На Донеччині чоловік загинув унаслідок вибуху невідомого предмета на кладовищі, - ДСНС
4 травня в селищі Верхньоторецьке на Донеччині чоловік загинув у результаті вибуху невідомого предмета на кладовищі.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбе ДСНС.
4 травня о 10:38 до Головного управління ДСНС надійшла інформація про те, що на території кладовища в селищі Верхньоторецьке Покровського району (Донецька область), під час прибирання могили, в результаті детонації невідомого предмета загинув чоловік 1952 року народження.
Обставини події з'ясовують співробітники Національної поліції. На місці перебувають співробітники Національної поліції і ЗСУ для встановлення обставин події та визначення пристрою, який здетонував.
Топ коментарі
+4 Виктор Ли #292636
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+4 Ольга Мартынюк #458587
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Верхнеторецкое - убит мужчина на кладбище....
совпадение ?
не думаю, расстояние между населенными пунктами 5-6 км, расположены на фронте....
Следовательно, надо брать это слово из языка, где оно есть, то есть, из украинского и писать его так, как в оригинале, то есть Донеччина.