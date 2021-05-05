УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12064 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Розслідування злочинів на Майдані
25 888 86
затримання (4142) Іспанія (602) вбивство (2874) Євромайдан (917)

Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії

Іспанська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства щонайменше двох правоохоронців на Майдані 2013 року.

Про це повідомляють на сайті іспанської поліції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук за вбивство двох міліціонерів під час протестів на Майдані.

"Утікач, озброєний гвинтівкою і приблизно 60 патронами, відкрив вогонь по присутніх поліцейських, убивши щонайменше двох із них, хоча українська влада не знає точної кількості співробітників, поранених і вбитих унаслідок дій цієї людини", – сказано в повідомленні.

Розслідування в Іспанії розпочали у квітні 2020 року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися в муніципалітеті Пусол провінції Валенсія.

За даними поліції, він постійно переїжджав, деякий час проживав у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, у нього було орендовано кілька кімнат у Пусолі. Згодом стало відомо, що він протягом кількох тижнів проживав в ізольованій хатині в сільській місцевості поблизу Пусоля. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу в кафетерій.

Імені підозрюваного поліція не називає.

Читайте також: "Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, - це уповільнена шизофренія", - адвокат Тітич
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+110
ну от... падли... Бєркут вони не затримують, а відпускають на кацапію, а тут аж іспанська поліція( довбаний стид...
показати весь коментар
05.05.2021 17:40
+65
Не убийство, а необходимая самооборона!
Один против толпы вооруженных убийц режима легитивного!
показати весь коментар
05.05.2021 17:41
+47
А що ви хотіли? Обрали малороса-совкодрочера-уклоніста - злили Майдан. Зате прикольно....
показати весь коментар
05.05.2021 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну от... падли... Бєркут вони не затримують, а відпускають на кацапію, а тут аж іспанська поліція( довбаний стид...
показати весь коментар
05.05.2021 17:40 Відповісти
іспанці затримали тих кого просила затримати "українська " влада.
показати весь коментар
05.05.2021 17:49 Відповісти
при Порохе майдановцев не задерживали.....
показати весь коментар
05.05.2021 18:03 Відповісти
Да? А випадково не сцикун беркутят по обміну віддав?
показати весь коментар
05.05.2021 18:11 Відповісти
а выпадково не при пархатом Садовник - командир черной роты беркута и иже с ними были отпущены Печерским райсудом Киева и сбежали в Крым?
показати весь коментар
05.05.2021 18:16 Відповісти
и ту судью тогда ВР уволила, а при зеленском Портнов уже вернул взад. Так кто отпускал?
показати весь коментар
05.05.2021 18:19 Відповісти
Відсторонили не звільнили.
показати весь коментар
05.05.2021 23:48 Відповісти
Зєбільчику, пруф в студію. Зараз поговоримо....
показати весь коментар
05.05.2021 18:20 Відповісти
Розкажеш мені і про суддю яка неправомірно відпустила під домашній арешт, і як його Пйого Порошенко відпустив.
показати весь коментар
05.05.2021 18:27 Відповісти
ВЫ ЧТО ПОПАРИЛИСЬ МАЛОСТЬ КАКИЕ ЛЯ СУКИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В 2013 ГОДУ ИЛИ КАК АВАКОВ БЭКНУЛ ДУРАЧИНА ВВЕЛ ИНСТИТУТ ПОЛИЦАЕВ ПРИДУРКОВАТЫХ А ВЫ ВСЕ ОТКАТАЛИ ИСТОРИЮ НАЗАД???!!!
показати весь коментар
05.05.2021 19:15 Відповісти
розскажи кого ще випустив Зеленський в рашку крім беркутівців !!!
наприклад Цемаха, або

