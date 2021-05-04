На Донеччині чоловік загинув унаслідок вибуху невідомого предмета на кладовищі, - ДСНС

4 травня в селищі Верхньоторецьке на Донеччині чоловік загинув у результаті вибуху невідомого предмета на кладовищі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбе ДСНС.

4 травня о 10:38 до Головного управління ДСНС надійшла інформація про те, що на території кладовища в селищі Верхньоторецьке Покровського району (Донецька область), під час прибирання могили, в результаті детонації невідомого предмета загинув чоловік 1952 року народження.

Обставини події з'ясовують співробітники Національної поліції. На місці перебувають співробітники Національної поліції і ЗСУ для встановлення обставин події та визначення пристрою, який здетонував.

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