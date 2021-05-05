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Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании

Испанская полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к убийству как минимум двух правоохранителей на Майдане в 2013 году.

Об этом говорится на сайте испанской полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Украинские правоохранительные органы объявили его в международный розыск за убийство двух милиционеров во время протестов на Майдане.

"Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека", – сказано в сообщении.

Расследование в Испании началось в апреле 2020 года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в муниципалитете Пусоль провинции Валенсия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело об убийстве Вербицкого и похищении Луценко: Суд дал 9 лет лишения свободы обвиняемому Волкову

По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, у него было арендовано несколько комнат в Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине в сельской местности близ Пусоля. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Имени подозреваемого полиция не называет.

Также на Цензор.НЕТ: "Происходящее в судебном процессе по делам Майдана – это вялотекущая шизофрения", - адвокат Титыч

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+110
ну от... падли... Бєркут вони не затримують, а відпускають на кацапію, а тут аж іспанська поліція( довбаний стид...
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05.05.2021 17:40
+65
Не убийство, а необходимая самооборона!
Один против толпы вооруженных убийц режима легитивного!
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05.05.2021 17:41
+47
А що ви хотіли? Обрали малороса-совкодрочера-уклоніста - злили Майдан. Зате прикольно....
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05.05.2021 17:48
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ну от... падли... Бєркут вони не затримують, а відпускають на кацапію, а тут аж іспанська поліція( довбаний стид...
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05.05.2021 17:40 Ответить
іспанці затримали тих кого просила затримати "українська " влада.
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05.05.2021 17:49 Ответить
при Порохе майдановцев не задерживали.....
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05.05.2021 18:03 Ответить
Да? А випадково не сцикун беркутят по обміну віддав?
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05.05.2021 18:11 Ответить
а выпадково не при пархатом Садовник - командир черной роты беркута и иже с ними были отпущены Печерским райсудом Киева и сбежали в Крым?
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05.05.2021 18:16 Ответить
и ту судью тогда ВР уволила, а при зеленском Портнов уже вернул взад. Так кто отпускал?
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05.05.2021 18:19 Ответить
Відсторонили не звільнили.
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05.05.2021 23:48 Ответить
Зєбільчику, пруф в студію. Зараз поговоримо....
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05.05.2021 18:20 Ответить
Розкажеш мені і про суддю яка неправомірно відпустила під домашній арешт, і як його Пйого Порошенко відпустив.
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05.05.2021 18:27 Ответить
ВЫ ЧТО ПОПАРИЛИСЬ МАЛОСТЬ КАКИЕ ЛЯ СУКИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В 2013 ГОДУ ИЛИ КАК АВАКОВ БЭКНУЛ ДУРАЧИНА ВВЕЛ ИНСТИТУТ ПОЛИЦАЕВ ПРИДУРКОВАТЫХ А ВЫ ВСЕ ОТКАТАЛИ ИСТОРИЮ НАЗАД???!!!
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05.05.2021 19:15 Ответить
розскажи кого ще випустив Зеленський в рашку крім беркутівців !!!
наприклад Цемаха, або

вбивцю полковника Хараберюша (український спецпризначенець, контррозвідник, полковник Служби безпеки України. Доктор юридичних наук, автор науково-практичних публікацій. Учасник антитерористичної операції на Сході України).
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05.05.2021 18:18 Ответить
Или садистку "Терезу", пытавшую и убивавшую наших ребят.
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05.05.2021 19:42 Ответить
тану... у порохоботыв коротка пам'ять.. згадайте Бубенчика..
ледь відбили у плокулорів
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05.05.2021 18:08 Ответить
Олег Юрійович Татаров (нар. 31 серпня 1982, м. Новоукраїнка, Кіровоградська область) - український правник, державний службовець[1][2]. Заступник Керівника Офісу Президента України з 5 серпня 2020 року[3]. Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ[6].
У 2014 році після втечі президента Віктора Януковича звільнений з посади[6].5 серпня 2020 року Указом Президента України Володимира Зеленського призначений на посаду заступника керівника Офісу Президента України[3]. Призначення викликало критику окремих українських громадських діячів, адвокатів, журналістів та політологів[9].