вбивцю полковника Хараберюша (український спецпризначенець, контррозвідник, полковник Служби безпеки України. Доктор юридичних наук, автор науково-практичних публікацій. Учасник антитерористичної операції на Сході України).
показати весь коментар
05.05.2021 18:18 Відповісти
Или садистку "Терезу", пытавшую и убивавшую наших ребят.
показати весь коментар
05.05.2021 19:42 Відповісти
тану... у порохоботыв коротка пам'ять.. згадайте Бубенчика..
ледь відбили у плокулорів
показати весь коментар
05.05.2021 18:08 Відповісти
Олег Юрійович Татаров (нар. 31 серпня 1982, м. Новоукраїнка, Кіровоградська область) - український правник, державний службовець[1][2]. Заступник Керівника Офісу Президента України з 5 серпня 2020 року[3]. Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ[6].
У 2014 році після втечі президента Віктора Януковича звільнений з посади[6].5 серпня 2020 року Указом Президента України Володимира Зеленського призначений на посаду заступника керівника Офісу Президента України[3]. Призначення викликало критику окремих українських громадських діячів, адвокатів, журналістів та політологів[9].

Водночас 7 серпня 2020 року відразу після призначення, Президент України Володимир Зеленський дав роз'яснення, що Татаров Олег є дійсно професіоналом і «несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади під час "часів Януковича", вважати "старою владою"»[
Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук[11]. Автор понад 300 наукових праць з питань кримінального процесу, діяльності органів досудового розслідування, прокуратури, суду та адвокатури[12][13]. За сумісництвом викладав у навчальних юридичних закладах
Є адвокатом ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова[9]. У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії «Опозиційний блок» Вадима Новинського[6]. У травні 2019 року як адвокат Олесі Кузнецової, дружини загиблого Івана Кузнецова, який у травні 2018 року разом зі спільником напав на Сергія Стерненка, вимагав від слідчого СБУ оголосити підозру в умисному вбивстві та закінченому замаху на вбивство двох осіб Сергію Стерненку, що передбачає покарання до довічного ув'язнення (!!!!!!!!!!!)
і т.д. , і т.п.


далі по Вікіпедідії взагалі повний капець !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


невже Зеленський не читає хоча б вікіпедію перед наймом на роботу подібних говнюків?


.
показати весь коментар
05.05.2021 18:14 Відповісти
Он марионетка на нитках
показати весь коментар
06.05.2021 12:20 Відповісти
Не убийство, а необходимая самооборона!
Один против толпы вооруженных убийц режима легитивного!
показати весь коментар
05.05.2021 17:41 Відповісти
в чем его вина?????
показати весь коментар
05.05.2021 19:43 Відповісти
Не шарий случайно?
показати весь коментар
05.05.2021 17:42 Відповісти
та щас петушарий еще и свидетелем будет.
показати весь коментар
05.05.2021 17:51 Відповісти
Балакучого Бубєнчіка певно затримали.
показати весь коментар
05.05.2021 17:45 Відповісти
Печерский суд столицы решил арестовать харьковчанина Дмитрия Липового - владельца оружия, из которого на Майдане 20 февраля 2014 года расстреливали милиционеров. Соответствующее определение суда было принято 31 марта.
показати весь коментар
05.05.2021 18:13 Відповісти
вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским,
Источник: https://censor.net/ru/n3263706

