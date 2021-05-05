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Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин

Вакцина Pfizer-BioNTech защищает от всех известных штаммов коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью телеканалу СВС заявил директор компании BioNTech Угур Шахин.

"У нас нет никаких свидетельств того, что наша вакцина не будет действовать против имеющихся штаммов Covid-19", — сказал он.

Шахин уверяет, что компания BioNTech "анализирует, способны ли антитела, которые вырабатываются после прививки нашей вакциной, нейтрализовать известные штаммы".

"Имеющиеся на данный момент данные - очень обнадеживающие относительно всех типов штаммов коронавируса", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписан контракт о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину, - Степанов

Кроме того, Шахин сообщил, что вакцина Pfizer-BioNTech запускает два типа иммунной реакции, поэтому "двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами".

"Мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы убедиться в этом", – подытожил он.

В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировали 2 090 986 случаев коронавируса, за сутки — 2 576. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.
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Топ комментарии
+2
Нам про такий "переполох" - тільки мріяти

May 4 (GMT)
Updates

76 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
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05.05.2021 12:31
+1
Ну звичайно-звичайно........ Хто б сумнівався..... Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин - Цензор.НЕТ 5392
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05.05.2021 10:07
+1
Чудово. Та де її взять?
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05.05.2021 11:03
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Ну звичайно-звичайно........ Хто б сумнівався..... Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин - Цензор.НЕТ 5392
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05.05.2021 10:07 Ответить
Брешуть.Вот что в Израиле,где кололи "Пфайзер" Ізраїльський переполох! Великий спалах і захисту немає!
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05.05.2021 11:40 Ответить
Брехня!
Чим же тоді вакцинуватися? Не російською ж вакциною. Буде не патріотично....
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05.05.2021 11:46 Ответить
Чим же тоді вакцинуватися?

Ответ найдёте здесь Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста вирусолога! Жолобак
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05.05.2021 14:34 Ответить
Нам про такий "переполох" - тільки мріяти

May 4 (GMT)
Updates

76 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
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05.05.2021 12:31 Ответить
Та нема ніякого ковіду! Це всьо проіскі!
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05.05.2021 10:39 Ответить
Странно...
Не правда ли?
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05.05.2021 10:53 Ответить
Действительно. Вот, к примеру, меняешь на танке пушку или всю башню и двигатель - и это уже практически другой танк, а против него эффективны все те же противотанковые мины... Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 2588
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05.05.2021 11:09 Ответить
Здесь писали, что ковид придумали козломордые, так как Спутник V эффективен.
Вот я и подумал... Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 6562
А может...
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05.05.2021 11:14 Ответить
Пока мутация не затронет один из участков РНК вируса, что кодирует один из шести СДР-участков поверхностного протеина, на который нацелена вакцина Пфайзер, эффективность вакцины не поменяется. Когда затронет - эффективность может упасть, но не обязательно сильно.
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05.05.2021 11:20 Ответить
А чего в Израиле данные по вакцинации пфайзером засекретели на 30 лет? И теперь не узнать сколько из вакцинированных умерло от ковида.
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05.05.2021 11:37 Ответить
Откуда такая информация? Вроде бы данные по вакцинации в открытом доступе по всем странам... (Ну, может, Сев. Корея не сообщает )
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05.05.2021 11:53 Ответить
Нет. А в Эстонии эта информация засекречена до 2026. Думаю и во многих других странах так же.
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05.05.2021 12:35 Ответить
Вот здесь много информации по вакцинации в Израиле
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=ISR

Незаметно они как-то все засекретили.
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05.05.2021 12:48 Ответить
Где конкретно посмотреть сколько заразилось и умерло из уколотых? Как раз это и засекречено.
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05.05.2021 13:27 Ответить
Посмотрите результаты испытаний вакцины Пфайзер. Там из уколотых вакциной умерло двое, а из уколотых плацебо - четверо.
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05.05.2021 13:38 Ответить
Зачем мне результаты, когда есть данные по населению. Но они почему-то засекречены.
Может уколотых умирает от ковида не меньше, чем неуколотых? Чего они скрывают?
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05.05.2021 16:20 Ответить
Так ты же даже ссылки не дал, что и где засекречено и в какой стране. Откуда я знаю, что и кто неизвестно где засекретил.
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05.05.2021 16:28 Ответить
Вот ссылка о том, что в Эстонии засекречено
https://sputnik-meedia.ee/covid/20210319/189203/vlasti-estonia-zasekretili-vazhnuyu-informatsiyu-covid-19.html
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05.05.2021 17:43 Ответить
"Правительство Эстонии ограничило своим решением доступ к обзорам государственного ситуационного центра о распространении COVID-19."
То есть засекречены обзоры и аналитические записки по ситуации с распространением ковид. Наверняка есть причины. Например,