Водночас 7 серпня 2020 року відразу після призначення, Президент України Володимир Зеленський дав роз'яснення, що Татаров Олег є дійсно професіоналом і «несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади під час "часів Януковича", вважати "старою владою"»[
Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук[11]. Автор понад 300 наукових праць з питань кримінального процесу, діяльності органів досудового розслідування, прокуратури, суду та адвокатури[12][13]. За сумісництвом викладав у навчальних юридичних закладах
Є адвокатом ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова[9]. У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії «Опозиційний блок» Вадима Новинського[6]. У травні 2019 року як адвокат Олесі Кузнецової, дружини загиблого Івана Кузнецова, який у травні 2018 року разом зі спільником напав на Сергія Стерненка, вимагав від слідчого СБУ оголосити підозру в умисному вбивстві та закінченому замаху на вбивство двох осіб Сергію Стерненку, що передбачає покарання до довічного ув'язнення (!!!!!!!!!!!)
і т.д. , і т.п.


далі по Вікіпедідії взагалі повний капець !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


невже Зеленський не читає хоча б вікіпедію перед наймом на роботу подібних говнюків?


.
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05.05.2021 18:14 Ответить
Он марионетка на нитках
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06.05.2021 12:20 Ответить
Не убийство, а необходимая самооборона!
Один против толпы вооруженных убийц режима легитивного!
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05.05.2021 17:41 Ответить
в чем его вина?????
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05.05.2021 19:43 Ответить
Не шарий случайно?
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05.05.2021 17:42 Ответить
та щас петушарий еще и свидетелем будет.
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05.05.2021 17:51 Ответить
Балакучого Бубєнчіка певно затримали.
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05.05.2021 17:45 Ответить
Печерский суд столицы решил арестовать харьковчанина Дмитрия Липового - владельца оружия, из которого на Майдане 20 февраля 2014 года расстреливали милиционеров. Соответствующее определение суда было принято 31 марта.
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05.05.2021 18:13 Ответить
вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским,
Источник: https://censor.net/ru/n3263706

Это что, перевод с гишпанского?
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05.05.2021 17:45 Ответить
А що ви хотіли? Обрали малороса-совкодрочера-уклоніста - злили Майдан. Зате прикольно....
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05.05.2021 17:48 Ответить
а кто патроны то посчитал?))
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05.05.2021 17:50 Ответить
хто, хто...мєнтяри що завгодно напишуть.
До того ж, правоохоронців на Майдані не було. Були лише злочинці в погонах.
От з цього потрібно починати.
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05.05.2021 17:51 Ответить
Вони і зараз такі ж самі. На Цензорі не так давно один мусор закликав розстріляти протестуючих під ОПою Зеленського.
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05.05.2021 17:53 Ответить
Портянка с Аваковым
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05.05.2021 18:04 Ответить
Я не засуджую.
Йому орден треба видати.
Це просто Зеленський , тварь, переслідує, можливо невинних, щоб зазирнути в путінське очко миру.
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05.05.2021 17:50 Ответить
Якщо це Бубенчик, то справа проти нього була порушена ще при "величайшому патріоті" Пєті Порошенку.
Тоді у квітні 2018 р. "зрадофіли" пікетували Печерський суд, коли луциківська прокурватура намагалася обрати йому арешт. Тоді бєркутасти із нас реготали: "самі ж вибрали Порошенка".
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05.05.2021 17:57 Ответить
Ким ? Чи не аваковим ?
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05.05.2021 18:00 Ответить
Аваков як був лайном при Петрі, так і лишився при Вові.
У міжнародний розшук теж не Пєтя подавав, і не Вова.
Але вина одного, що допустив лайнюків до керівництва і порушення справи проти майданівця, а другого, що не звільнив лайнюків, не впливає на забезпечення належної роботи правоохоронних органів і допускає продовження переслідування майданівця.
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05.05.2021 18:08 Ответить
Порошенко хотів і намагався прибрати авакова.
І йому ніхто не дозволяв свавілля. Він міг тихцем відкривати справи вже наприкінці каденції Порошенка.
А вовочка навпаки ховається за його спиною, тому толерує всі зловживання.
От така відчутна різниця.
Врешті, саме аваков покриває нині портнова.
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05.05.2021 18:45 Ответить
Не треба туману напускати.
Усе усі пам'ятають: і убивство Сашка Музичка у 2014-му, і провокацію під ВРУ 31.08.2015, і протидію добровольцям, які в судах захищали солдат, яких сєпарські "судді" та прокурвори тягали до криміналу починаючи із 2015 р., і протидію поліцаїв блокаді торгівлі з лугандонією у 2017-му, і репресування Саакашвілі на замовлення *****, і штурми антикорупційного наметового містечка під ВРУ із воплями "ета вам, сукі бєндєравскіє, за ваш майдан" у 2017 - 2018.
Не було такого? А таки було. Бо, крім атентату Музичка, я свідок усіх інших подій.
Якщо Президент (як один, так і другий) терпить такого гівняного міністра, то він такий само гівняний, як і міністр. Навіть гірший, бо тупіший.
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07.05.2021 18:20 Ответить
я ні секунди не сумнівався що винуватий буде знову Петя. Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 3352
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05.05.2021 18:06 Ответить
Хто співвинуватий, того й написав.
Коли винуватий Вова, пишу, що Вова.
У даному випадку винуваті обоє.
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05.05.2021 18:10 Ответить
бубєнчіка ніхто ні чіпав.
Його спецом витягли за пару місяців до виборів в рамках піар-програми "Петя садить патріотів". Як мав реагувати той Петя коли чувак на камеру признається у вбивстві?
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05.05.2021 18:25 Ответить
Не за пару місяців, а за рік із гаком,
І не у вбивстві, а у самозахисті.
Крім того, законом скасовано відповідальність за правопорушення під час Євромайдану.
Я, на відміну від луцико-венедиктських прокурворів та пєтє-вованських "суддів", закони і верховенство права знаю і розумію.
А якщо Президент не розуміє причини і наслідки незаконного притягнення майданівця за самооборону до криміналу і ніяк не реагує, то це або тупоголовий довбень, або сєпар.
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07.05.2021 18:10 Ответить
А як на рахунок затримати усіх, хто на боці Франко відкривав вогонь у "присутніх" республіканців?
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05.05.2021 17:50 Ответить
якби Франко або його придворний шут виграв би вибори то так і було.
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05.05.2021 17:56 Ответить
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не п...діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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05.05.2021 17:52 Ответить
Заблудилось?😂🌷
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05.05.2021 17:56 Ответить
За описом,-Бубєнчік.Провокатор-балабол,типу Савченко, Парасюка,чи Коханівського.
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05.05.2021 18:27 Ответить
цена зеленого словоблудия. УД исключительно против майдановцев.
А орков уже всех оправдали....
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05.05.2021 17:53 Ответить
Т.е. беркутню ЗЕ запросто отпустил в Роисю, а майдановцев преследует.