Это что, перевод с гишпанского?
показати весь коментар
05.05.2021 17:45 Відповісти
А що ви хотіли? Обрали малороса-совкодрочера-уклоніста - злили Майдан. Зате прикольно....
показати весь коментар
05.05.2021 17:48 Відповісти
а кто патроны то посчитал?))
показати весь коментар
05.05.2021 17:50 Відповісти
хто, хто...мєнтяри що завгодно напишуть.
До того ж, правоохоронців на Майдані не було. Були лише злочинці в погонах.
От з цього потрібно починати.
показати весь коментар
05.05.2021 17:51 Відповісти
Вони і зараз такі ж самі. На Цензорі не так давно один мусор закликав розстріляти протестуючих під ОПою Зеленського.
показати весь коментар
05.05.2021 17:53 Відповісти
Портянка с Аваковым
показати весь коментар
05.05.2021 18:04 Відповісти
Я не засуджую.
Йому орден треба видати.
Це просто Зеленський , тварь, переслідує, можливо невинних, щоб зазирнути в путінське очко миру.
показати весь коментар
05.05.2021 17:50 Відповісти
Якщо це Бубенчик, то справа проти нього була порушена ще при "величайшому патріоті" Пєті Порошенку.
Тоді у квітні 2018 р. "зрадофіли" пікетували Печерський суд, коли луциківська прокурватура намагалася обрати йому арешт. Тоді бєркутасти із нас реготали: "самі ж вибрали Порошенка".
показати весь коментар
05.05.2021 17:57 Відповісти
Ким ? Чи не аваковим ?
показати весь коментар
05.05.2021 18:00 Відповісти
Аваков як був лайном при Петрі, так і лишився при Вові.
У міжнародний розшук теж не Пєтя подавав, і не Вова.
Але вина одного, що допустив лайнюків до керівництва і порушення справи проти майданівця, а другого, що не звільнив лайнюків, не впливає на забезпечення належної роботи правоохоронних органів і допускає продовження переслідування майданівця.
показати весь коментар
05.05.2021 18:08 Відповісти
Порошенко хотів і намагався прибрати авакова.
І йому ніхто не дозволяв свавілля. Він міг тихцем відкривати справи вже наприкінці каденції Порошенка.
А вовочка навпаки ховається за його спиною, тому толерує всі зловживання.
От така відчутна різниця.
Врешті, саме аваков покриває нині портнова.
показати весь коментар
05.05.2021 18:45 Відповісти
Не треба туману напускати.
Усе усі пам'ятають: і убивство Сашка Музичка у 2014-му, і провокацію під ВРУ 31.08.2015, і протидію добровольцям, які в судах захищали солдат, яких сєпарські "судді" та прокурвори тягали до криміналу починаючи із 2015 р., і протидію поліцаїв блокаді торгівлі з лугандонією у 2017-му, і репресування Саакашвілі на замовлення *****, і штурми антикорупційного наметового містечка під ВРУ із воплями "ета вам, сукі бєндєравскіє, за ваш майдан" у 2017 - 2018.
Не було такого? А таки було. Бо, крім атентату Музичка, я свідок усіх інших подій.
Якщо Президент (як один, так і другий) терпить такого гівняного міністра, то він такий само гівняний, як і міністр. Навіть гірший, бо тупіший.
показати весь коментар
07.05.2021 18:20 Відповісти
я ні секунди не сумнівався що винуватий буде знову Петя. Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 3352
показати весь коментар
05.05.2021 18:06 Відповісти
Хто співвинуватий, того й написав.
Коли винуватий Вова, пишу, що Вова.
У даному випадку винуваті обоє.
показати весь коментар
05.05.2021 18:10 Відповісти
бубєнчіка ніхто ні чіпав.
Його спецом витягли за пару місяців до виборів в рамках піар-програми "Петя садить патріотів". Як мав реагувати той Петя коли чувак на камеру признається у вбивстві?
показати весь коментар
05.05.2021 18:25 Відповісти
Не за пару місяців, а за рік із гаком,
І не у вбивстві, а у самозахисті.
Крім того, законом скасовано відповідальність за правопорушення під час Євромайдану.
Я, на відміну від луцико-венедиктських прокурворів та пєтє-вованських "суддів", закони і верховенство права знаю і розумію.
А якщо Президент не розуміє причини і наслідки незаконного притягнення майданівця за самооборону до криміналу і ніяк не реагує, то це або тупоголовий довбень, або сєпар.
показати весь коментар
07.05.2021 18:10 Відповісти
А як на рахунок затримати усіх, хто на боці Франко відкривав вогонь у "присутніх" республіканців?
показати весь коментар
05.05.2021 17:50 Відповісти
якби Франко або його придворний шут виграв би вибори то так і було.
показати весь коментар
05.05.2021 17:56 Відповісти
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не п...діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
показати весь коментар
05.05.2021 17:52 Відповісти
Заблудилось?😂🌷
показати весь коментар
05.05.2021 17:56 Відповісти
За описом,-Бубєнчік.Провокатор-балабол,типу Савченко, Парасюка,чи Коханівського.
показати весь коментар
05.05.2021 18:27 Відповісти
цена зеленого словоблудия. УД исключительно против майдановцев.
А орков уже всех оправдали....
показати весь коментар
05.05.2021 17:53 Відповісти
Т.е. беркутню ЗЕ запросто отпустил в Роисю, а майдановцев преследует.

