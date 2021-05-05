Другий випадок смерті після щеплення AstraZeneca зафіксовано в Канаді
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Канадська провінція Альберта повідомила про смерть від утворення тромбів 50-річної жінки, яка раніше отримала щеплення вакциною проти COVID - 19 компанії AstraZeneca. Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть в Канаді пацієнта після отримання вакцини AstraZeneca.
Про це Reuters заявила головний санлікар провінції Діна Хіншоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Канада повідомила про щонайменше п’ять випадків утворення тромбів після імунізації вакциною AstraZeneca, але працівники охорони здоров’я вважають, що переваги препарату все ж перевищують потенційні ризики.
Випадок жінки в Альберті - це другий випадок утворення тромбів і єдина смерть в провінції після введення понад 253 000 доз препарату AstraZeneca, уточнила Хіншоу.
"Хоча будь-яка смерть є трагічною, важливо пам'ятати, що ризики смерті або страждання від інших важких наслідків COVID-19 залишаються набагато більшими, ніж ризик після вакцини AstraZeneca", - сказала Хіншоу.
Наразі у Канаді зареєстровано 1 243 242 випадки коронавірусу та 24 342 смерті.
Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть пацієнта у Канаді після отримання вакцини AstraZeneca.
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Ольга почти месяц прикована к постели. Все что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало.
Госпоже Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.
Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
І алергічні реакції є. Важкі.
Це все, що треба знати.
Але усі вакцини (звісно офіційні, та з відповідними умовами зберігання) ЗНАЧНО знижують вірогідність більш тяжких наслідків від хвороби.