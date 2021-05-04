Киевские школы открываются после карантина: как изменится учебный процесс
В Киеве с 5 мая возобновляется обучение в школах в привычном формате - ученики выходят с дистанционного режима.
Как сообщает Цензор.НЕТ, директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала, что Киев готов к возвращению в помещения учебных учреждений, а учебный процесс в столице не прекращался ни на один день.
"Мы работали в дистанционной форме в случае необходимости. Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся. Одно из требований главы КГГА Виталия Кличко - это наличие средств, которые делают безопасным нахождение в помещении. В прошлом году в Киеве было закуплено дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен", - сказала она.
Фиданян рассказала, как будет организован учебный процесс. В частности, она заверила, что в школы вернется питание.
"Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет. К тому же мы возвращаемся не в оранжевую зону, а уже в желтую. Это значит, что правила немного мягче. Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, так что они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые также можно надевать", - сказала она.
Чиновница добавила, что остается измерение температуры на входе в школу, а также вход разных классов в разные двери здания школы.
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Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
Інакше ТИ - ПЕДОФІЛ І КРАПКА.
підготовка - натаскування на певний тип виробничих дій
середня школа ж форматує громадян під певний тип суспільства
...але для тих, кого не вдалося відформатувати, навчання не закінчується ніколи
Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
Ось інше дослідження, де вказується, що діти прекрасно поширюють ковід.
Exclusive: Kids catch and spread coronavirus half as much as adults, Iceland study confirms
Big decisions around COVID-19 and children have been heavy on politics and short on science. New large-scale studies are changing that.
Як наприклад, дані, що в Україні населення складає 40 мільйонів. Ці дані не змінюються від того, в якому виданні вони публікуються.