Хотя, чему удивляться. Кровь - не водица.
Дедушка ЗЕ получил полковника за расстрел мирной демонстрации:
Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании - Цензор.НЕТ 5179
показати весь коментар
05.05.2021 17:54 Відповісти
Мирные демонстрации в ссср организовывала партия.
А тогда люди мусарню разгромили
И кирпичом разбили голову заместителю Генпропрокурора УССР, который с бульдозеры орал шо всех посадит.
И даже хотели захватить главпочтамп, шоб отправить телеграмму Никите Сергеичу Хрущчову!
Как на те времена -ето чистой воды терроризм.
показати весь коментар
05.05.2021 18:49 Відповісти
С точки зрения КПСС да. Но мы ж на это смотрим с точки зрения нормального человека.

У Луки и сейчас девочки в красно-белых носочках - это уже террористки.
показати весь коментар
05.05.2021 19:06 Відповісти
Ну, с точки зрения современного нормального человека и жопу вытирать газетой "Труд" ето варварство.
А с точки зрения советского человека ето самьій оптимальньій вариант, потому шо на "Правде" краски дохрена, а "Известия" жестковатьі трошки.
показати весь коментар
06.05.2021 09:13 Відповісти
Это и есть те самые маленькие отличия совка от нормального человека.
показати весь коментар
06.05.2021 09:16 Відповісти
Ну, тоді Кварталу-95 треба бути послідовними та засудити і Коліївщину, і опришків.
показати весь коментар
05.05.2021 18:11 Відповісти
дарма так жартуєш, таке собі чмо як червонєнко, ще років 10 тому як не більше казав, що Хмельницький влаштував перший холокост. Ці ідеї у них живуть, але реалізувати бояться, що можуть їм зробити і третій, але мозок промиють і засудять.
показати весь коментар
05.05.2021 19:00 Відповісти
венедиктова и зюзя перед рыгами - их хозяевами отрабатывают. И по "результатам" опроса 31% быдла это устраивает.
показати весь коментар
05.05.2021 18:12 Відповісти
Рєволюцьйонєра Бубєнчіка пов'язали ? Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 9885
Скоро й Парасюка за ногу з-під ліжка витягнуть.
показати весь коментар
05.05.2021 18:15 Відповісти
А дехто тут верещав Бубєнчіка в президенти.
показати весь коментар
05.05.2021 18:37 Відповісти
Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека Источник: https://censor.net/ru/n3263706

РИГИ РОБЛЯТЬ РЕВАНШ ЗА МАЙДАН ЗІ ЗГОДИ Зе Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 7187

Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 8924
показати весь коментар
05.05.2021 18:37 Відповісти
Хех! Так квартал 95 це маладиє риганали. Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 4432
показати весь коментар
05.05.2021 18:39 Відповісти
Ну тут принципиально важно знать был ли этот человек один из протестующих, прикрывавший огнём своих. Или это был кацапский провокатор, пытавшийся организовать побольше крови с обеих сторон.
показати весь коментар
05.05.2021 18:45 Відповісти
Если бы второе, антиукраинская власть его не старалась бы схватить, а наоборот.
показати весь коментар
05.05.2021 18:48 Відповісти
А, ничего ,что речь может идти о провокаторе из орды ? Может подождем подробности ?
показати весь коментар
05.05.2021 18:48 Відповісти
Какие правоохранители,все они сбежали к путину в засрашку,значит работали они на интересы кремлядей,а что украинец должен делать с вооруженной кремлядской агентурой находящейся в центре Киева,парня нужно награждать.
показати весь коментар
05.05.2021 18:51 Відповісти
Юрій Бутусов

47 мин. ·

Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который подозревается в убийстве двух сотрудников милиции. Задержание произведено на основании незаконного запроса правоохранительных органов Украины, которые обманули Испанию в реальных обстоятельствах дела: https://www.policia.es/.../comunicacion_prensa_detalle...