Хотя, чему удивляться. Кровь - не водица.
Дедушка ЗЕ получил полковника за расстрел мирной демонстрации:
Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании - Цензор.НЕТ 5179
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05.05.2021 17:54 Ответить
Мирные демонстрации в ссср организовывала партия.
А тогда люди мусарню разгромили
И кирпичом разбили голову заместителю Генпропрокурора УССР, который с бульдозеры орал шо всех посадит.
И даже хотели захватить главпочтамп, шоб отправить телеграмму Никите Сергеичу Хрущчову!
Как на те времена -ето чистой воды терроризм.
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05.05.2021 18:49 Ответить
С точки зрения КПСС да. Но мы ж на это смотрим с точки зрения нормального человека.

У Луки и сейчас девочки в красно-белых носочках - это уже террористки.
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05.05.2021 19:06 Ответить
Ну, с точки зрения современного нормального человека и жопу вытирать газетой "Труд" ето варварство.
А с точки зрения советского человека ето самьій оптимальньій вариант, потому шо на "Правде" краски дохрена, а "Известия" жестковатьі трошки.
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06.05.2021 09:13 Ответить
Это и есть те самые маленькие отличия совка от нормального человека.
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06.05.2021 09:16 Ответить
Ну, тоді Кварталу-95 треба бути послідовними та засудити і Коліївщину, і опришків.
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05.05.2021 18:11 Ответить
дарма так жартуєш, таке собі чмо як червонєнко, ще років 10 тому як не більше казав, що Хмельницький влаштував перший холокост. Ці ідеї у них живуть, але реалізувати бояться, що можуть їм зробити і третій, але мозок промиють і засудять.
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05.05.2021 19:00 Ответить
венедиктова и зюзя перед рыгами - их хозяевами отрабатывают. И по "результатам" опроса 31% быдла это устраивает.
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05.05.2021 18:12 Ответить
Рєволюцьйонєра Бубєнчіка пов'язали ? Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 9885
Скоро й Парасюка за ногу з-під ліжка витягнуть.
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05.05.2021 18:15 Ответить
А дехто тут верещав Бубєнчіка в президенти.
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05.05.2021 18:37 Ответить
Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека Источник: https://censor.net/ru/n3263706

