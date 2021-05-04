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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше подтверждены уже 16 случаев инфицирования индийским штаммом COVID-19

В Польше подтверждены уже 16 случаев инфицирования индийским штаммом COVID-19

В Польше подтверждены 16 случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса вблизи городов Варшава и Катовице. Правительство страны вводит обязательный карантин для путешествующих из Индии, Бразилии и ЮАР.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил во вторник глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как заметил министр, новые мутации коронавируса могут привести к очередной волне пандемии COVID-19. Соответственно - главной задачей в Минздраве сегодня определено "формирование эффективного механизма контроля за мутацией COVID-19". С этой целью в Польше была создана группа, которая будет действовать при Минздраве страны.

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Как отметил Недзельский, в связи с появлением новых мутаций коронавируса в Польше, правительство страны решило изменить правила въезда в Польшу из Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики, где обнаружены новые штаммы коронавируса.

"В случае Бразилии, Индии и Южной Африки, все лица, которые будут приезжать с этих трех направлений, будут автоматически отправляться на карантин без права освобождения от него тестом, сделанным на протяжении 48-ми часов после приезда (в Польшу - ред.)", - отметил Недзельский.

Он добавил, что только спустя 7 дней автоматического карантина лица, приехавшие из этих трех стран, смогут сдать тест на коронавирус и выйти из карантина в случае отрицательного результата.

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Первый случай индийского штамма COVID-19 в Польше зафиксирован несколько дней назад у польского дипломата, работавшего в посольстве РП в Индии. Он в тяжелом состоянии был доставлен вместе с беременной женой, у которой тоже был диагностирован COVID-19, и их малолетними детьми специальным самолетом из Дели в Варшаву. Этот штамм коронавируса был диагностирован также у монахини, которая вернулась из миссионерской поездки в Индию.

За последние сутки в Польше зафиксированы 2 296 случаев инфицирования коронавирусом, 28 человек умерли. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в Польше заразились свыше 2,8 млн человек, больше 68 тыс. умерли.

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По состоянию на сегодня в Польше сделали свыше 12 млн прививок. Больше 3 млн человек получили уже две дозы вакцины.

карантин (16729) Польша (8393) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Поздно,процесс пошел, через 2-3 недели эта мерзкая зараза с берегов зас-раного Ганга будет в Украине.
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04.05.2021 18:37
+1
наша песня хороша начинай сначала
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04.05.2021 18:19
+1
Ну все, скоро і в Україну припруть.
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04.05.2021 18:33
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наша песня хороша начинай сначала
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04.05.2021 18:19 Ответить
Мабуть треба шось робить з системою охорони здоров"я , а не тупо вводити локдауни . Бізнес не резиновий . Ще одного тотального обмеження я мабуть не витримаю і закриюсь . ( В мене малий бізнес з надання послуг населенню , на цьогорічну 8 тисячну допомогу від держави я не попав , - до речі як весь бізнес з надання послуг . ( Мабуть ремісники в нашій державі живуть краще торговців . )) .
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04.05.2021 18:46 Ответить
Ну все, скоро і в Україну припруть.
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04.05.2021 18:33 Ответить
Поздно,процесс пошел, через 2-3 недели эта мерзкая зараза с берегов зас-раного Ганга будет в Украине.
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04.05.2021 18:37 Ответить
Дышите спиртом,без сарказма,мона и во внутрь,проверено...)))
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04.05.2021 19:23 Ответить
То есть, мы должны перекрыть все опасные направления и в том числе и Польшу! А когда? Или ждем с нетерпением новый вирусняк у себя? Еще больше бабла снять на тестах, бесплатных на всей планете, кроме Украины...
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04.05.2021 18:41 Ответить
У Польщі підтверджено вже 16 випадків інфікування індійським штамом COVID-19 - Цензор.НЕТ 7934
У Польщі підтверджено вже 16 випадків інфікування індійським штамом COVID-19 - Цензор.НЕТ 9365
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04.05.2021 18:41 Ответить
А попереджали ж.
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04.05.2021 18:46 Ответить
Хтось там переживав за перенаселення планети?
Відправляйте паяца у кругосвітню подорож і це питання вирішиться за місяць.
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04.05.2021 18:49 Ответить
экстраполируем и получаем +-2 млн больных индийским штаммом в Украине в ноябре 2021, сколько умрет не берусь прогнозировать, мутацию нарисовали вообще какую-то очень летальную.
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04.05.2021 20:34 Ответить
найцікавіше: вакцина на індійський штам не діє
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04.05.2021 23:26 Ответить
 
 