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Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года. Не исключено, что она может состояться во время его весеннего турне по Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Байден заявил в ходе брифинга в Белом доме.

"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина была бы целесообразной.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу - Цензор.НЕТ 4390
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04.05.2021 22:48
+3
никогда не протягивай руки- убийце,
а то можешь протянуть ноги !
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04.05.2021 22:57
+2
Щось не видно озлоблених коментарів порохоботів. А, це ж не Зеленський хоче зустрітись з ******, а Байден. "Ета другоє".
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04.05.2021 23:08
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Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу - Цензор.НЕТ 4390
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04.05.2021 22:48 Ответить
На росії все стабільно, їй повний стабілізєц.
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04.05.2021 23:11 Ответить
Росєяне здійнялись з колін і застигли в позі "раком" ,в солодкому очікуванні чечена чи дага !!!)))
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04.05.2021 23:14 Ответить
Это такая задница сейчас?😂🌷
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05.05.2021 00:27 Ответить
типа сортир...!
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04.05.2021 23:33 Ответить
мистер Байден - только за руку его не берите, а то знаете ли, новичек и все такое....
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04.05.2021 22:54 Ответить
никогда не протягивай руки- убийце,
а то можешь протянуть ноги !
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04.05.2021 22:57 Ответить
Ну как ето - нєт слов? На Трампа брехливі слова знайшлися ж. А тепер, коли ми бачимо у президентському кріслі справжню маріонетку путіна, у вас, корисних ідіотів глобалістів, чомусь язики в сраку позатягувало. Можу дати пораду, звідки взяти слова: беріть методичку і замість "Трамп" пишіть "байден". І в цьому разі все написане буде відповідати дійсності.
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05.05.2021 07:49 Ответить
Щось не видно озлоблених коментарів порохоботів. А, це ж не Зеленський хоче зустрітись з ******, а Байден. "Ета другоє".
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04.05.2021 23:08 Ответить
Не плутай Божий дар з яєчнею !!!)))
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04.05.2021 23:12 Ответить
Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу - Цензор.НЕТ 2283
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04.05.2021 23:12 Ответить
Генітальніший говнокомандувач світа !!!)))
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04.05.2021 23:15 Ответить
Что токое Зеленский?
И кто токой Байден?
Байден это политик,а ЗЕнаркоман случайное недоразумение.
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04.05.2021 23:34 Ответить
Поскольку }{уйло мечтает попасть в свой "рай", Байдену с ним не встречаться надо, а ракеты готовить. Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу - Цензор.НЕТ 7097
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04.05.2021 23:12 Ответить
Джемільов не радить Байдену зустрічатись з путеним )
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04.05.2021 23:18 Ответить
Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу - Цензор.НЕТ 3982
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04.05.2021 23:45 Ответить
Зрада, не?
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04.05.2021 23:50 Ответить
А хто,кого зрадив чи ні ???)))
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05.05.2021 00:12 Ответить
Фиг знает.Но спам для коцапской мразоты-да😂🌷
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05.05.2021 00:28 Ответить
Типа буду в гостях в Европе ( в турне) и где то по дороге могу случайно встретиться и с вами мистер Путин., если вы случайно опять таки окажитесь со мной в одном городе. Байден показывает пукину.. что он не та фигура с которой нужно организовывать какою то специальную встречу с отдельной поездкой.. ( сейчас ровня США - Китай). А зная как Пукин любит " свое величество" и считает себя " пупом Земли" не удивлюсь если с встречей могут быть проблемы. ( или новые переброски войск к Украине и обстрелы) Разве что это будет совместная встреча скажем еще и с ведущими странами Европы ( Германия, Великобритания, Франция... к примеру). В общем раша может принять такое "приглашение" как преднамеренную небрежность и унижение. Будем следить за реакцией...
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05.05.2021 00:09 Ответить
"случайно встретиться случайно встретиться..." Ну на фіга ви займаєтеся дурними відмазками байдена, маріонетки путіна? Написано ж: "Ми над цим працюємо". Тобто nothing is left to chance.
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05.05.2021 07:53 Ответить
Адептов рашистского агента Трампопона просьба " не возбуждаться" ( хотя понятна такое указание кураторов из бункера ху-ла., они до слез разочарованы в нынешнем выборе Америки, не то что было до этого когда распивали шампанское.) А что работают над переговорами и вместе с тем вводят санкции, и консолидируют Запад в борьбе с ваших " тайно" почитаемым УБИЙЦЕЙ, так это обычное явление. Рейган тоже " разговаривал" с империей зла.
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05.05.2021 10:02 Ответить
Припрошують ?
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05.05.2021 00:22 Ответить
Не припрошують а благають. Як казав один знайомий "Від таких друзів" - як байден - "вся голова в шрамах".
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05.05.2021 07:55 Ответить
Это типа "всю жизнь с нетерпением жду встречи с гопником из соседнего подьезда..."
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05.05.2021 08:22 Ответить
Головне не дивитись йому у вічі. А ще можна навколо себе крейдою провести лінію...
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05.05.2021 08:58 Ответить
 
 