1. Аналитики прогнозируют заполнение на 100% койкомест в города А через две недели. Правительство в ответ планирует через неделю развернуть там мобильный госпиталь.
2. То же самое, но инфа доступна в СМИ. В итоге через неделю власти разворачивают госпиталь в городе А, а там заполненность коек 85% - население запаниковало и обращалось за госпитализацией в город Б, где и заполнило койки на 100%.
Кто будет виноват в последствиях ситуации по сценарию 2?
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05.05.2021 17:59 Ответить
А вот этого - "А чего в Израиле данные по вакцинации пфайзером засекретели..." "А в Эстонии эта информация засекречена до 2026." - там почему-то нет. Почему?
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05.05.2021 18:01 Ответить
Ещё раз тебе говорю. По Эстонии и Израилю информации сколько уколотых умерло от ковида ты не найдёшь. Зато появилась по Швеции. Там тысячи заражённых и десятки умерших после полной вакцинации(двумя дозами).
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05.05.2021 20:44 Ответить
Раньше ты говорил: "А чего в Израиле данные по вакцинации пфайзером засекретели..." "А в Эстонии эта информация засекречена до 2026." А когда дело дошло до ссылки - оказалость, что засекретили совсем не то. Теперь ты снова говоришь, ссылок не приводишь, и хочешь, чтобы тебе верили.
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05.05.2021 21:39 Ответить
Мне без разницы веришь ты мне или нет. Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию.
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05.05.2021 23:14 Ответить
А йому це і не треба.
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06.05.2021 06:37 Ответить
Твой пост
Denis Denissov 9ab7c2b0

Ещё раз тебе говорю. (т.е. опять без ссылки) По Эстонии и Израилю информации сколько уколотых умерло от ковида ты не найдёшь (т.е. ты ее не нашел). Зато появилась по Швеции (опять без ссылки) . Там тысячи заражённых и десятки умерших после полной вакцинации(двумя дозами). (опять твое голословное утверждение)
05.05.2021 20:44
Когда я тебе на это указал, ты сделал заявление "Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию." Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 1979
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06.05.2021 07:53 Ответить
А вот здесь вся "засекреченная" Израилем (с твоих слов) информация Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 8412
Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data

