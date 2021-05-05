Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Іспанська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства щонайменше двох правоохоронців на Майдані 2013 року.
Про це повідомляють на сайті іспанської поліції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук за вбивство двох міліціонерів під час протестів на Майдані.
"Утікач, озброєний гвинтівкою і приблизно 60 патронами, відкрив вогонь по присутніх поліцейських, убивши щонайменше двох із них, хоча українська влада не знає точної кількості співробітників, поранених і вбитих унаслідок дій цієї людини", – сказано в повідомленні.
Розслідування в Іспанії розпочали у квітні 2020 року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися в муніципалітеті Пусол провінції Валенсія.
За даними поліції, він постійно переїжджав, деякий час проживав у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, у нього було орендовано кілька кімнат у Пусолі. Згодом стало відомо, що він протягом кількох тижнів проживав в ізольованій хатині в сільській місцевості поблизу Пусоля. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу в кафетерій.
Імені підозрюваного поліція не називає.
Будь ласка, зачекайте...
наприклад Цемаха, або
вбивцю полковника Хараберюша (український спецпризначенець, контррозвідник, полковник Служби безпеки України. Доктор юридичних наук, автор науково-практичних публікацій. Учасник антитерористичної операції на Сході України).
ледь відбили у плокулорів
З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ[6].
У 2014 році після втечі президента Віктора Януковича звільнений з посади[6].5 серпня 2020 року Указом Президента України Володимира Зеленського призначений на посаду заступника керівника Офісу Президента України[3]. Призначення викликало критику окремих українських громадських діячів, адвокатів, журналістів та політологів[9].
Водночас 7 серпня 2020 року відразу після призначення, Президент України Володимир Зеленський дав роз'яснення, що Татаров Олег є дійсно професіоналом і «несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади під час "часів Януковича", вважати "старою владою"»[
Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук[11]. Автор понад 300 наукових праць з питань кримінального процесу, діяльності органів досудового розслідування, прокуратури, суду та адвокатури[12][13]. За сумісництвом викладав у навчальних юридичних закладах
Є адвокатом ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова[9]. У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії «Опозиційний блок» Вадима Новинського[6]. У травні 2019 року як адвокат Олесі Кузнецової, дружини загиблого Івана Кузнецова, який у травні 2018 року разом зі спільником напав на Сергія Стерненка, вимагав від слідчого СБУ оголосити підозру в умисному вбивстві та закінченому замаху на вбивство двох осіб Сергію Стерненку, що передбачає покарання до довічного ув'язнення (!!!!!!!!!!!)
і т.д. , і т.п.
далі по Вікіпедідії взагалі повний капець !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
невже Зеленський не читає хоча б вікіпедію перед наймом на роботу подібних говнюків?
.
Один против толпы вооруженных убийц режима легитивного!
Источник: https://censor.net/ru/n3263706
Это что, перевод с гишпанского?
До того ж, правоохоронців на Майдані не було. Були лише злочинці в погонах.
От з цього потрібно починати.
Йому орден треба видати.
Це просто Зеленський , тварь, переслідує, можливо невинних, щоб зазирнути в путінське очко миру.
Тоді у квітні 2018 р. "зрадофіли" пікетували Печерський суд, коли луциківська прокурватура намагалася обрати йому арешт. Тоді бєркутасти із нас реготали: "самі ж вибрали Порошенка".
У міжнародний розшук теж не Пєтя подавав, і не Вова.
Але вина одного, що допустив лайнюків до керівництва і порушення справи проти майданівця, а другого, що не звільнив лайнюків, не впливає на забезпечення належної роботи правоохоронних органів і допускає продовження переслідування майданівця.
І йому ніхто не дозволяв свавілля. Він міг тихцем відкривати справи вже наприкінці каденції Порошенка.
А вовочка навпаки ховається за його спиною, тому толерує всі зловживання.
От така відчутна різниця.
Врешті, саме аваков покриває нині портнова.
Усе усі пам'ятають: і убивство Сашка Музичка у 2014-му, і провокацію під ВРУ 31.08.2015, і протидію добровольцям, які в судах захищали солдат, яких сєпарські "судді" та прокурвори тягали до криміналу починаючи із 2015 р., і протидію поліцаїв блокаді торгівлі з лугандонією у 2017-му, і репресування Саакашвілі на замовлення *****, і штурми антикорупційного наметового містечка під ВРУ із воплями "ета вам, сукі бєндєравскіє, за ваш майдан" у 2017 - 2018.
Не було такого? А таки було. Бо, крім атентату Музичка, я свідок усіх інших подій.
Якщо Президент (як один, так і другий) терпить такого гівняного міністра, то він такий само гівняний, як і міністр. Навіть гірший, бо тупіший.
Коли винуватий Вова, пишу, що Вова.
У даному випадку винуваті обоє.
Його спецом витягли за пару місяців до виборів в рамках піар-програми "Петя садить патріотів". Як мав реагувати той Петя коли чувак на камеру признається у вбивстві?
І не у вбивстві, а у самозахисті.
Крім того, законом скасовано відповідальність за правопорушення під час Євромайдану.
Я, на відміну від луцико-венедиктських прокурворів та пєтє-вованських "суддів", закони і верховенство права знаю і розумію.
А якщо Президент не розуміє причини і наслідки незаконного притягнення майданівця за самооборону до криміналу і ніяк не реагує, то це або тупоголовий довбень, або сєпар.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не п...діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
А орков уже всех оправдали....
