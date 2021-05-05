Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин

Вакцина Pfizer-BioNTech защищает от всех известных штаммов коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью телеканалу СВС заявил директор компании BioNTech Угур Шахин.

"У нас нет никаких свидетельств того, что наша вакцина не будет действовать против имеющихся штаммов Covid-19", — сказал он.

Шахин уверяет, что компания BioNTech "анализирует, способны ли антитела, которые вырабатываются после прививки нашей вакциной, нейтрализовать известные штаммы".

"Имеющиеся на данный момент данные - очень обнадеживающие относительно всех типов штаммов коронавируса", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписан контракт о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину, - Степанов

Кроме того, Шахин сообщил, что вакцина Pfizer-BioNTech запускает два типа иммунной реакции, поэтому "двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами".

"Мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы убедиться в этом", – подытожил он.

В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировали 2 090 986 случаев коронавируса, за сутки — 2 576. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.