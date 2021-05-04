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Новини Коронавірус і карантин
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Київські школи відкриваються після карантину: як зміниться навчальний процес

Київські школи відкриваються після карантину: як зміниться навчальний процес

У Києві з 5 травня поновлюється навчання в школах у звичному форматі - учні виходять з дистанційного режиму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла, що Київ готовий до повернення в приміщення навчальних закладів, а навчальний процес у столиці не припинявся ні на один день.

"Ми працювали в дистанційній формі в разі необхідності. Рік тому ми були слабшими в розумінні, як готувати приміщення до повернення. Але тепер ми напрацювали свої документи, регламент, якого дотримуємося. Одна з вимог міського голови Віталія Кличка — це наявність засобів, які убезпечують перебування у приміщенні. Минулого року в Києві було закуплено дезінфікуючих засобів більш ніж на 80 млн гривень", - сказала вона.

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Фіданян розповіла, як буде організований навчальний процес. Зокрема, вона запевнила, що в школи повернеться харчування.

"Стосовно суворого носіння масок, то ми дослухаємося до рекомендацій медицини. Зараз таких чітких рекомендацій щодо масок немає. До того ж ми повертаємося не до помаранчевої зони, а вже до жовтої. Це означає, що правила трохи м'якші. Необов'язково носити маску всім, але у дітей, у яких є якісь захворювання, тяжче проходить COVID-19, то вони можуть бути в масках. Також всім педпрацівникам купили щитки, які також можна надягати", — сказала вона.

Чиновниця додала, що залишається вимірювання температури на вході до школи, а також вхід різних класів у різні двері будівлі школи.

Автор: 

діти (5037) карантин (18172) Київ (19405) школа (2203) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Тут возникает только один вопрос - нафига !!! .. только после праздников ожидают всплеск Ковида и тут гонят детей в школу да и смысл на 2-3 недели учебного процесса что осталось могли бы и посидеть по домам - здоровье детей ведь дороже , та и дети могут принести вирусняк в семьи !? ..есть ум у руководства !? я думаю что нет .. так делают только диверсанты !!!
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04.05.2021 18:36
+4
Імітація бурхливої діяльності ,чергова порція локшини на вуха лохтората ,та і піар важливіше за здоров"я дітей та громадян взагалі !!)))
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04.05.2021 18:39
+3
Вже за 2-3 тижні закінчується навчальний рік !!!)))
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04.05.2021 18:35
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Вже за 2-3 тижні закінчується навчальний рік !!!)))
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04.05.2021 18:35 Відповісти
Тут возникает только один вопрос - нафига !!! .. только после праздников ожидают всплеск Ковида и тут гонят детей в школу да и смысл на 2-3 недели учебного процесса что осталось могли бы и посидеть по домам - здоровье детей ведь дороже , та и дети могут принести вирусняк в семьи !? ..есть ум у руководства !? я думаю что нет .. так делают только диверсанты !!!
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04.05.2021 18:36 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності ,чергова порція локшини на вуха лохтората ,та і піар важливіше за здоров"я дітей та громадян взагалі !!)))
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04.05.2021 18:39 Відповісти
Київські школи відкриваються після карантину: як зміниться навчальний процес - Цензор.НЕТ 7720
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04.05.2021 23:23 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9540765/Almost-85-secondary-schools-England-NO-covid-cases-opened.html

Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
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04.05.2021 23:23 Відповісти
Пацюк иди нах !!! .. дети болеют реже но они ЕСТЬ ПЕРЕНОСЧИКИ ковида !!! КРАПКА ***
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04.05.2021 23:35 Відповісти
Наукове дослідження, що це доводить, давай.
Інакше ТИ - ПЕДОФІЛ І КРАПКА.
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04.05.2021 23:49 Відповісти
Ось інші наукові дослідження. Їх дайлі мейл такий же жовтий, як наш Гордон
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05.05.2021 18:40 Відповісти
яка різниця жовтий чи зелений? Це реальна статистика, реальні факти. Так як 2+2=4.
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05.05.2021 21:37 Відповісти
Реальна? Бред в тебе реальний, бот. https://hromadske.ua/posts/realna-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-********-dosyagla-150-tisyach-doslidzhennya-kse
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06.05.2021 10:00 Відповісти
І звідки ця статистика? З результатів фальшивих тестів?
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06.05.2021 12:52 Відповісти
освіта - справа суто особистих когнітивних зусиль
підготовка - натаскування на певний тип виробничих дій
середня школа ж форматує громадян під певний тип суспільства
...але для тих, кого не вдалося відформатувати, навчання не закінчується ніколи
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04.05.2021 18:37 Відповісти
Чи ви вакцинували вчителів. Так, половина перехворіла, але, мабуть, влада хоче позбутись від педагогів 50+. Наприклад, мої діти зараз в селі і я не збираюсь їх везти від бабусі через півкраїни, щоб через пару тижнів везти назад, а вони заражаються один від одного в столичних школах, де по 35 учнів в класах, дуже швидко. Зелені йолопи, ніякох логіки!
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04.05.2021 20:12 Відповісти
Київські школи відкриваються після карантину: як зміниться навчальний процес - Цензор.НЕТ 679
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04.05.2021 23:24 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9540765/Almost-85-secondary-schools-England-NO-covid-cases-opened.html

Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
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04.05.2021 23:24 Відповісти
https://www.nationalgeographic.com/science/article/we-now-know-how-much-children-spread-coronavirus

Ось інше дослідження, де вказується, що діти прекрасно поширюють ковід.
Exclusive: Kids catch and spread coronavirus half as much as adults, Iceland study confirms
Big decisions around COVID-19 and children have been heavy on politics and short on science. New large-scale studies are changing that.
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05.05.2021 18:41 Відповісти
Це не дослідження. Це просто стаття в неспеціалізованому журналі.
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05.05.2021 21:36 Відповісти
Ага, Дейлімейл - це науковий медичний журнал? Ха, та це жовра преса по типу нашого Гордона Несинітниця від бота-антиковідщика. В мене більше довіри Нейшнл Джиографік
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06.05.2021 09:58 Відповісти
ти тупий? Це статистика.
Як наприклад, дані, що в Україні населення складає 40 мільйонів. Ці дані не змінюються від того, в якому виданні вони публікуються.
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06.05.2021 12:53 Відповісти
Агресивний типовий ботяра під проксі. По ковід сто думок і кожна відрізняється. На сьогоднішню кількість смертей під 400 нових випадків має бути за 20000, не менше.
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06.05.2021 14:21 Відповісти
А сегодня думать головой могут не все. Вернее думать могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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04.05.2021 20:30 Відповісти
дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен правильно понимаю что по 165 000 на школу. всем не ржать! это ж Виталька)
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04.05.2021 22:19 Відповісти
 
 