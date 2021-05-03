Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Більше не можна відкладати ці питання "на потім", - Зеленський
Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Відкладанню цих питань - "на потім", "колись", "через 10 років" - потрібно покласти край. Анджей Дуда поділяє ці думки. Як і українці, більшість поляків позитивно сприймає майбутнє членство України в ЄС", - написав Зеленський за підсумками зустрічі з Дудою.
Топ коментарі
+10 Олександр Дніпро
показати весь коментар03.05.2021 17:08
+9 Перехватчик
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+8 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар03.05.2021 17:02
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"сигнал"
бо зебилы перестали вестись на "снизим комуналку в 2 раза, но завтра" и "во всем виноват Порошенко"
Чому москалі як собаки ті лають?
Чому же ти Боже їм мозок не дав?
А може в дитинстві він з дуба упав?
А поки падлюка, смердить, скаженіє
Бо іншого курва - робити не вміє!