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Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде

Канадская провинция Альберта сообщила о смерти от образования тромбов 50-летней женщины, которая ранее получила прививку вакциной против COVID - 19 компании AstraZeneca. В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти в Канаде пациента после получения вакцины AstraZeneca.

Об этом Reuters заявила главный санврач провинции Дина Хиншоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Канада сообщила о минимум пяти случаях образования тромбов после иммунизации вакциной AstraZeneca, но работники здравоохранения считают, что преимущества препарата все же превышают потенциальные риски.

Случай женщины в Альберте - это второй случай образования тромбов и первая смерть в провинции после ведения более 253 тыс. доз препарата AstraZeneca, уточнила Хиншоу.

"Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риски смерти или страдания от других тяжелых последствий COVID-19 остаются намного больше, чем риск после вакцины AstraZeneca", - сказала Хиншоу.

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В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 243 242 случая коронавируса и 24 342 смерти.

В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти пациента в Канаде после получения вакцины AstraZeneca.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде - Цензор.НЕТ 2504
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05.05.2021 11:40
+3
CoviShield Моя мама была привита этой вакциной 12.04.21.А 22.04.21 у мамы был инсульт при давлении 130\80.Инсульт при таком давлении разве возможно.26.04мама умерла.Не какие доводы что это было вызвано прививкой не помогли,Я звонил на гарячую линию МОЗ в Харьковский департамент здравохранения.Все относятся как-бы с пониманием но что дальше.Сколько людей должно погибнуть от вакцинации.А вы говорите о выплатах.Мне диоектор Красноградской больницы заявила ХА_ХА_ХА какие деньги.
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05.05.2021 15:06
+2
Подобные сообщения не имеют никакого смысла. Ровным счётом. Никто не сообщает сколько случаев тромбоза на 100 тыщ населения в год случается БЕЗ прививок от ковида. Если после прививок число увеличивается на статистически заметную величину, тогда можно говорить о причинах в виде АстраЗенеки. В противном случае это пустая болтовня.
Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
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05.05.2021 16:15
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Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде - Цензор.НЕТ 2504
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05.05.2021 11:40 Ответить
Да вообще странно, как она дожила до вакцинации?
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05.05.2021 11:47 Ответить
Why are you hiding behind the Union Jack?
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05.05.2021 12:20 Ответить
Паралич после вакцинации - 53-летнюю киевлянку госпитализировали на третий день после прививки препаратом CoviShield. Есть ли связь между прививкой и параличом, выясняет специальная комиссия. Между тем правительство установило размер компенсаций в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.
Ольга почти месяц прикована к постели. Все что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало.

Госпоже Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.
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05.05.2021 12:40 Ответить
CoviShield Моя мама была привита этой вакциной 12.04.21.А 22.04.21 у мамы был инсульт при давлении 130\80.Инсульт при таком давлении разве возможно.26.04мама умерла.Не какие доводы что это было вызвано прививкой не помогли,Я звонил на гарячую линию МОЗ в Харьковский департамент здравохранения.Все относятся как-бы с пониманием но что дальше.Сколько людей должно погибнуть от вакцинации.А вы говорите о выплатах.Мне диоектор Красноградской больницы заявила ХА_ХА_ХА какие деньги.
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05.05.2021 15:06 Ответить
Если инсульт ишемический - мог быть и от вакцины. А кровоизлияния (какое часто случается при высоком давлении) вроде не должно быть.
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05.05.2021 22:21 Ответить
Подобные сообщения не имеют никакого смысла. Ровным счётом. Никто не сообщает сколько случаев тромбоза на 100 тыщ населения в год случается БЕЗ прививок от ковида. Если после прививок число увеличивается на статистически заметную величину, тогда можно говорить о причинах в виде АстраЗенеки. В противном случае это пустая болтовня.
Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
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05.05.2021 16:15 Ответить
160 на 100 000 по всей популяции, это по венозным тромбозам, при желании можно найти статистику по инсультам (основная причина тромбы).
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05.05.2021 16:43 Ответить
Смертность (не случаи!) от инсультов от 50 до 400 на 100 000 по разным странам
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05.05.2021 16:49 Ответить
Від пфайзера констатують міокардити.
І алергічні реакції є. Важкі.
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05.05.2021 21:27 Ответить
Не існує ні однієї вакцини без побочної дії!!!

Це все, що треба знати.

Але усі вакцини (звісно офіційні, та з відповідними умовами зберігання) ЗНАЧНО знижують вірогідність більш тяжких наслідків від хвороби.
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05.05.2021 21:59 Ответить
Вже третій.
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05.05.2021 21:25 Ответить
Антиваксери! Фас!
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05.05.2021 22:01 Ответить
 
 