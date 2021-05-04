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Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года. Не исключено, что она может состояться во время его весеннего турне по Европе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Байден заявил в ходе брифинга в Белом доме.
"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина была бы целесообразной.
Топ комментарии
+5 Перехватчик
показать весь комментарий04.05.2021 22:48
+3 Andy Jumeirach
показать весь комментарий04.05.2021 22:57
+2 Пара Маунт
показать весь комментарий04.05.2021 23:08
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а то можешь протянуть ноги !
И кто токой Байден?
Байден это политик,а ЗЕнаркоман случайное недоразумение.