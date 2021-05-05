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США найближчим часом відправлять іншим країнам 10% вакцин власного виробництва, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США найближчим часом відправлять іншим країнам 10% вакцин власного виробництва, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати відправлять приблизно 10% від усіх вакцин власного виробництва іншим країнам для подолання наслідків пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми взяли на себе зобов'язання відправити 60 млн доз вакцини AstraZeneca в інші країни, починаючи з цього місяця до червня. Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу", - зазначив Байден.

Президент США назвав цей крок "важливим гуманітарним зобов'язанням" США - на додаток до участі Америки в програмі COVAX.

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Автор: Анастасія Потіха
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05.05.2021 01:38 Відповісти
Результат оЗЕленення країни. 73%, ви задоволені?
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05.05.2021 07:49 Відповісти
Цікаво, куди слуги урода продадуть ті, які надійдуть в Україну. Вони на масках схему вже відпрацювали...
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05.05.2021 07:51 Відповісти
Мабуть термін придатності вже закінчується...
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05.05.2021 08:48 Відповісти
Байден, почему Украина до сих пор не вакцинирована (с)
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05.05.2021 09:43 Відповісти
 
 