По данным источников Цензор.Нет, по запросу Государственного бюро расследований задержан Дмитрий Липовый, харьковчанин, который 19 февраля 2014-го года передал свой охотничий карабин Сайга и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание Консерватории - а именно Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по Беркуту и внутренним войскам.

Осуждения этой группы добивается соратник Януковича Андрей Портнов, адвокатом которого был Олег Татаров, действующий заместитель главы Офиса президента.

31 марта 2020 года Печерский суд - карманный суд Портнова и Татарова, принял решение оБ аресте Липового. Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участникам протеста на Майдане. Однако Печерскому суду на закон как всегда наплевать. Также наплевать на закон оказалось и сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые оформили запрос на экстрадицию в Испанию, где проживал Липовый в области Валенсия.

Согласно релизу на сайте испанской полиции, Липовый разыскивается по подозрению в убийстве двух сотрудников милиции с помощью своего карабина и патронов. Однако основания для экстрадиции Липового в Украину сфальсифицированы.

Во-первых, закон Украины запрещает проводить расследование против участников протестов на Майдане.

Во-вторых, Липовый в Украине проходит по делу только как человек, который передал свое оружие, он сам никуда не стрелял, и в материалах дела этого нет. Испанцев обманули, чтобы наверняка добиться экстрадиции.

В-третьих, нет ни одной экспертизы, подчёркиваю - ни одной, которая бы показывала, что какое-то конкретное лицо убил кого-то конкретного на Майдане из данного конкретного карабина. Дело все строится только на публичных заявлениях участников событий на Майдане.

Дело против Липового было открыто незаконно, в 2018-м году. Согласно запросу управления спецрасследований Генпрокуратуры Липового обьявили в розыск на сайте МВД, но следователи решили его не задерживать. Поэтому Липовый находился в Испании, однако расследование не мешало его жизни. К сожалению, до сих этот абсурдный розыск не отменён, к стыду нашего государства.

На сайте полиции Испании указано, что задержание Липового произведено на основании получения в апреле 2021-го года информации от правоохранительных органов Украины о местонахождении Липового.

То есть Татаров контролирует розыск и способствует экстрадиции.

В связи с этим у меня три заявления.

1. Действия Дмитрия Липового на Майдане совместно с группой Зиновия Парасюка - это один из важнейших гражданских поступков, которые изменили в 2013-14 годах ход истории Украины, и заслуживают самого высокого признания и уважения. Именно эти люди заставили Беркут бежать с Майдана, и таким образом, ход событий значительно ускорился. С учетом бойни, которую устроил Янукович, действия группы Парасюка полностью отвечает статье 5 Конституции Украины, и протестующие защищены законом Украины об амнистии участникам протестов.

2. В запросе на экстрадицию украинские власти внесли фальшивые данные, чтобы обмануть испанское правосудие. Решение Печерского суда - незаконно, как и решение прокуратуры о задержании Липового. Поэтому надеюсь, власти Испании откажут в экстрадиции Дмитрия. Это достойный человек, и он имеет право жить где считает необходимым.

3. Руководство правоохранительных органов Украины и парламент обязаны рассмотреть и дать оценку ситуации с незаконным преследованием майдановцев. Решения Печерского суда должны быть пересмотрены. Хочу напомнить, что ни президент, ни парламент, ни министр МВД, ни генеральшей прокурор не находились бы сегодня в своих креслах если не герои Майдана, такие как Дмитрий Липовый, Зиновий Парасюк, Иван Бубенчик и многие сотни тысяч других, благодаря кому произошла Революция. И все эти руководители это прекрасно понимают, ведь многие из них также были на Майдане. Только Олег Татаров и Руслан Демченко из нынешней власти Зеленского находились тогда при Януковиче на высоких должностях.

