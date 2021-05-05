Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде
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Канадская провинция Альберта сообщила о смерти от образования тромбов 50-летней женщины, которая ранее получила прививку вакциной против COVID - 19 компании AstraZeneca. В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти в Канаде пациента после получения вакцины AstraZeneca.
Об этом Reuters заявила главный санврач провинции Дина Хиншоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Канада сообщила о минимум пяти случаях образования тромбов после иммунизации вакциной AstraZeneca, но работники здравоохранения считают, что преимущества препарата все же превышают потенциальные риски.
Случай женщины в Альберте - это второй случай образования тромбов и первая смерть в провинции после ведения более 253 тыс. доз препарата AstraZeneca, уточнила Хиншоу.
"Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риски смерти или страдания от других тяжелых последствий COVID-19 остаются намного больше, чем риск после вакцины AstraZeneca", - сказала Хиншоу.
В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 243 242 случая коронавируса и 24 342 смерти.
В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти пациента в Канаде после получения вакцины AstraZeneca.
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Ольга почти месяц прикована к постели. Все что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало.
Госпоже Ольге диагностировали миелит - воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.
Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
І алергічні реакції є. Важкі.
Це все, що треба знати.
Але усі вакцини (звісно офіційні, та з відповідними умовами зберігання) ЗНАЧНО знижують вірогідність більш тяжких наслідків від хвороби.