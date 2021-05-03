Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Більше не можна відкладати ці питання "на потім", - Зеленський

Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкладанню цих питань - "на потім", "колись", "через 10 років" - потрібно покласти край. Анджей Дуда поділяє ці думки. Як і українці, більшість поляків позитивно сприймає майбутнє членство України в ЄС", - написав Зеленський за підсумками зустрічі з Дудою.

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