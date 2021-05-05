УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13298 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
2 613 50
вакцина (3528) COVID-19 (18064) Pfizer (168)

Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін

Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від усіх відомих штамів коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю телеканалу СВС заявив директор компанії BioNTech Угур Шахін.

"У нас немає ніяких свідчень того, що наша вакцина не буде діяти проти наявних штамів Covid-19", - сказав він.

Шахін запевняє, що компанія BioNTech "аналізує, чи здатні антитіла, які виробляються після щеплення нашою вакциною, нейтралізувати відомі штами".

"Наявні на цей момент дані - дуже обнадійливі щодо всіх типів штамів коронавірусу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписано контракт про постачання додаткових 10 млн доз вакцини Pfizer в Україну, - Степанов

Крім того, Шахін повідомив, що вакцина Pfizer-BioNTech запускає два типи імунної реакції, тому "двох шарів імунітету досить, щоб впоратися з наявними штамами".

"Ми, звичайно, моніторимо варіанти вірусу, щоб переконатися в цьому", - підсумував він.

В Україні станом на 5 травня зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу, за добу - 2 576. Зокрема, захворіли 103 дитини і 30 медпрацівників.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Нам про такий "переполох" - тільки мріяти

May 4 (GMT)
Updates

76 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
показати весь коментар
05.05.2021 12:31
+1
Ну звичайно-звичайно........ Хто б сумнівався..... Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин - Цензор.НЕТ 5392
показати весь коментар
05.05.2021 10:07
+1
Чудово. Та де її взять?
показати весь коментар
05.05.2021 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну звичайно-звичайно........ Хто б сумнівався..... Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин - Цензор.НЕТ 5392
показати весь коментар
05.05.2021 10:07 Відповісти
Брешуть.Вот что в Израиле,где кололи "Пфайзер" Ізраїльський переполох! Великий спалах і захисту немає!
показати весь коментар
05.05.2021 11:40 Відповісти
Брехня!
Чим же тоді вакцинуватися? Не російською ж вакциною. Буде не патріотично....
показати весь коментар
05.05.2021 11:46 Відповісти
Чим же тоді вакцинуватися?

Ответ найдёте здесь Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста вирусолога! Жолобак
показати весь коментар
05.05.2021 14:34 Відповісти
Нам про такий "переполох" - тільки мріяти

May 4 (GMT)
Updates

76 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
показати весь коментар
05.05.2021 12:31 Відповісти
Та нема ніякого ковіду! Це всьо проіскі!
показати весь коментар
05.05.2021 10:39 Відповісти
Странно...
Не правда ли?
показати весь коментар
05.05.2021 10:53 Відповісти
Действительно. Вот, к примеру, меняешь на танке пушку или всю башню и двигатель - и это уже практически другой танк, а против него эффективны все те же противотанковые мины... Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 2588
показати весь коментар
05.05.2021 11:09 Відповісти
Здесь писали, что ковид придумали козломордые, так как Спутник V эффективен.
Вот я и подумал... Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 6562
А может...
показати весь коментар
05.05.2021 11:14 Відповісти
Пока мутация не затронет один из участков РНК вируса, что кодирует один из шести СДР-участков поверхностного протеина, на который нацелена вакцина Пфайзер, эффективность вакцины не поменяется. Когда затронет - эффективность может упасть, но не обязательно сильно.
показати весь коментар
05.05.2021 11:20 Відповісти
А чего в Израиле данные по вакцинации пфайзером засекретели на 30 лет? И теперь не узнать сколько из вакцинированных умерло от ковида.
показати весь коментар
05.05.2021 11:37 Відповісти
Откуда такая информация? Вроде бы данные по вакцинации в открытом доступе по всем странам... (Ну, может, Сев. Корея не сообщает )
показати весь коментар
05.05.2021 11:53 Відповісти
Нет. А в Эстонии эта информация засекречена до 2026. Думаю и во многих других странах так же.
показати весь коментар
05.05.2021 12:35 Відповісти
Вот здесь много информации по вакцинации в Израиле
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=ISR

Незаметно они как-то все засекретили.
показати весь коментар
05.05.2021 12:48 Відповісти
Где конкретно посмотреть сколько заразилось и умерло из уколотых? Как раз это и засекречено.
показати весь коментар
05.05.2021 13:27 Відповісти
Посмотрите результаты испытаний вакцины Пфайзер. Там из уколотых вакциной умерло двое, а из уколотых плацебо - четверо.
показати весь коментар
05.05.2021 13:38 Відповісти
Зачем мне результаты, когда есть данные по населению. Но они почему-то засекречены.
Может уколотых умирает от ковида не меньше, чем неуколотых? Чего они скрывают?
показати весь коментар
05.05.2021 16:20 Відповісти
Так ты же даже ссылки не дал, что и где засекречено и в какой стране. Откуда я знаю, что и кто неизвестно где засекретил.
показати весь коментар
05.05.2021 16:28 Відповісти
Вот ссылка о том, что в Эстонии засекречено
https://sputnik-meedia.ee/covid/20210319/189203/vlasti-estonia-zasekretili-vazhnuyu-informatsiyu-covid-19.html
показати весь коментар
05.05.2021 17:43 Відповісти
"Правительство Эстонии ограничило своим решением доступ к обзорам государственного ситуационного центра о распространении COVID-19."
То есть засекречены обзоры и аналитические записки по ситуации с распространением ковид. Наверняка есть причины. Например,

