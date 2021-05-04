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Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу

Президент США Джо Байден розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року. Не виключено, що вона може відбутися під час його весняного турне по Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Байден заявив під час брифінгу в Білому домі.

"Це моя надія та очікування. Ми над цим працюємо", - відповів Байден на питання про те, чи може його зустріч з Путіним відбутися під час поїздки в Європу.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна була б доцільною.

Також читайте: "Я думаю, це було б доцільно", - Блінкен про особисту зустріч Байдена і Путіна

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу - Цензор.НЕТ 4390
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04.05.2021 22:48
+3
никогда не протягивай руки- убийце,
а то можешь протянуть ноги !
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04.05.2021 22:57
+2
Щось не видно озлоблених коментарів порохоботів. А, це ж не Зеленський хоче зустрітись з ******, а Байден. "Ета другоє".
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04.05.2021 23:08
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Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу - Цензор.НЕТ 4390
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04.05.2021 22:48 Відповісти
На росії все стабільно, їй повний стабілізєц.
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04.05.2021 23:11 Відповісти
Росєяне здійнялись з колін і застигли в позі "раком" ,в солодкому очікуванні чечена чи дага !!!)))
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04.05.2021 23:14 Відповісти
Это такая задница сейчас?😂🌷
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05.05.2021 00:27 Відповісти
типа сортир...!
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04.05.2021 23:33 Відповісти
мистер Байден - только за руку его не берите, а то знаете ли, новичек и все такое....
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04.05.2021 22:54 Відповісти
никогда не протягивай руки- убийце,
а то можешь протянуть ноги !
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04.05.2021 22:57 Відповісти
Ну как ето - нєт слов? На Трампа брехливі слова знайшлися ж. А тепер, коли ми бачимо у президентському кріслі справжню маріонетку путіна, у вас, корисних ідіотів глобалістів, чомусь язики в сраку позатягувало. Можу дати пораду, звідки взяти слова: беріть методичку і замість "Трамп" пишіть "байден". І в цьому разі все написане буде відповідати дійсності.
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05.05.2021 07:49 Відповісти
Щось не видно озлоблених коментарів порохоботів. А, це ж не Зеленський хоче зустрітись з ******, а Байден. "Ета другоє".
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04.05.2021 23:08 Відповісти
Не плутай Божий дар з яєчнею !!!)))
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04.05.2021 23:12 Відповісти
Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу - Цензор.НЕТ 2283
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04.05.2021 23:12 Відповісти
Генітальніший говнокомандувач світа !!!)))
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04.05.2021 23:15 Відповісти
Что токое Зеленский?
И кто токой Байден?
Байден это политик,а ЗЕнаркоман случайное недоразумение.
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04.05.2021 23:34 Відповісти
Поскольку }{уйло мечтает попасть в свой "рай", Байдену с ним не встречаться надо, а ракеты готовить. Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу - Цензор.НЕТ 7097
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04.05.2021 23:12 Відповісти
Джемільов не радить Байдену зустрічатись з путеним )
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04.05.2021 23:18 Відповісти
Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу - Цензор.НЕТ 3982
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04.05.2021 23:45 Відповісти
Зрада, не?
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04.05.2021 23:50 Відповісти
А хто,кого зрадив чи ні ???)))
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05.05.2021 00:12 Відповісти
Фиг знает.Но спам для коцапской мразоты-да😂🌷
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05.05.2021 00:28 Відповісти
Типа буду в гостях в Европе ( в турне) и где то по дороге могу случайно встретиться и с вами мистер Путин., если вы случайно опять таки окажитесь со мной в одном городе. Байден показывает пукину.. что он не та фигура с которой нужно организовывать какою то специальную встречу с отдельной поездкой.. ( сейчас ровня США - Китай). А зная как Пукин любит " свое величество" и считает себя " пупом Земли" не удивлюсь если с встречей могут быть проблемы. ( или новые переброски войск к Украине и обстрелы) Разве что это будет совместная встреча скажем еще и с ведущими странами Европы ( Германия, Великобритания, Франция... к примеру). В общем раша может принять такое "приглашение" как преднамеренную небрежность и унижение. Будем следить за реакцией...
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05.05.2021 00:09 Відповісти
"случайно встретиться случайно встретиться..." Ну на фіга ви займаєтеся дурними відмазками байдена, маріонетки путіна? Написано ж: "Ми над цим працюємо". Тобто nothing is left to chance.
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05.05.2021 07:53 Відповісти
Адептов рашистского агента Трампопона просьба " не возбуждаться" ( хотя понятна такое указание кураторов из бункера ху-ла., они до слез разочарованы в нынешнем выборе Америки, не то что было до этого когда распивали шампанское.) А что работают над переговорами и вместе с тем вводят санкции, и консолидируют Запад в борьбе с ваших " тайно" почитаемым УБИЙЦЕЙ, так это обычное явление. Рейган тоже " разговаривал" с империей зла.
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05.05.2021 10:02 Відповісти
Припрошують ?
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05.05.2021 00:22 Відповісти
Не припрошують а благають. Як казав один знайомий "Від таких друзів" - як байден - "вся голова в шрамах".
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05.05.2021 07:55 Відповісти
Это типа "всю жизнь с нетерпением жду встречи с гопником из соседнего подьезда..."
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05.05.2021 08:22 Відповісти
Головне не дивитись йому у вічі. А ще можна навколо себе крейдою провести лінію...
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05.05.2021 08:58 Відповісти
 
 