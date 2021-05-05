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вакцина (3528) Канада (1496) смерть (6550) коронавірус (16711) AstraZeneca (128)

Другий випадок смерті після щеплення AstraZeneca зафіксовано в Канаді

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Другий випадок смерті після щеплення AstraZeneca зафіксовано в Канаді

Канадська провінція Альберта повідомила про смерть від утворення тромбів 50-річної жінки, яка раніше отримала щеплення вакциною проти COVID - 19 компанії AstraZeneca. Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть в Канаді пацієнта після отримання вакцини AstraZeneca.

Про це Reuters заявила головний санлікар провінції Діна Хіншоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Канада повідомила про щонайменше п’ять випадків утворення тромбів після імунізації вакциною AstraZeneca, але працівники охорони здоров’я вважають, що переваги препарату все ж перевищують потенційні ризики.

Випадок жінки в Альберті - це другий випадок утворення тромбів і єдина смерть в провінції після введення понад 253 000 доз препарату AstraZeneca, уточнила Хіншоу.

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"Хоча будь-яка смерть є трагічною, важливо пам'ятати, що ризики смерті або страждання від інших важких наслідків COVID-19 залишаються набагато більшими, ніж ризик після вакцини AstraZeneca", - сказала Хіншоу.

Наразі у Канаді зареєстровано 1 243 242 випадки коронавірусу та 24 342 смерті.

Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть пацієнта у Канаді після отримання вакцини AstraZeneca.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде - Цензор.НЕТ 2504
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05.05.2021 11:40
+3
CoviShield Моя мама была привита этой вакциной 12.04.21.А 22.04.21 у мамы был инсульт при давлении 130\80.Инсульт при таком давлении разве возможно.26.04мама умерла.Не какие доводы что это было вызвано прививкой не помогли,Я звонил на гарячую линию МОЗ в Харьковский департамент здравохранения.Все относятся как-бы с пониманием но что дальше.Сколько людей должно погибнуть от вакцинации.А вы говорите о выплатах.Мне диоектор Красноградской больницы заявила ХА_ХА_ХА какие деньги.
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05.05.2021 15:06
+2
Подобные сообщения не имеют никакого смысла. Ровным счётом. Никто не сообщает сколько случаев тромбоза на 100 тыщ населения в год случается БЕЗ прививок от ковида. Если после прививок число увеличивается на статистически заметную величину, тогда можно говорить о причинах в виде АстраЗенеки. В противном случае это пустая болтовня.
Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
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05.05.2021 16:15
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Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде - Цензор.НЕТ 2504
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05.05.2021 11:40 Відповісти
Да вообще странно, как она дожила до вакцинации?
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05.05.2021 11:47 Відповісти
Why are you hiding behind the Union Jack?
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05.05.2021 12:20 Відповісти
Паралич после вакцинации - 53-летнюю киевлянку госпитализировали на третий день после прививки препаратом CoviShield. Есть ли связь между прививкой и параличом, выясняет специальная комиссия. Между тем правительство установило размер компенсаций в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.
Ольга почти месяц прикована к постели. Все что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало.

Госпоже Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.
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05.05.2021 12:40 Відповісти
CoviShield Моя мама была привита этой вакциной 12.04.21.А 22.04.21 у мамы был инсульт при давлении 130\80.Инсульт при таком давлении разве возможно.26.04мама умерла.Не какие доводы что это было вызвано прививкой не помогли,Я звонил на гарячую линию МОЗ в Харьковский департамент здравохранения.Все относятся как-бы с пониманием но что дальше.Сколько людей должно погибнуть от вакцинации.А вы говорите о выплатах.Мне диоектор Красноградской больницы заявила ХА_ХА_ХА какие деньги.
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05.05.2021 15:06 Відповісти
Если инсульт ишемический - мог быть и от вакцины. А кровоизлияния (какое часто случается при высоком давлении) вроде не должно быть.
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05.05.2021 22:21 Відповісти
Подобные сообщения не имеют никакого смысла. Ровным счётом. Никто не сообщает сколько случаев тромбоза на 100 тыщ населения в год случается БЕЗ прививок от ковида. Если после прививок число увеличивается на статистически заметную величину, тогда можно говорить о причинах в виде АстраЗенеки. В противном случае это пустая болтовня.
Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
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05.05.2021 16:15 Відповісти
160 на 100 000 по всей популяции, это по венозным тромбозам, при желании можно найти статистику по инсультам (основная причина тромбы).
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05.05.2021 16:43 Відповісти
Смертность (не случаи!) от инсультов от 50 до 400 на 100 000 по разным странам
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05.05.2021 16:49 Відповісти
Від пфайзера констатують міокардити.
І алергічні реакції є. Важкі.
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05.05.2021 21:27 Відповісти
Не існує ні однієї вакцини без побочної дії!!!

Це все, що треба знати.

Але усі вакцини (звісно офіційні, та з відповідними умовами зберігання) ЗНАЧНО знижують вірогідність більш тяжких наслідків від хвороби.
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05.05.2021 21:59 Відповісти
Вже третій.
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05.05.2021 21:25 Відповісти
Антиваксери! Фас!
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05.05.2021 22:01 Відповісти
 
 