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Новости Коронавирус и карантин
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Киевские школы открываются после карантина: как изменится учебный процесс

Киевские школы открываются после карантина: как изменится учебный процесс

В Киеве с 5 мая возобновляется обучение в школах в привычном формате - ученики выходят с дистанционного режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала, что Киев готов к возвращению в помещения учебных учреждений, а учебный процесс в столице не прекращался ни на один день.

"Мы работали в дистанционной форме в случае необходимости. Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся. Одно из требований главы КГГА Виталия Кличко - это наличие средств, которые делают безопасным нахождение в помещении. В прошлом году в Киеве было закуплено дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования

Фиданян рассказала, как будет организован учебный процесс. В частности, она заверила, что в школы вернется питание.

"Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет. К тому же мы возвращаемся не в оранжевую зону, а уже в желтую. Это значит, что правила немного мягче. Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, так что они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые также можно надевать", - сказала она.

Также смотрите: Учебный год в столичных школах продлевать не будут, - Кличко. ВИДЕО

Чиновница добавила, что остается измерение температуры на входе в школу, а также вход разных классов в разные двери здания школы.

дети (6465) карантин (16729) Киев (25469) школа (3011) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Тут возникает только один вопрос - нафига !!! .. только после праздников ожидают всплеск Ковида и тут гонят детей в школу да и смысл на 2-3 недели учебного процесса что осталось могли бы и посидеть по домам - здоровье детей ведь дороже , та и дети могут принести вирусняк в семьи !? ..есть ум у руководства !? я думаю что нет .. так делают только диверсанты !!!
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04.05.2021 18:36
+4
Імітація бурхливої діяльності ,чергова порція локшини на вуха лохтората ,та і піар важливіше за здоров"я дітей та громадян взагалі !!)))
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04.05.2021 18:39
+3
Вже за 2-3 тижні закінчується навчальний рік !!!)))
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04.05.2021 18:35
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Вже за 2-3 тижні закінчується навчальний рік !!!)))
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04.05.2021 18:35 Ответить
Тут возникает только один вопрос - нафига !!! .. только после праздников ожидают всплеск Ковида и тут гонят детей в школу да и смысл на 2-3 недели учебного процесса что осталось могли бы и посидеть по домам - здоровье детей ведь дороже , та и дети могут принести вирусняк в семьи !? ..есть ум у руководства !? я думаю что нет .. так делают только диверсанты !!!
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04.05.2021 18:36 Ответить
Імітація бурхливої діяльності ,чергова порція локшини на вуха лохтората ,та і піар важливіше за здоров"я дітей та громадян взагалі !!)))
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04.05.2021 18:39 Ответить
Київські школи відкриваються після карантину: як зміниться навчальний процес - Цензор.НЕТ 7720
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04.05.2021 23:23 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9540765/Almost-85-secondary-schools-England-NO-covid-cases-opened.html

Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
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04.05.2021 23:23 Ответить
Пацюк иди нах !!! .. дети болеют реже но они ЕСТЬ ПЕРЕНОСЧИКИ ковида !!! КРАПКА ***
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04.05.2021 23:35 Ответить
Наукове дослідження, що це доводить, давай.
Інакше ТИ - ПЕДОФІЛ І КРАПКА.
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04.05.2021 23:49 Ответить
Ось інші наукові дослідження. Їх дайлі мейл такий же жовтий, як наш Гордон
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05.05.2021 18:40 Ответить
яка різниця жовтий чи зелений? Це реальна статистика, реальні факти. Так як 2+2=4.
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05.05.2021 21:37 Ответить
Реальна? Бред в тебе реальний, бот. https://hromadske.ua/posts/realna-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-********-dosyagla-150-tisyach-doslidzhennya-kse
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06.05.2021 10:00 Ответить
І звідки ця статистика? З результатів фальшивих тестів?
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06.05.2021 12:52 Ответить
освіта - справа суто особистих когнітивних зусиль
підготовка - натаскування на певний тип виробничих дій
середня школа ж форматує громадян під певний тип суспільства
...але для тих, кого не вдалося відформатувати, навчання не закінчується ніколи
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04.05.2021 18:37 Ответить
Чи ви вакцинували вчителів. Так, половина перехворіла, але, мабуть, влада хоче позбутись від педагогів 50+. Наприклад, мої діти зараз в селі і я не збираюсь їх везти від бабусі через півкраїни, щоб через пару тижнів везти назад, а вони заражаються один від одного в столичних школах, де по 35 учнів в класах, дуже швидко. Зелені йолопи, ніякох логіки!
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04.05.2021 20:12 Ответить
Київські школи відкриваються після карантину: як зміниться навчальний процес - Цензор.НЕТ 679
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04.05.2021 23:24 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9540765/Almost-85-secondary-schools-England-NO-covid-cases-opened.html

Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
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04.05.2021 23:24 Ответить
https://www.nationalgeographic.com/science/article/we-now-know-how-much-children-spread-coronavirus

Ось інше дослідження, де вказується, що діти прекрасно поширюють ковід.
Exclusive: Kids catch and spread coronavirus half as much as adults, Iceland study confirms
Big decisions around COVID-19 and children have been heavy on politics and short on science. New large-scale studies are changing that.
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05.05.2021 18:41 Ответить
Це не дослідження. Це просто стаття в неспеціалізованому журналі.
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05.05.2021 21:36 Ответить
Ага, Дейлімейл - це науковий медичний журнал? Ха, та це жовра преса по типу нашого Гордона Несинітниця від бота-антиковідщика. В мене більше довіри Нейшнл Джиографік
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06.05.2021 09:58 Ответить
ти тупий? Це статистика.
Як наприклад, дані, що в Україні населення складає 40 мільйонів. Ці дані не змінюються від того, в якому виданні вони публікуються.
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06.05.2021 12:53 Ответить
Агресивний типовий ботяра під проксі. По ковід сто думок і кожна відрізняється. На сьогоднішню кількість смертей під 400 нових випадків має бути за 20000, не менше.
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06.05.2021 14:21 Ответить
А сегодня думать головой могут не все. Вернее думать могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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04.05.2021 20:30 Ответить
дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен правильно понимаю что по 165 000 на школу. всем не ржать! это ж Виталька)
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04.05.2021 22:19 Ответить
 
 