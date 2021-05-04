Київські школи відкриваються після карантину: як зміниться навчальний процес

У Києві з 5 травня поновлюється навчання в школах у звичному форматі - учні виходять з дистанційного режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла, що Київ готовий до повернення в приміщення навчальних закладів, а навчальний процес у столиці не припинявся ні на один день.

"Ми працювали в дистанційній формі в разі необхідності. Рік тому ми були слабшими в розумінні, як готувати приміщення до повернення. Але тепер ми напрацювали свої документи, регламент, якого дотримуємося. Одна з вимог міського голови Віталія Кличка — це наявність засобів, які убезпечують перебування у приміщенні. Минулого року в Києві було закуплено дезінфікуючих засобів більш ніж на 80 млн гривень", - сказала вона.

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Фіданян розповіла, як буде організований навчальний процес. Зокрема, вона запевнила, що в школи повернеться харчування.

"Стосовно суворого носіння масок, то ми дослухаємося до рекомендацій медицини. Зараз таких чітких рекомендацій щодо масок немає. До того ж ми повертаємося не до помаранчевої зони, а вже до жовтої. Це означає, що правила трохи м'якші. Необов'язково носити маску всім, але у дітей, у яких є якісь захворювання, тяжче проходить COVID-19, то вони можуть бути в масках. Також всім педпрацівникам купили щитки, які також можна надягати", — сказала вона.

Чиновниця додала, що залишається вимірювання температури на вході до школи, а також вхід різних класів у різні двері будівлі школи.