Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде

Канадская провинция Альберта сообщила о смерти от образования тромбов 50-летней женщины, которая ранее получила прививку вакциной против COVID - 19 компании AstraZeneca. В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти в Канаде пациента после получения вакцины AstraZeneca.

Об этом Reuters заявила главный санврач провинции Дина Хиншоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Канада сообщила о минимум пяти случаях образования тромбов после иммунизации вакциной AstraZeneca, но работники здравоохранения считают, что преимущества препарата все же превышают потенциальные риски.

Случай женщины в Альберте - это второй случай образования тромбов и первая смерть в провинции после ведения более 253 тыс. доз препарата AstraZeneca, уточнила Хиншоу.

"Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риски смерти или страдания от других тяжелых последствий COVID-19 остаются намного больше, чем риск после вакцины AstraZeneca", - сказала Хиншоу.

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В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 243 242 случая коронавируса и 24 342 смерти.

В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти пациента в Канаде после получения вакцины AstraZeneca.