РИГИ РОБЛЯТЬ РЕВАНШ ЗА МАЙДАН ЗІ ЗГОДИ Зе Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 7187

Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 8924
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05.05.2021 18:37 Ответить
Хех! Так квартал 95 це маладиє риганали. Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 4432
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05.05.2021 18:39 Ответить
Ну тут принципиально важно знать был ли этот человек один из протестующих, прикрывавший огнём своих. Или это был кацапский провокатор, пытавшийся организовать побольше крови с обеих сторон.
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05.05.2021 18:45 Ответить
Если бы второе, антиукраинская власть его не старалась бы схватить, а наоборот.
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05.05.2021 18:48 Ответить
А, ничего ,что речь может идти о провокаторе из орды ? Может подождем подробности ?
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05.05.2021 18:48 Ответить
Какие правоохранители,все они сбежали к путину в засрашку,значит работали они на интересы кремлядей,а что украинец должен делать с вооруженной кремлядской агентурой находящейся в центре Киева,парня нужно награждать.
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05.05.2021 18:51 Ответить
Юрій Бутусов

47 мин. ·

Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который подозревается в убийстве двух сотрудников милиции. Задержание произведено на основании незаконного запроса правоохранительных органов Украины, которые обманули Испанию в реальных обстоятельствах дела: https://www.policia.es/.../comunicacion_prensa_detalle...

По данным источников Цензор.Нет, по запросу Государственного бюро расследований задержан Дмитрий Липовый, харьковчанин, который 19 февраля 2014-го года передал свой охотничий карабин Сайга и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание Консерватории - а именно Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по Беркуту и внутренним войскам.

Осуждения этой группы добивается соратник Януковича Андрей Портнов, адвокатом которого был Олег Татаров, действующий заместитель главы Офиса президента.

31 марта 2020 года Печерский суд - карманный суд Портнова и Татарова, принял решение оБ аресте Липового. Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участникам протеста на Майдане. Однако Печерскому суду на закон как всегда наплевать. Также наплевать на закон оказалось и сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые оформили запрос на экстрадицию в Испанию, где проживал Липовый в области Валенсия.

Согласно релизу на сайте испанской полиции, Липовый разыскивается по подозрению в убийстве двух сотрудников милиции с помощью своего карабина и патронов. Однако основания для экстрадиции Липового в Украину сфальсифицированы.

Во-первых, закон Украины запрещает проводить расследование против участников протестов на Майдане.

Во-вторых, Липовый в Украине проходит по делу только как человек, который передал свое оружие, он сам никуда не стрелял, и в материалах дела этого нет. Испанцев обманули, чтобы наверняка добиться экстрадиции.

В-третьих, нет ни одной экспертизы, подчёркиваю - ни одной, которая бы показывала, что какое-то конкретное лицо убил кого-то конкретного на Майдане из данного конкретного карабина. Дело все строится только на публичных заявлениях участников событий на Майдане.

Дело против Липового было открыто незаконно, в 2018-м году. Согласно запросу управления спецрасследований Генпрокуратуры Липового обьявили в розыск на сайте МВД, но следователи решили его не задерживать. Поэтому Липовый находился в Испании, однако расследование не мешало его жизни. К сожалению, до сих этот абсурдный розыск не отменён, к стыду нашего государства.

На сайте полиции Испании указано, что задержание Липового произведено на основании получения в апреле 2021-го года информации от правоохранительных органов Украины о местонахождении Липового.

То есть Татаров контролирует розыск и способствует экстрадиции.

В связи с этим у меня три заявления.

1. Действия Дмитрия Липового на Майдане совместно с группой Зиновия Парасюка - это один из важнейших гражданских поступков, которые изменили в 2013-14 годах ход истории Украины, и заслуживают самого высокого признания и уважения. Именно эти люди заставили Беркут бежать с Майдана, и таким образом, ход событий значительно ускорился. С учетом бойни, которую устроил Янукович, действия группы Парасюка полностью отвечает статье 5 Конституции Украины, и протестующие защищены законом Украины об амнистии участникам протестов.

