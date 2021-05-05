Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін
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Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від усіх відомих штамів коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю телеканалу СВС заявив директор компанії BioNTech Угур Шахін.
"У нас немає ніяких свідчень того, що наша вакцина не буде діяти проти наявних штамів Covid-19", - сказав він.
Шахін запевняє, що компанія BioNTech "аналізує, чи здатні антитіла, які виробляються після щеплення нашою вакциною, нейтралізувати відомі штами".
"Наявні на цей момент дані - дуже обнадійливі щодо всіх типів штамів коронавірусу", - сказав він.
Крім того, Шахін повідомив, що вакцина Pfizer-BioNTech запускає два типи імунної реакції, тому "двох шарів імунітету досить, щоб впоратися з наявними штамами".
"Ми, звичайно, моніторимо варіанти вірусу, щоб переконатися в цьому", - підсумував він.
В Україні станом на 5 травня зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу, за добу - 2 576. Зокрема, захворіли 103 дитини і 30 медпрацівників.
Будь ласка, зачекайте...
Чим же тоді вакцинуватися? Не російською ж вакциною. Буде не патріотично....
Ответ найдёте здесь Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста вирусолога! Жолобак
May 4 (GMT)
Updates
76 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
Не правда ли?
Вот я и подумал...
А может...
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=ISR
Незаметно они как-то все засекретили.
Может уколотых умирает от ковида не меньше, чем неуколотых? Чего они скрывают?
https://sputnik-meedia.ee/covid/20210319/189203/vlasti-estonia-zasekretili-vazhnuyu-informatsiyu-covid-19.html
То есть засекречены обзоры и аналитические записки по ситуации с распространением ковид. Наверняка есть причины. Например,
1. Аналитики прогнозируют заполнение на 100% койкомест в города А через две недели. Правительство в ответ планирует через неделю развернуть там мобильный госпиталь.
2. То же самое, но инфа доступна в СМИ. В итоге через неделю власти разворачивают госпиталь в городе А, а там заполненность коек 85% - население запаниковало и обращалось за госпитализацией в город Б, где и заполнило койки на 100%.
Кто будет виноват в последствиях ситуации по сценарию 2?
Denis Denissov 9ab7c2b0
Ещё раз тебе говорю. (т.е. опять без ссылки) По Эстонии и Израилю информации сколько уколотых умерло от ковида ты не найдёшь (т.е. ты ее не нашел). Зато появилась по Швеции (опять без ссылки) . Там тысячи заражённых и десятки умерших после полной вакцинации(двумя дозами). (опять твое голословное утверждение)
05.05.2021 20:44
Когда я тебе на это указал, ты сделал заявление "Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию."
Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data
Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию.
"Примечательно, что политика Израиля в отношении тестирования на SARS-CoV-2 отличалась для невакцинированных и вакцинированных лиц в течение периода исследования. Через 7 дней после второй дозы вакцинированные лица были освобождены от тестирования на SARS-CoV-2, которое требовалось от лиц, которые либо имели контакт с лабораторно подтвержденным случаем, либо вернулись из поездки за границу. Такая политика тестирования могла привести к дифференциальной систематической ошибке, которая привела бы к переоценке эффективности вакцины против бессимптомной инфекции (т. Е. Бессимптомные люди, получившие две дозы, с меньшей вероятностью прошли тестирование, чем невакцинированные бессимптомные люди."
Так что, мимо кассы твой аргумент.
"Вакцина от Pfizer-BioNTеch спустя неделю и больше после второй дозы на 95,3% эффективна против заражения коронавирусной инфекцией."
И вот новость
https://rus.postimees.ee/7242605/departament-zdorovya-v-socialnom-centre-karyakyula-uzhe-44-zarazhennyh?fbclid=IwAR0TIl_VwBnIxIsuXntpnRDVJ26LQogKRi622gpW0ztd16Q4TnrPMlyOSzA
"На сегодняшний день в социальном центре Карьякюла выявлено 44 зараженных, из них 39 клиентов и пять работников. Полный курс вакцинации прошли 76,4% клиентов и 60% работников. В госпитализации никто не нуждается."
1. Процент заболевших пациентов в доме престарелых неизвестен, как и не дана статистика, сколько среди заболевших пациентов и работников вакцинированных.
2. Вы пытаетесь сравнить когорту дома престарелых (65 и старше) и ту, что охвачена в статье Ланцета - 16 лет и старше. Это грубая ошибка.
3. Есть подозрения, что в Израиле у лиц от 16 и старше с дефицитом витамина Д ситуация несколько лучше, чем в доме престарелых в Карьякюла.
В общем такие новости говорят о том, что в паспорте вакцинации нет никакого смысла т.к. уколотый также может быть заразным.
И как после этого этому исследованию можно верить? Других результатов от чиновников и не стоил ожидать.
"Окружной суд Иерусалима отказался удовлетворить иск Движения за свободу информации, потребовавшего снять гриф секретности со стенограмм заседаний структур, занятых борьбой с эпидемией, - в том числе правительства и кабинета коронавируса. Об этом стало известно в четверг, 24 декабря.
В своем постановлении судья Эли Абарбанель записал, что правительство и кабинет обязаны информировать лишь о причинах, которые стали предметом обсуждения на заседаниях, тогда как содержание самих дебатов может не раскрываться."
Ещё мониторим, но уже уверен в эффективности. Странностей не находите?