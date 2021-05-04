Киевские школы открываются после карантина: как изменится учебный процесс

В Киеве с 5 мая возобновляется обучение в школах в привычном формате - ученики выходят с дистанционного режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала, что Киев готов к возвращению в помещения учебных учреждений, а учебный процесс в столице не прекращался ни на один день.

"Мы работали в дистанционной форме в случае необходимости. Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся. Одно из требований главы КГГА Виталия Кличко - это наличие средств, которые делают безопасным нахождение в помещении. В прошлом году в Киеве было закуплено дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен", - сказала она.

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Фиданян рассказала, как будет организован учебный процесс. В частности, она заверила, что в школы вернется питание.

"Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет. К тому же мы возвращаемся не в оранжевую зону, а уже в желтую. Это значит, что правила немного мягче. Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, так что они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые также можно надевать", - сказала она.

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Чиновница добавила, что остается измерение температуры на входе в школу, а также вход разных классов в разные двери здания школы.