1. Аналитики прогнозируют заполнение на 100% койкомест в города А через две недели. Правительство в ответ планирует через неделю развернуть там мобильный госпиталь.
2. То же самое, но инфа доступна в СМИ. В итоге через неделю власти разворачивают госпиталь в городе А, а там заполненность коек 85% - население запаниковало и обращалось за госпитализацией в город Б, где и заполнило койки на 100%.
Кто будет виноват в последствиях ситуации по сценарию 2?
показати весь коментар
05.05.2021 17:59 Відповісти
А вот этого - "А чего в Израиле данные по вакцинации пфайзером засекретели..." "А в Эстонии эта информация засекречена до 2026." - там почему-то нет. Почему?
показати весь коментар
05.05.2021 18:01 Відповісти
Ещё раз тебе говорю. По Эстонии и Израилю информации сколько уколотых умерло от ковида ты не найдёшь. Зато появилась по Швеции. Там тысячи заражённых и десятки умерших после полной вакцинации(двумя дозами).
показати весь коментар
05.05.2021 20:44 Відповісти
Раньше ты говорил: "А чего в Израиле данные по вакцинации пфайзером засекретели..." "А в Эстонии эта информация засекречена до 2026." А когда дело дошло до ссылки - оказалость, что засекретили совсем не то. Теперь ты снова говоришь, ссылок не приводишь, и хочешь, чтобы тебе верили.
показати весь коментар
05.05.2021 21:39 Відповісти
Мне без разницы веришь ты мне или нет. Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию.
показати весь коментар
05.05.2021 23:14 Відповісти
А йому це і не треба.
показати весь коментар
06.05.2021 06:37 Відповісти
Твой пост
Denis Denissov 9ab7c2b0

Ещё раз тебе говорю. (т.е. опять без ссылки) По Эстонии и Израилю информации сколько уколотых умерло от ковида ты не найдёшь (т.е. ты ее не нашел). Зато появилась по Швеции (опять без ссылки) . Там тысячи заражённых и десятки умерших после полной вакцинации(двумя дозами). (опять твое голословное утверждение)
05.05.2021 20:44
Когда я тебе на это указал, ты сделал заявление "Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию." Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 1979
показати весь коментар
06.05.2021 07:53 Відповісти
А вот здесь вся "засекреченная" Израилем (с твоих слов) информация Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 8412
Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data

Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию. Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 3762
показати весь коментар
06.05.2021 22:32 Відповісти
Посмотрел. Как и предполагал Израиль смухлевал, чтобы завысить эффективность пфайзера.
"Примечательно, что политика Израиля в отношении тестирования на SARS-CoV-2 отличалась для невакцинированных и вакцинированных лиц в течение периода исследования. Через 7 дней после второй дозы вакцинированные лица были освобождены от тестирования на SARS-CoV-2, которое требовалось от лиц, которые либо имели контакт с лабораторно подтвержденным случаем, либо вернулись из поездки за границу. Такая политика тестирования могла привести к дифференциальной систематической ошибке, которая привела бы к переоценке эффективности вакцины против бессимптомной инфекции (т. Е. Бессимптомные люди, получившие две дозы, с меньшей вероятностью прошли тестирование, чем невакцинированные бессимптомные люди."
показати весь коментар
07.05.2021 02:04 Відповісти
"Такая политика тестирования могла привести к дифференциальной систематической ошибке, которая привела бы к переоценке эффективности вакцины против бессимптомной инфекции." Но против обычной инфекции ковидом оценка дает верный результат. Кроме того, бессимптомная форма ковида не приводит к смерти. Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 3958
Так что, мимо кассы твой аргумент.
показати весь коментар
07.05.2021 10:20 Відповісти
Вот и посмотри, что там будет осенью. Где-то в конце октября, ноябре. Когда распространятся новые штаммы и объявят новую волну будет настоящий мор среди уколотых и мегалокдаун как в Ухане прошлой весной. Можешь заскринить это сообщение, чтобы не забыть.
показати весь коментар
07.05.2021 11:39 Відповісти
Чтобы полностью пробить защиту вакцины нужно как минимум шесть мутаций на довольно небольшом участке вирусной РНК, которая кодирует поверхностный протеин. И каждая из них должна при этом быть в CDR- участке. Но большинство мутаций приводят к нежизнеспособным вирусам. Вероятность такого сочетания, что я написал очень мала. Но в странах с большим населением, где вакцинацию проводят слишком медленно (в том числе благодаря усилиям таких экземпляров, как Вы), болеет много людей. А в каждом зараженном сменяется порядка ста тысяч поколений вируса. Так что тут антиваксеры и вирус работают вместе, как союзники, против вакцинной защиты от инфекций.
показати весь коментар
07.05.2021 12:03 Відповісти
Сегодняшняя новость разоблачила это исследование и эффективность пфайзера против заражения.
"Вакцина от Pfizer-BioNTеch спустя неделю и больше после второй дозы на 95,3% эффективна против заражения коронавирусной инфекцией."
И вот новость
https://rus.postimees.ee/7242605/departament-zdorovya-v-socialnom-centre-karyakyula-uzhe-44-zarazhennyh?fbclid=IwAR0TIl_VwBnIxIsuXntpnRDVJ26LQogKRi622gpW0ztd16Q4TnrPMlyOSzA
показати весь коментар
07.05.2021 14:42 Відповісти
Вы это считаете опровержением? -
"На сегодняшний день в социальном центре Карьякюла выявлено 44 зараженных, из них 39 клиентов и пять работников. Полный курс вакцинации прошли 76,4% клиентов и 60% работников. В госпитализации никто не нуждается."
1. Процент заболевших пациентов в доме престарелых неизвестен, как и не дана статистика, сколько среди заболевших пациентов и работников вакцинированных.
2. Вы пытаетесь сравнить когорту дома престарелых (65 и старше) и ту, что охвачена в статье Ланцета - 16 лет и старше. Это грубая ошибка.
3. Есть подозрения, что в Израиле у лиц от 16 и старше с дефицитом витамина Д ситуация несколько лучше, чем в доме престарелых в Карьякюла.
показати весь коментар
07.05.2021 15:13 Відповісти
И причём тут витамин Д и возраст? Нет доказательств, что это как-то влияет на вероятность заражения. А только на течение болезни.
В общем такие новости говорят о том, что в паспорте вакцинации нет никакого смысла т.к. уколотый также может быть заразным.
показати весь коментар
07.05.2021 16:45 Відповісти
При том, что это факторы, влияющие на силу имунного ответа при инфекциях.
показати весь коментар
07.05.2021 17:23 Відповісти
Никуда там вирус не пропал. Просто перестали тестировать уколотых.
показати весь коментар
07.05.2021 02:09 Відповісти
Перестали тестировать из вакцинированных только тех, кто был в контакте с зараженными и тех, кто возвращается из заграницы. Если вакцинирован и есть недомогание - вперед на тестированние.
показати весь коментар
07.05.2021 10:23 Відповісти
"Ведущий автор исследования, доктор Шерон Алрой-Прейс из министерства здравоохранения Израиля".
И как после этого этому исследованию можно верить? Других результатов от чиновников и не стоил ожидать.
показати весь коментар
07.05.2021 11:49 Відповісти
Очень даже можно верить. За вранье в научных статьях там люди улетают в отставку и лишаются научных званий.
показати весь коментар
07.05.2021 12:06 Відповісти
Так а что там Вы писали насчет "засекречивания данных об уколотых" в Израиле? Все ще придерживаетесь той выдумки, или уже попустило?
показати весь коментар
07.05.2021 12:08 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article/Hyks9pWpP
показати весь коментар
07.05.2021 14:39 Відповісти
Вы хоть сами читаете то, на что ссылаетесь? Там засекречены стенограммы дебатов.


"Окружной суд Иерусалима отказался удовлетворить иск Движения за свободу информации, потребовавшего снять гриф секретности со стенограмм заседаний структур, занятых борьбой с эпидемией, - в том числе правительства и кабинета коронавируса. Об этом стало известно в четверг, 24 декабря.

В своем постановлении судья Эли Абарбанель записал, что правительство и кабинет обязаны информировать лишь о причинах, которые стали предметом обсуждения на заседаниях, тогда как содержание самих дебатов может не раскрываться."
показати весь коментар
07.05.2021 15:16 Відповісти
Что-то важное скрывают от населения, к тому же на 30 лет. Может на этих заседаниях они решают как статистику сфальсифицировать и народ продолжать дурить.
показати весь коментар
07.05.2021 16:48 Відповісти
Это Ваши домыслы. А факт остается фактом - нет никаких доказательств, что статистика по вакцинированным в Израиле засекречена.
показати весь коментар
07.05.2021 17:25 Відповісти
Чудово. Та де її взять?
показати весь коментар
05.05.2021 11:03 Відповісти
"Мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы убедиться в этом".
Ещё мониторим, но уже уверен в эффективности. Странностей не находите?
показати весь коментар
05.05.2021 11:35 Відповісти
Нет.
показати весь коментар
05.05.2021 11:54 Відповісти
 
 