параше нет никаких братьев, там звери, звери и ещё раз - звери.
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03.05.2021 17:11 Відповісти
Почем нонче валежник в "Швабии", крикун?
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03.05.2021 17:17 Відповісти
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю
Чому москалі як собаки ті лають?
Чому же ти Боже їм мозок не дав?
А може в дитинстві він з дуба упав?
А поки падлюка, смердить, скаженіє
Бо іншого курва - робити не вміє!
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03.05.2021 17:21 Відповісти
ай молодца, нужно еще кулачком по трибуне треснуть, потребовать, так сказать, с позиции силы, что бы к вечеру план был на столе
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03.05.2021 17:12 Відповісти
Чебураха драная, ты почему еще не на постройке кАмунизьма-ононизЬма-2 ,а трешься тут ? правильный ответ- так тут и строю
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03.05.2021 18:34 Відповісти
Твою дивізію! Віслюче, може пора вже почати самим будувати свою багату, розвинену країну, з передовою економікою, медициною та наукою, з професійною, добре озброєною, забезпеченою і навченою армією, не чекаючи ніяких сигналів? А то один 5 років все чекав сигналу, навіть Конституцію для цього переписав, тепер інший вже майже два роки чекає...
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03.05.2021 17:13 Відповісти
Что ты сделал хорошего для развития Украины, уровня жизни ее жителей и борьбы с коррупцией? Сигналы ему подавай...
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03.05.2021 17:14 Відповісти
У клоуна гон, сигналы ищет. Но сигналы от бени пока подавляют сигналы от всего остального мира. Надеюсь, это только "пока".
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03.05.2021 17:14 Відповісти
Зеля, эта перспектива до тебя записана в Конституции Украины. Но мы её не дождёмся, если 73% идиотов продолжат выбирать всяких }{уйловских говнюков и наркоманов во власть.
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03.05.2021 17:16 Відповісти
Видимо не до всех сразу доходит - Украине давали ответы на эти вопросы и не раз.
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03.05.2021 17:22 Відповісти
На этот раз строить кАмунизьм-2 , сами,сами ,ватные пдрсы рашистские...
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03.05.2021 18:39 Відповісти
ти диви, якє падло. тобі вже дали сигнал, що є првила: боротьба с корупцією, з олігархами, з тупими клоунами. не робиш - хто тобі лікар
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03.05.2021 17:23 Відповісти
А якщо Зєшмарклі не дадуть сигнал і знову ткнуть ї@алом в корупцію, то до П...на в тайожний союз помчиться?
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03.05.2021 17:26 Відповісти
Ґомік справний
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03.05.2021 17:28 Відповісти
Ну ,скажуть завтра ні або так і що зміниться?***** злякається,вакцини з'являться,робочі місця начаруються,в твоїй дебільній ка-манді мозгів добавиться.Навіщо тобі ще що хочуть чи не хочуть інші,в тебе є ти,парламент,уряд і всі інші високі державні посади,всі.Що тобі,мудло,ще необхідно?Тут дурніших за тебе небагато,бо особливо немає і куди,а сміятись з ваших малохольних виходок решті вже обридло,і тому починають задаватися питанням а на..я ти,ти разом зі своєю сєпарньою,шахраями,лебілами і бандосами взагалі потрібен.
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03.05.2021 17:29 Відповісти
блазень *****
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03.05.2021 17:30 Відповісти
Украине нужен четкий сигнал/ Есть сигнал : Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка / На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Ответ на сигнал: Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка
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03.05.2021 17:30 Відповісти
Мабуть недостатній рівень життя і не той рівень корупції, щоб хтось якісь сигнали давав. Та і взагалі, чого б то дорожний патруль сигналив автомобілю без коліс, навіть якщо б якийсь клоун прибіг і слізно попросив.
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03.05.2021 17:45 Відповісти
Схоже, що в сигнальщика перекваліфікувався, тільки "сигнали" подає, добре що ще не SOS.
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03.05.2021 18:17 Відповісти
Наш ЗЕпопуліст схожий на абітурієнта що звинувачує екзаменатора у своїй власній тупості.
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03.05.2021 20:41 Відповісти
верная заява.
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03.05.2021 23:06 Відповісти
Сигнал,три раза членом по пианине!
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04.05.2021 09:11 Відповісти
 
 