2. В запросе на экстрадицию украинские власти внесли фальшивые данные, чтобы обмануть испанское правосудие. Решение Печерского суда - незаконно, как и решение прокуратуры о задержании Липового. Поэтому надеюсь, власти Испании откажут в экстрадиции Дмитрия. Это достойный человек, и он имеет право жить где считает необходимым.

3. Руководство правоохранительных органов Украины и парламент обязаны рассмотреть и дать оценку ситуации с незаконным преследованием майдановцев. Решения Печерского суда должны быть пересмотрены. Хочу напомнить, что ни президент, ни парламент, ни министр МВД, ни генеральшей прокурор не находились бы сегодня в своих креслах если не герои Майдана, такие как Дмитрий Липовый, Зиновий Парасюк, Иван Бубенчик и многие сотни тысяч других, благодаря кому произошла Революция. И все эти руководители это прекрасно понимают, ведь многие из них также были на Майдане. Только Олег Татаров и Руслан Демченко из нынешней власти Зеленского находились тогда при Януковиче на высоких должностях.

Прошу генерального прокурора Ирину Венедиктову разобраться в ситуации и не допустить исполнения незаконного решения о задержании и экстрадиции Дмитрия Липового, а также опротестовать решение Печерского суда и отменить абсурдное преследование участников Революции.

Если Липовый будет доставлен в Украину как преступник, это опозорит государство, и вызовет масштабную акцию протеста.
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05.05.2021 19:15 Ответить
Глядя на счастливые лица Гришина и Парасюков после выборов пят лет назад я им написал, что для них это закончится тюрьмой. Теперь просто наблюдаю.
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05.05.2021 23:11 Ответить
І це ж ******* влада дала вказівку. Як беркутів шукати, що вбили майданівців - то вони навіть і не почухались затримати. Тварюча проригівська влада, будь ти проклята!
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05.05.2021 19:35 Ответить
Украинские правоохранительные органы объявили его в международный розыск за убийство двух милиционеров во время протестов на Майдане.
"Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека", работа прорашистских "портново- татарских" кротов
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05.05.2021 19:37 Ответить
Какая его вина??? беркуты не люди, волки нападающие на людей регулируются отстрелом.
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05.05.2021 19:42 Ответить
С пуя какого испанские мусора тратят такие ресурсы на того кто не нарушает их законы? Тут явно работа портново-бужанских украинофобов, так радостно приведённых к власти , мудрым народом!
По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, у него было арендовано несколько комнат в Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине в сельской местности близ Пусоля. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Источник: https://censor.net/ru/n3263706
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05.05.2021 19:51 Ответить
Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії - Цензор.НЕТ 7762
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05.05.2021 20:02 Ответить
Судя с текста новости подозреваемый стрелял по полицейским на Майдане когда те мирно пришли раздавать канхветы участникам протеста.
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05.05.2021 20:39 Ответить
по "силовикам" (кстати, расово х#йловское слово) - стрелял, а чего ж по москалям не пошел, а поехал в Испанию? так что - наверное таки правильно ловят.
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05.05.2021 20:55 Ответить
Відстрілювати вбивць-беркутівців почали в лютому 2014, а не в 2013.
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05.05.2021 21:27 Ответить
Российские зеленые коллаборанты начали суд над Майдановцами скоро и Украинскую Армию будут судить. Украина повторяет путь УНР.
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05.05.2021 21:42 Ответить
Что нашли, молодцы! Теперь осталось наградить неизвестного Героя!
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05.05.2021 22:39 Ответить
Народ має право на збройне повстання проти уряду.Мусора хочуть залякати громадян і встановити аваківську диктатуру.
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06.05.2021 03:28 Ответить
Читаешь и понимаешь , в Украине происходит полная х...ня 😠 50% населения судя по опросам , любит жить в рабстве им свобода не нужно 😠 . Беркут весь на свободе ,а за майдановцами начали охоту 😠
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06.05.2021 06:51 Ответить
А хто йому гроші на іспанію, на квартири дав?
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06.05.2021 10:01 Ответить
А чо, кроме как на презерватива, не на кого сослаться? Или этот говноед приплачивает?
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06.05.2021 16:54 Ответить
Ублюдки. Парни к госнаграде представить стоило бы...
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06.05.2021 18:30 Ответить
Какой именно орган украинских "правоохранителей" подал на его розыск?!
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24.09.2021 11:22 Ответить
 
 