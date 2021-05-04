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Новини
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На Донеччині чоловік загинув унаслідок вибуху невідомого предмета на кладовищі, - ДСНС

На Донеччині чоловік загинув унаслідок вибуху невідомого предмета на кладовищі, - ДСНС

4 травня в селищі Верхньоторецьке на Донеччині чоловік загинув у результаті вибуху невідомого предмета на кладовищі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбе  ДСНС.

4 травня о 10:38 до Головного управління ДСНС надійшла інформація про те, що на території кладовища в селищі Верхньоторецьке Покровського району (Донецька область), під час прибирання могили, в результаті детонації невідомого предмета загинув чоловік 1952 року народження.

Обставини події з'ясовують співробітники Національної поліції. На місці перебувають співробітники Національної поліції і ЗСУ для встановлення обставин події та визначення пристрою, який здетонував.

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Автор: 

вибух (4433) цвинтар (192) Донецька область (8302) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+4
Не треба було звать *****,а тепер мають те що хотіли.
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04.05.2021 16:25
+4
Правильно писать Донеччина, а не Донетчина, потому что город называется Донецк, а не Донет.
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04.05.2021 16:38
+4
А війна вона така, незалежно хто прийшов і кого кликали.
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04.05.2021 16:45
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Васильевка вторая - взрыв на огороде, ранило пацана,
Верхнеторецкое - убит мужчина на кладбище....

совпадение ?
не думаю, расстояние между населенными пунктами 5-6 км, расположены на фронте....
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04.05.2021 16:19 Відповісти
Да там неразорвавшихся боеприпасов лет на 5 разминирования будет.
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04.05.2021 16:25 Відповісти
Новоселовка-2, а не Васильевка
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04.05.2021 19:02 Відповісти
Не треба було звать *****,а тепер мають те що хотіли.
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04.05.2021 16:25 Відповісти
Правильно писать Донеччина, а не Донетчина, потому что город называется Донецк, а не Донет.
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04.05.2021 16:38 Відповісти
А чего не Донецчина тогда? или Донецкчина))
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04.05.2021 18:06 Відповісти
Тому що є правила української мови, які Ви не знаєте. Чомусь.
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04.05.2021 18:48 Відповісти
Потому, что в великорусском наречии русского языка ни в одном академическом словаре нет слова Донетчина.

Следовательно, надо брать это слово из языка, где оно есть, то есть, из украинского и писать его так, как в оригинале, то есть Донеччина.
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05.05.2021 11:12 Відповісти
Як кажуть, не відходячи від каси.
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04.05.2021 16:39 Відповісти
А війна вона така, незалежно хто прийшов і кого кликали.
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04.05.2021 16:45 Відповісти
Сепари-диверсанти мінують могили загиблих українських військовослужбовців. "Руцькій мір" він такий, мерзотний, наджорстокий, нелюдський. Боротися з ним можна лише тотальним випалюванням носіїв "прошивки".
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04.05.2021 18:46 Відповісти
 
 