Хотя, чему удивляться. Кровь - не водица.
Дедушка ЗЕ получил полковника за расстрел мирной демонстрации:
А тогда люди мусарню разгромили
И кирпичом разбили голову заместителю Генпропрокурора УССР, который с бульдозеры орал шо всех посадит.
И даже хотели захватить главпочтамп, шоб отправить телеграмму Никите Сергеичу Хрущчову!
Как на те времена -ето чистой воды терроризм.
У Луки и сейчас девочки в красно-белых носочках - это уже террористки.
А с точки зрения советского человека ето самьій оптимальньій вариант, потому шо на "Правде" краски дохрена, а "Известия" жестковатьі трошки.
Скоро й Парасюка за ногу з-під ліжка витягнуть.
РИГИ РОБЛЯТЬ РЕВАНШ ЗА МАЙДАН ЗІ ЗГОДИ Зе
47 мин. ·
Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который подозревается в убийстве двух сотрудников милиции. Задержание произведено на основании незаконного запроса правоохранительных органов Украины, которые обманули Испанию в реальных обстоятельствах дела: https://www.policia.es/.../comunicacion_prensa_detalle...
По данным источников Цензор.Нет, по запросу Государственного бюро расследований задержан Дмитрий Липовый, харьковчанин, который 19 февраля 2014-го года передал свой охотничий карабин Сайга и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание Консерватории - а именно Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по Беркуту и внутренним войскам.
Осуждения этой группы добивается соратник Януковича Андрей Портнов, адвокатом которого был Олег Татаров, действующий заместитель главы Офиса президента.
31 марта 2020 года Печерский суд - карманный суд Портнова и Татарова, принял решение оБ аресте Липового. Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участникам протеста на Майдане. Однако Печерскому суду на закон как всегда наплевать. Также наплевать на закон оказалось и сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые оформили запрос на экстрадицию в Испанию, где проживал Липовый в области Валенсия.
Согласно релизу на сайте испанской полиции, Липовый разыскивается по подозрению в убийстве двух сотрудников милиции с помощью своего карабина и патронов. Однако основания для экстрадиции Липового в Украину сфальсифицированы.
Во-первых, закон Украины запрещает проводить расследование против участников протестов на Майдане.
Во-вторых, Липовый в Украине проходит по делу только как человек, который передал свое оружие, он сам никуда не стрелял, и в материалах дела этого нет. Испанцев обманули, чтобы наверняка добиться экстрадиции.
В-третьих, нет ни одной экспертизы, подчёркиваю - ни одной, которая бы показывала, что какое-то конкретное лицо убил кого-то конкретного на Майдане из данного конкретного карабина. Дело все строится только на публичных заявлениях участников событий на Майдане.
Дело против Липового было открыто незаконно, в 2018-м году. Согласно запросу управления спецрасследований Генпрокуратуры Липового обьявили в розыск на сайте МВД, но следователи решили его не задерживать. Поэтому Липовый находился в Испании, однако расследование не мешало его жизни. К сожалению, до сих этот абсурдный розыск не отменён, к стыду нашего государства.
На сайте полиции Испании указано, что задержание Липового произведено на основании получения в апреле 2021-го года информации от правоохранительных органов Украины о местонахождении Липового.
То есть Татаров контролирует розыск и способствует экстрадиции.
В связи с этим у меня три заявления.
1. Действия Дмитрия Липового на Майдане совместно с группой Зиновия Парасюка - это один из важнейших гражданских поступков, которые изменили в 2013-14 годах ход истории Украины, и заслуживают самого высокого признания и уважения. Именно эти люди заставили Беркут бежать с Майдана, и таким образом, ход событий значительно ускорился. С учетом бойни, которую устроил Янукович, действия группы Парасюка полностью отвечает статье 5 Конституции Украины, и протестующие защищены законом Украины об амнистии участникам протестов.
2. В запросе на экстрадицию украинские власти внесли фальшивые данные, чтобы обмануть испанское правосудие. Решение Печерского суда - незаконно, как и решение прокуратуры о задержании Липового. Поэтому надеюсь, власти Испании откажут в экстрадиции Дмитрия. Это достойный человек, и он имеет право жить где считает необходимым.
3. Руководство правоохранительных органов Украины и парламент обязаны рассмотреть и дать оценку ситуации с незаконным преследованием майдановцев. Решения Печерского суда должны быть пересмотрены. Хочу напомнить, что ни президент, ни парламент, ни министр МВД, ни генеральшей прокурор не находились бы сегодня в своих креслах если не герои Майдана, такие как Дмитрий Липовый, Зиновий Парасюк, Иван Бубенчик и многие сотни тысяч других, благодаря кому произошла Революция. И все эти руководители это прекрасно понимают, ведь многие из них также были на Майдане. Только Олег Татаров и Руслан Демченко из нынешней власти Зеленского находились тогда при Януковиче на высоких должностях.
Прошу генерального прокурора Ирину Венедиктову разобраться в ситуации и не допустить исполнения незаконного решения о задержании и экстрадиции Дмитрия Липового, а также опротестовать решение Печерского суда и отменить абсурдное преследование участников Революции.
Если Липовый будет доставлен в Украину как преступник, это опозорит государство, и вызовет масштабную акцию протеста.
"Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека", работа прорашистских "портново- татарских" кротов
По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, у него было арендовано несколько комнат в Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине в сельской местности близ Пусоля. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.
Источник: https://censor.net/ru/n3263706