Прошу генерального прокурора Ирину Венедиктову разобраться в ситуации и не допустить исполнения незаконного решения о задержании и экстрадиции Дмитрия Липового, а также опротестовать решение Печерского суда и отменить абсурдное преследование участников Революции.

Если Липовый будет доставлен в Украину как преступник, это опозорит государство, и вызовет масштабную акцию протеста.
показати весь коментар
05.05.2021 19:15 Відповісти
Глядя на счастливые лица Гришина и Парасюков после выборов пят лет назад я им написал, что для них это закончится тюрьмой. Теперь просто наблюдаю.
показати весь коментар
05.05.2021 23:11 Відповісти
І це ж ******* влада дала вказівку. Як беркутів шукати, що вбили майданівців - то вони навіть і не почухались затримати. Тварюча проригівська влада, будь ти проклята!
показати весь коментар
05.05.2021 19:35 Відповісти
Украинские правоохранительные органы объявили его в международный розыск за убийство двух милиционеров во время протестов на Майдане.
"Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека", работа прорашистских "портново- татарских" кротов
показати весь коментар
05.05.2021 19:37 Відповісти
Какая его вина??? беркуты не люди, волки нападающие на людей регулируются отстрелом.
показати весь коментар
05.05.2021 19:42 Відповісти
С пуя какого испанские мусора тратят такие ресурсы на того кто не нарушает их законы? Тут явно работа портново-бужанских украинофобов, так радостно приведённых к власти , мудрым народом!
По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, у него было арендовано несколько комнат в Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине в сельской местности близ Пусоля. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Источник: https://censor.net/ru/n3263706
показати весь коментар
05.05.2021 19:51 Відповісти
Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 7762
показати весь коментар
05.05.2021 20:02 Відповісти
Судя с текста новости подозреваемый стрелял по полицейским на Майдане когда те мирно пришли раздавать канхветы участникам протеста.
показати весь коментар
05.05.2021 20:39 Відповісти
по "силовикам" (кстати, расово х#йловское слово) - стрелял, а чего ж по москалям не пошел, а поехал в Испанию? так что - наверное таки правильно ловят.
показати весь коментар
05.05.2021 20:55 Відповісти
Відстрілювати вбивць-беркутівців почали в лютому 2014, а не в 2013.
показати весь коментар
05.05.2021 21:27 Відповісти
Российские зеленые коллаборанты начали суд над Майдановцами скоро и Украинскую Армию будут судить. Украина повторяет путь УНР.
показати весь коментар
05.05.2021 21:42 Відповісти
Что нашли, молодцы! Теперь осталось наградить неизвестного Героя!
показати весь коментар
05.05.2021 22:39 Відповісти
Народ має право на збройне повстання проти уряду.Мусора хочуть залякати громадян і встановити аваківську диктатуру.
показати весь коментар
06.05.2021 03:28 Відповісти
Читаешь и понимаешь , в Украине происходит полная х...ня 😠 50% населения судя по опросам , любит жить в рабстве им свобода не нужно 😠 . Беркут весь на свободе ,а за майдановцами начали охоту 😠
показати весь коментар
06.05.2021 06:51 Відповісти
А хто йому гроші на іспанію, на квартири дав?
показати весь коментар
06.05.2021 10:01 Відповісти
А чо, кроме как на презерватива, не на кого сослаться? Или этот говноед приплачивает?
показати весь коментар
06.05.2021 16:54 Відповісти
Ублюдки. Парни к госнаграде представить стоило бы...
показати весь коментар
06.05.2021 18:30 Відповісти
Какой именно орган украинских "правоохранителей" подал на его розыск?!
показати весь коментар
24.09.2021 11:22 Відповісти
 
 