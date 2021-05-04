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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі підтверджено вже 16 випадків інфікування індійським штамом COVID-19

У Польщі підтверджено вже 16 випадків інфікування індійським штамом COVID-19

У Польщі підтверджено16 випадків інфікування індійським штамом коронавірусу поблизу міст Варшава і Катовіце. Уряд країни вводить обов'язковий карантин для мандрівників з Індії, Бразилії та ПАР.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив у вівторок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зауважив міністр, нові мутації коронавірусу можуть призвести до чергової хвилі пандемії COVID-19. Відтак головним завданням в МОЗ на сьогодні визначено "формування ефективного механізму контролю за мутацією COVID-19". З цією метою у Польщі було створено групу, яка діятиме при МОЗ країни.

Як зазначив Недзельський, у зв’язку з появою нових мутацій коронавірусу в Польщі, уряд країни вирішив змінити правила в'їзду до Польщі з Індії, Бразилії та Південно-Африканської Республіки, де виявлено нові штами коронавірусу.

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"У випадку Бразилії, Індії та Південної Африки, усі особи, які приїжджатимуть з цих трьох напрямків, будуть автоматично відправлятися на карантин без права звільнення з нього тестом, зробленим упродовж 48 годин після приїзду (до Польщі – ред.)",- зазначив Недзельський.

Він додав, що тільки через 7 днів автоматичного карантину, особи, які приїхали з цих трьох країн, матимуть змогу здати тест на коронавірус і бути звільненими з карантину у випадку негативного результату.

Як повідомлялося, перший випадок "індійського" штаму COVID-19 у Польщі зафіксовано кілька днів тому у польського дипломата, який працював у посольстві РП в Індії. Його у тяжкому стані було доставлено разом з вагітною дружиною, у якої теж було діагностовано COVID-19, та їх малолітніми дітьми спеціальним літаком з Делі до Варшави. Цей штам коронавірусу було діагностовано також у монахині, яка повернулася з місіонерської поїздки до Індії.

За останню добу в Польщі зафіксовано 2 296 випадків інфікування коронавірусом, 28 осіб померли. Загалом, від початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, понад 68 тис. померли.

Станом на сьогодні у Польщі проведено понад 12 млн щеплень. Понад 3 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8471) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Поздно,процесс пошел, через 2-3 недели эта мерзкая зараза с берегов зас-раного Ганга будет в Украине.
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04.05.2021 18:37
+1
наша песня хороша начинай сначала
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04.05.2021 18:19
+1
Ну все, скоро і в Україну припруть.
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04.05.2021 18:33
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наша песня хороша начинай сначала
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04.05.2021 18:19 Відповісти
Мабуть треба шось робить з системою охорони здоров"я , а не тупо вводити локдауни . Бізнес не резиновий . Ще одного тотального обмеження я мабуть не витримаю і закриюсь . ( В мене малий бізнес з надання послуг населенню , на цьогорічну 8 тисячну допомогу від держави я не попав , - до речі як весь бізнес з надання послуг . ( Мабуть ремісники в нашій державі живуть краще торговців . )) .
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04.05.2021 18:46 Відповісти
Ну все, скоро і в Україну припруть.
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04.05.2021 18:33 Відповісти
Поздно,процесс пошел, через 2-3 недели эта мерзкая зараза с берегов зас-раного Ганга будет в Украине.
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04.05.2021 18:37 Відповісти
Дышите спиртом,без сарказма,мона и во внутрь,проверено...)))
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04.05.2021 19:23 Відповісти
То есть, мы должны перекрыть все опасные направления и в том числе и Польшу! А когда? Или ждем с нетерпением новый вирусняк у себя? Еще больше бабла снять на тестах, бесплатных на всей планете, кроме Украины...
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04.05.2021 18:41 Відповісти
У Польщі підтверджено вже 16 випадків інфікування індійським штамом COVID-19 - Цензор.НЕТ 7934
У Польщі підтверджено вже 16 випадків інфікування індійським штамом COVID-19 - Цензор.НЕТ 9365
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04.05.2021 18:41 Відповісти
А попереджали ж.
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04.05.2021 18:46 Відповісти
Хтось там переживав за перенаселення планети?
Відправляйте паяца у кругосвітню подорож і це питання вирішиться за місяць.
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04.05.2021 18:49 Відповісти
экстраполируем и получаем +-2 млн больных индийским штаммом в Украине в ноябре 2021, сколько умрет не берусь прогнозировать, мутацию нарисовали вообще какую-то очень летальную.
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04.05.2021 20:34 Відповісти
найцікавіше: вакцина на індійський штам не діє
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04.05.2021 23:26 Відповісти
 
 