Ты просто мало информирован т.к. не умеешь искать информацию. Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 3762
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06.05.2021 22:32 Ответить
Посмотрел. Как и предполагал Израиль смухлевал, чтобы завысить эффективность пфайзера.
"Примечательно, что политика Израиля в отношении тестирования на SARS-CoV-2 отличалась для невакцинированных и вакцинированных лиц в течение периода исследования. Через 7 дней после второй дозы вакцинированные лица были освобождены от тестирования на SARS-CoV-2, которое требовалось от лиц, которые либо имели контакт с лабораторно подтвержденным случаем, либо вернулись из поездки за границу. Такая политика тестирования могла привести к дифференциальной систематической ошибке, которая привела бы к переоценке эффективности вакцины против бессимптомной инфекции (т. Е. Бессимптомные люди, получившие две дозы, с меньшей вероятностью прошли тестирование, чем невакцинированные бессимптомные люди."
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07.05.2021 02:04 Ответить
"Такая политика тестирования могла привести к дифференциальной систематической ошибке, которая привела бы к переоценке эффективности вакцины против бессимптомной инфекции." Но против обычной инфекции ковидом оценка дает верный результат. Кроме того, бессимптомная форма ковида не приводит к смерти. Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін - Цензор.НЕТ 3958
Так что, мимо кассы твой аргумент.
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07.05.2021 10:20 Ответить
Вот и посмотри, что там будет осенью. Где-то в конце октября, ноябре. Когда распространятся новые штаммы и объявят новую волну будет настоящий мор среди уколотых и мегалокдаун как в Ухане прошлой весной. Можешь заскринить это сообщение, чтобы не забыть.
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07.05.2021 11:39 Ответить
Чтобы полностью пробить защиту вакцины нужно как минимум шесть мутаций на довольно небольшом участке вирусной РНК, которая кодирует поверхностный протеин. И каждая из них должна при этом быть в CDR- участке. Но большинство мутаций приводят к нежизнеспособным вирусам. Вероятность такого сочетания, что я написал очень мала. Но в странах с большим населением, где вакцинацию проводят слишком медленно (в том числе благодаря усилиям таких экземпляров, как Вы), болеет много людей. А в каждом зараженном сменяется порядка ста тысяч поколений вируса. Так что тут антиваксеры и вирус работают вместе, как союзники, против вакцинной защиты от инфекций.
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07.05.2021 12:03 Ответить
Сегодняшняя новость разоблачила это исследование и эффективность пфайзера против заражения.
"Вакцина от Pfizer-BioNTеch спустя неделю и больше после второй дозы на 95,3% эффективна против заражения коронавирусной инфекцией."
И вот новость
https://rus.postimees.ee/7242605/departament-zdorovya-v-socialnom-centre-karyakyula-uzhe-44-zarazhennyh?fbclid=IwAR0TIl_VwBnIxIsuXntpnRDVJ26LQogKRi622gpW0ztd16Q4TnrPMlyOSzA
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07.05.2021 14:42 Ответить
Вы это считаете опровержением? -
"На сегодняшний день в социальном центре Карьякюла выявлено 44 зараженных, из них 39 клиентов и пять работников. Полный курс вакцинации прошли 76,4% клиентов и 60% работников. В госпитализации никто не нуждается."
1. Процент заболевших пациентов в доме престарелых неизвестен, как и не дана статистика, сколько среди заболевших пациентов и работников вакцинированных.
2. Вы пытаетесь сравнить когорту дома престарелых (65 и старше) и ту, что охвачена в статье Ланцета - 16 лет и старше. Это грубая ошибка.
3. Есть подозрения, что в Израиле у лиц от 16 и старше с дефицитом витамина Д ситуация несколько лучше, чем в доме престарелых в Карьякюла.
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07.05.2021 15:13 Ответить
И причём тут витамин Д и возраст? Нет доказательств, что это как-то влияет на вероятность заражения. А только на течение болезни.
В общем такие новости говорят о том, что в паспорте вакцинации нет никакого смысла т.к. уколотый также может быть заразным.
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07.05.2021 16:45 Ответить
При том, что это факторы, влияющие на силу имунного ответа при инфекциях.
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07.05.2021 17:23 Ответить
Никуда там вирус не пропал. Просто перестали тестировать уколотых.
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07.05.2021 02:09 Ответить
Перестали тестировать из вакцинированных только тех, кто был в контакте с зараженными и тех, кто возвращается из заграницы. Если вакцинирован и есть недомогание - вперед на тестированние.
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07.05.2021 10:23 Ответить
"Ведущий автор исследования, доктор Шерон Алрой-Прейс из министерства здравоохранения Израиля".
И как после этого этому исследованию можно верить? Других результатов от чиновников и не стоил ожидать.
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07.05.2021 11:49 Ответить
Очень даже можно верить. За вранье в научных статьях там люди улетают в отставку и лишаются научных званий.
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07.05.2021 12:06 Ответить
Так а что там Вы писали насчет "засекречивания данных об уколотых" в Израиле? Все ще придерживаетесь той выдумки, или уже попустило?
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07.05.2021 12:08 Ответить
https://www.vesty.co.il/main/article/Hyks9pWpP
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07.05.2021 14:39 Ответить
Вы хоть сами читаете то, на что ссылаетесь? Там засекречены стенограммы дебатов.


"Окружной суд Иерусалима отказался удовлетворить иск Движения за свободу информации, потребовавшего снять гриф секретности со стенограмм заседаний структур, занятых борьбой с эпидемией, - в том числе правительства и кабинета коронавируса. Об этом стало известно в четверг, 24 декабря.

В своем постановлении судья Эли Абарбанель записал, что правительство и кабинет обязаны информировать лишь о причинах, которые стали предметом обсуждения на заседаниях, тогда как содержание самих дебатов может не раскрываться."
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07.05.2021 15:16 Ответить
Что-то важное скрывают от населения, к тому же на 30 лет. Может на этих заседаниях они решают как статистику сфальсифицировать и народ продолжать дурить.
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07.05.2021 16:48 Ответить
Это Ваши домыслы. А факт остается фактом - нет никаких доказательств, что статистика по вакцинированным в Израиле засекречена.
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07.05.2021 17:25 Ответить
Чудово. Та де її взять?
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05.05.2021 11:03 Ответить
"Мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы убедиться в этом".
Ещё мониторим, но уже уверен в эффективности. Странностей не находите?
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05.05.2021 11:35 Ответить
Нет.
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05.05.2021 11:54 Ответить
 
 